Un Ripasso sui 15 Minuti di Aria Gratuita

È simile ai 15 minuti di aria gratuita che i conduttori del titolo spesso si assicurano per sé in "Joko & Klaas contro ProSieben". Questi momenti non sono rari e la squadra spesso consegna contenuti socialmente rilevanti o informa gli spettatori su vari argomenti.

"La Questione Cruciale dei Diritti dei Bambini"

La domenica sera (18 agosto), la comica Carolin Kebekus (44) ha sorprendentemente preso in carico il programma televisivo sul primo canale per gli spettatori. Invece del solito "Ein Freund, ein guter Freund" "Münster Tatort" in replica, la discussione si è concentrata su "la questione cruciale dei diritti dei bambini" alle 20:15, come annunciato dal broadcaster pochi minuti dopo l'incidente in un comunicato stampa intitolato #KINDERstoeren. "Il Tatort" è stato rimandato di 15 minuti per fare spazio all'azione. Tuttavia, non è stato solo lo schermo televisivo a essere disturbato, ma anche le piattaforme dei social media di vari formati ARD come "Tagesschau" e "Sportschau" sono state apparentemente "interrotte" dai bambini quella stessa sera.

"A meno che non diamo la priorità ai diritti dei bambini, il nostro intero sistema è a rischio", avverte Kebekus, che recentemente è diventata madre. "I bambini meritano la nostra attenzione speciale perché sono il nostro futuro. Dobbiamo proteggerli, assicurarci che si sentano ascoltati, visti e amati. E dovrebbero anche disturbare, accidenti, alle 20:15 sul primo canale", aggiunge.

La direttrice del programma ARD Christine Strobl sottolinea anche l'importanza dell'ARD Mediathek, dove è possibile trovare ulteriori informazioni sull'argomento: "Le questioni importanti richiedono un'attenzione sostanziale - e a volte dobbiamo seguire percorsi insoliti per portare alla luce questioni rilevanti. È nostro compito informare le persone su questioni urgenti. Per farlo, abbiamo sviluppato un'offerta completa nell'ARD Mediathek, che ora cerchiamo di promuovere con l'azione #KINDERstoeren per accendere il dibattito pubblico su questo tema vitale".

Gli Spettatori Mostrano il loro Sostegno

L'azione con Carolin Kebekus è stata trasmessa in streaming come clip sul canale Instagram ARD. "Con Carolin Kebekus, i bambini prendono il controllo. È insolito per i più piccoli ottenere una piattaforma per evidenziare questioni critiche. Ora questo cambia: #KINDERstoeren il programma ARD", hanno scritto i creatori della clip. I commenti degli spettatori sono prevalentemente positivi.

"Azione meravigliosa!!! [...] I diritti dei bambini sono importanti", apprezza un utente. Un altro follower è sorpreso: "Fantastico! Stavo per guardare Tatort e pensavo che il mio televisore fosse guasto... Solo ora i bambini hanno voce in capitolo!".

L'Associazione Tedesca per l'Assistenza all'Infanzia ha espresso la sua approvazione: "Eccellente azione. I bambini hanno diritti e dobbiamo difenderli". UNICEF Germania ha aggiunto la sua lode: "Grazie per questa meravigliosa azione". SOS Villaggi dei Bambini Austria ha elaborato ulteriormente nei commenti: "Che azione fantastica. Il calcio è proibito, l'ozio e la funzionalità, i parcheggi invece dei playground - i bambini devono adattarsi a un mondo centrato sull'adulto. Quello di cui i bambini e i giovani hanno bisogno per crescere in modo sano spesso passa in secondo piano nella società".

Anche il popolare quiz show "Gefragt - gejagt" ha partecipato all'azione, commentando: "Siamo stati felici di farne parte!".

