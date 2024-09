Sciopero dei lavoratori dello spettacolo - A causa dello sciopero di Hollywood, lo Studio Babelsberg sta subendo perdite finanziarie.

Il prolungato sciopero degli sceneggiatori e degli attori americani di un anno fa ha causato caos e ritardi nella produzione allo studio cinematografico Babelsberg di Potsdam. La società ha subito pesanti perdite finanziarie, come rivelato nel recente bilancio annuale del 2023, informazioni che erano state precedentemente condivise dal "Märkische Allgemeine".

Uno dei progetti interessati era un film per il cinema diretto da Wes Anderson ("Grand Budapest Hotel", "Darjeeling Limited"), che è stato rimandato a quest'anno. Secondo il bilancio, c'è stato un calo significativo degli ordini in tutti i settori dello Studio Babelsberg.

I ricavi sono crollati - milioni di perdite

Di conseguenza, i ricavi sono diminuiti drasticamente, passando da circa 108,7 milioni di euro nel 2022 a circa 21,1 milioni di euro nel 2023. Alla fine, il gruppo dello studio ha registrato una perdita di circa 3,1 milioni di euro nel 2023, rispetto a un utile di circa 2,8 milioni di euro nell'anno precedente.

Le perdite sarebbero state ancora più consistenti senza l'aiuto finanziario di circa 6,5 milioni di euro dal proprietario americano dello studio cinematografico, il gruppo Cinespace, che fa parte del fondo immobiliare TPG Real Estate Partners. A causa della situazione degli ordini, diversi dipendenti sono stati messi in cassa integrazione.

Le conseguenze dello sciopero hollywoodiano si fanno ancora sentire quest'anno. Secondo il bilancio, "Studio Babelsberg AG" ha dovuto cancellare almeno una serie sequel nell'anno finanziario 2024. Tuttavia, il bilancio prevede un notevole aumento dei ricavi complessivi del gruppo rispetto al 2023, principalmente grazie alla ripresa e al proseguimento dei progetti interrotti e rimandati al 2024. despite expecting another loss, it will be considerably smaller than in the previous year, as stated.

