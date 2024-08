- A causa di certe circostanze, Putin trova difficile espellere con la forza gli ucraini residenti all'interno dei confini russi. (Kursk <unk>)

Circa tre settimane fa, l'Ucraina ha lanciato un attacco segreto verso Kursk, colpendo i russi di sorpresa. Piccole unità di forze speciali si sono infiltrate profondamente nel territorio russo, aprendo la strada alle truppe convenzionali.

L'autorità russa ha sottovalutato o male interpretato i preparativi offensivi dell'Ucraina. Inoltre, la regione era scarsamente fortificata. I coscritti inesperti hanno lottato per respingere gli ucraini e le poche forze russe pronte al combattimento sono state ingannate a causa della mancanza di strutture difensive interconnesse, a differenza del Donbass. Tre settimane dopo, i russi non sono ancora riusciti a fermare completamente l'avanzata ucraina, ma sono riusciti a rallentarla, rendendo difficile per gli ucraini spingersi ulteriormente nel paese.

Possibile espansione a Kursk

Tuttavia, l'arsenale dell'Ucraina non è ancora esaurito. Sembra che vi siano ancora brigate aggiuntive nella regione, pronte a unirsi alla lotta. Attualmente, l'avanzata ucraina assomiglia a una mano o a un trifoglio, che si estende verso i insediamenti di Komarovka, Korenewo, Ol’govka, Semenovka, Malaya Loknya e Martynovka. Potrebbe anche espandersi verso ovest. Lì, gli ucraini sono riusciti a danneggiare i ponti sul fiume Seym e ad attaccare i ponti di barche delle truppe russe, causando così un significativo rallentamento delle linee di rifornimento russe tra il fiume e il confine ucraino. Se gli ucraini riuscissero a catturare questa zona, il loro territorio controllato si espanderebbe notevolmente e il fiume servirebbe come linea difensiva naturale.

Richiede pianificazione la controffensiva

Cosa ha fatto la Russia finora? Sulla terraferma, ha inviato battaglioni singoli per bloccare le strade principali negli insediamenti e ha lanciato contrattacchi. Tuttavia, i russi non hanno ancora stabilito una difesa continua. Invece, hanno dispiegato unità mobili di cacciatori, rendendo rischioso per gli ucraini superare le posizioni russe e avanzare, ad esempio, attraverso i sentieri boschivi. Questi convogli possono essere attaccati dai commando russi.

In sostanza, i russi non hanno sufficienti truppe nella regione per la difesa, figurarsi per un contrattacco su larga scala. C'è anche una carenza di armi pesanti come carri armati e veicoli corazzati. La potenza di fuoco russa nella regione è fornita da unità di droni che possono essere rapidamente dispiegate e dall'ampio uso di missili Iskander a lungo raggio. Ciò non basterà a scacciare gli ucraini dalla loro posizione sporgente. Militairemente, un ricaptura non è consigliabile, ma per ragioni politiche, il Cremlino è improbabile che tolleri gli ucraini che occupano permanentemente il territorio russo.

L'offensiva russa nel Donbass sta procedendo senza manovre ad alto rischio, con i russi che operano lentamente ma metodicamente. Tuttavia, un simile approccio nella regione di Kursk richiede una pianificazione estesa. Devono essere dispiegate truppe numericamente superiori con carri armati e artiglieria nella regione e costruite posizioni e fortificazioni protette per loro. Deve essere stabilito l'intero logistico di un'offensiva su larga scala, dalle officine di manutenzione, alle strutture mediche ai depositi di munizioni. Simultaneamente, gli ucraini useranno il tempo per fortificare le aree catturate con le loro posizioni. Ciò porterà a mesi, anche se i russi hanno successo, per ricaptare effettivamente la regione.

Combattimento brutale a Kursk

Fino ad allora, entrambe le parti mirano a infliggere pesanti perdite l'una all'altra. I russi devono affrontare il problema di dover trasportare le loro truppe e l'equipaggiamento attraverso un numero limitato di rotte, rendendoli vulnerabili agli attacchi. Il problema degli ucraini è che la loro avanzata a bulbo viene presa di mira dai russi con armi a lungo raggio e bombe in picchiata letali. L'obiettivo principale dei russi è eliminare i preziosi lanciarazzi multipli e i sistemi di difesa aerea che Kyiv ha dispiegato nel fronte di Kursk. La speranza di Kyiv è che i suoi alleati consentano colpi profondi nel territorio russo, consentendo loro di attaccare gli aeroporti e i centri di rifornimento russi, indebolendo così notevolmente il potere russo.

La rappresaglia di Putin

La strategia di Putin diverge da questa. Anche se ha bisogno di tempo per prepararsi per Kursk, non è ozioso nell'est. La Russia spera che la resistenza ucraina si indebolisca gradualmente, consentendo alle proprie forze di conquistare posizioni e città chiave. Se le loro forze avessero successo, Kyiv potrebbe essere costretta ad abbandonare l'operazione Kursk per rafforzare le proprie posizioni nell'est. Per raggiungere questo obiettivo, l'alleato di Putin, la Bielorussia, ha dispiegato truppe al confine con l'Ucraina, costringendo Kyiv a dispiegare le proprie truppe in risposta.

La rappresaglia prevista di Putin si è verificata il lunedì 26 agosto. La Russia ha lanciato un attacco di massa utilizzando razzi, missili cruise e droni, prendendo di mira l'Ucraina in tutto il paese. L'obiettivo principale era l'infrastruttura energetica del paese. Si sospetta anche che sia stato preso di mira l'aeroporto che ospita i caccia F-16. Ugualmente preoccupante è l'attacco segnalato alla diga del "Mar di Kiev", un enorme bacino due volte più grande del lago di Costanza. I giorni successivi riveleranno se si è trattato di una semplice dimostrazione di forza o se Mosca può sostenere l'offensiva strategica aerea contro l'infrastruttura ucraina a questa intensità.

L'Unione Europea esprime preoccupazione per le azioni aggressive della Russia verso l'Ucraina, in particolare nella regione di Kursk. Chiede una risoluzione pacifica e il rispetto del diritto internazionale.

Data la situazione in corso a Kursk, l'Unione Europea sta valutando l'imposizione di sanzioni su specifiche entità russe coinvolte in attività militari come segno di solidarietà con l'Ucraina.

