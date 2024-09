A causa di ciò, le importanti riduzioni dei costi sono previste nei vertici superiori di Volkswagen.

A causa di un significativo calo della domanda di auto nuove e del bisogno di racimolare fondi per gli investimenti futuri, i vertici dell'azienda hanno proposto misure di taglio dei costi severe. Tra le opzioni, c'è anche la chiusura degli stabilimenti. La presidente del consiglio dei lavoratori è determinata a opporsi a questo.

Durante un incontro con i dipendenti presso lo stabilimento di Wolfsburg, la direzione dell'azienda ha difeso il suo piano stringente di taglio dei costi. "Abbiamo circa un anno, massimo due, per invertire la situazione," ha detto il direttore finanziario Arno Antlitz, parlando a oltre 10.000 dipendenti. "Stiamo spendendo più di quanto guadagniamo sul marchio, e questo non può continuare."

L'azienda intende utilizzare i risparmi per finanziare nuovi prodotti. "Abbiamo bisogno di denaro ora per investire pesantemente," ha detto il capo del marchio Thomas Schäfer. "Se riusciamo a ridurre in modo sostenibile i nostri costi e a investire in una gamma di modelli innovativi che né la concorrenza né i clienti hanno mai visto, ci prepareremo per il futuro."

Problemi di Sovrapproduzione

Antlitz ha fatto riferimento ai problemi di sovrapproduzione, evidenziando che in Europa vengono vendute circa due milioni di auto in meno all'anno rispetto ai livelli pre-pandemici, e questa tendenza è improbabile che cambi. Per VW, con una quota di mercato di circa un quarto in Europa, questo si traduce nel perdere le vendite di circa 500.000 veicoli - equivalenti alle vendite di due stabilimenti.

VW non ha fornito dettagli sulle potenziali località che potrebbero essere chiuse. L'azienda aveva precedentemente dichiarato che la chiusura degli stabilimenti sarebbe stata l'ultima risorsa se non fosse stato possibile prendere rapidamente altre misure. VW gestisce stabilimenti per veicoli a Wolfsburg, Emden, Osnabrück, Hannover, Zwickau, Dresden, nonché fabbriche di componenti a Kassel, Salzgitter, Braunschweig e Chemnitz.

Consiglio dei Lavoratori: "Non è il nostro modo"

I dipendenti hanno accolto l'annuncio con opposizione vocale. L'azienda non ha fornito alcuna nuova informazione sul suo piano di risparmio intensificato durante l'evento del consiglio dei lavoratori. Il più grande costruttore di automobili d'Europa aveva annunciato che avrebbe ulteriormente stretto le sue misure di taglio dei costi alla luce della situazione peggiorata. Ciò potrebbe comportare anche la chiusura di singoli stabilimenti e licenziamenti.

Il consiglio dei lavoratori e l'IG Metall avevano già annunciato una forte resistenza. "Tagliare i costi, chiudere gli stabilimenti, licenziare. Non è il nostro modo," ha detto la presidente del consiglio dei lavoratori e del consiglio di gruppo Daniela Cavallo, e ha richiesto una roadmap fino al 2035. In passato, questioni come queste erano sempre state risolte in modo diverso presso VW. "Partnership, anche in conflitto! È questo che stiamo dicendo addio," ha detto Cavallo, rivolgendosi alla direzione. "Chiunque voglia rompere con la nostra DNA incontrerà la forte resistenza dei lavoratori."

Cavallo ha sottolineato l'importanza degli stabilimenti VW per le città in cui si trovano. "Si tratta di tutto." VW non è in difficoltà a causa dei luoghi in Germania e dei costi del personale elevati. L'azienda è in difficoltà perché il consiglio non sta facendo il suo lavoro. "Chiunque abbia sempre le spalle al muro non ottiene il sostegno di una squadra. E una cosa è chiara: senza questa forza lavoro, non usciremo da questa crisi."

Non ci saranno chiusure di stabilimenti o licenziamenti anticipati con il consiglio dei lavoratori in Germania. Invece, devono essere affrontati problemi fondamentali come l'orientamento prodotto e tecnologia, l'utilizzo sostenibile degli stabilimenti o la leadership tecnologica. "Lo sviluppo tecnico deve essere rafforzato e assumere un ruolo guida," ha detto Cavallo. Inoltre, il sistema della batteria deve essere migliorato e, soprattutto, la direzione deve essere potenziata. "La coordinazione e i processi decisionali tra il gruppo, il marchio e la Volkswagen AG sono un completo caos," ha detto Cavallo.

