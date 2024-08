- A causa delle preferenze in corso, il gruppo musicale persiste a esibirsi in luoghi intimi.

Il gruppo indie-rock Leoniden di Kiel presenterà il loro nuovo album "Canzoni tristi sofisticate" il 23 agosto. Il cantante Jakob Amr e il chitarrista Lennart Eicke si incontrano in un'intervista con l'agenzia di stampa spot on news per discutere di canzoni deprimenti, cuori spezzati e testi in tedesco. Inoltre, discutono dell'influenza delle loro performance appassionate, della loro predilezione per gli oggetti rubati ai concerti e delle loro ambizioni internazionali.

In che senso il vostro album si intitola "Canzoni tristi sofisticate"?

Jakob Amr: "Sofisticato" si traduce in tedesco con "elegante", anche se è un po' più sfumato. Significa che abbiamo composto canzoni tristi complesse sin dalla formazione del gruppo. Anche se il titolo potrebbe evocare immagini di nuvole di nebbia e una persona in smoking che canta appassionatamente con una voce profonda e sonora, in realtà quello che facciamo è proprio quello: abbiamo sempre investito molto tempo e impegno nella composizione delle nostre canzoni e nella focalizzazione su temi melanconici. Vogliamo sfatare l'immagine di noi come gruppo di festa. Sì, c'è una festa, ma è più malinconica.

Lennart Eicke: Ormai tutti dovrebbero sapere cosa significano "canzoni tristi". Se ci si siede al piano e si esprimono i propri sentimenti, come potrebbe fare Tom Odell, non c'è dubbio sul significato. Noi semplicemente interpretiamo quelle emozioni in modo diverso.

Le emozioni possono essere sentite o espresse più profondamente nella propria lingua madre, o è mai stata presa in considerazione la possibilità di cantare in tedesco?

Lennart: È divertente come spesso veniamo classificati come gruppi pop tedeschi. Musicalmente, c'è poca somiglianza tra noi e la musica pop tedesca tradizionale. Prendiamo ispirazione da band come Radiohead e Nirvana. Anche se molti gruppi tedeschi vengono incoraggiati a registrare in tedesco, oggi, nel mondo globalizzato, lo trovo inutile. Il mondo è più connesso di 20 o 30 anni fa e le canzoni vengono principalmente consumate attraverso piattaforme come Spotify e YouTube, che sono principalmente in inglese. Limitare se stessi al canto in tedesco non ha senso.

Jakob: Oggi è diventata una battuta ricorrente che il nostro prossimo album uscirà in tedesco. Amo la lingua tedesca, ma può essere troppo lirica e cerebrale, il che potrebbe non essere il meglio per i nostri temi melanconici.

La canzone "A Million Heartbreak Songs" affronta l'idea che anche dopo mille canzoni di cuore spezzato, ce ne sarà sempre un'altra. Qual è il segreto per superare un cuore spezzato?

Jakob: Se si segue il consiglio dato nella prima strofa della canzone, la distrazione è l'antidoto. Anche se questo è il peggior consiglio che si possa ricevere, perché di solito non si sta bene e non ci si sentirà mai meglio, a volte riconoscere i propri sentimenti e permettersi di stare male può essere utile. Oppure quando qualcuno si fa avanti e ti incoraggia a fare attività piacevoli e lasciar andare, può anche essere utile. Il cuore spezzato è come un'influenza, alcuni scelgono l'auto-aiuto, altri i trattamenti più aggressivi. Alla fine, il tempo, per quanto spiacevole, guarirà le ferite.

Rosie, il bassista del gruppo, ha joined nel 2021. La dinamica del gruppo è cambiata come risultato?

Lennart: Ha dato una grande spinta. Innanzitutto, Rosie è un musicista eccezionale e le sue contributions al gruppo sono state invaluable. Quando si è unita come ospite temporanea, è stato subito chiaro che era un'ottima scelta. La sua presenza ha rinvigorito la nostra energia, che era stata ostacolata dalla pandemia e dalle cancellazioni o rinvii dei concerti. Era frustrante per noi come gruppo che ama esibirsi dal vivo. Tuttavia, l'assenza di concerti ha portato a un cambiamento. Abbiamo dovuto adattarci e riscoprire la nostra passione comune per la musica. Con l'aggiunta di Marike al gruppo, abbiamo lasciato la nostra zona di comfort e scritto un album più vario.

Come conciliate la percezione degli altri: una donna in un gruppo maschile è ancora un po' straordinaria?

Jakob: Purtroppo sì. Il vantaggio è che Marike non si adatta all'immagine del bassista tranquillo che si nasconde dietro gli altri membri del gruppo. Invece, è una vocalist dinamica, proprio come noi. Non abbiamo assunto una donna per soddisfare una quota politica o coprire un vuoto nel gruppo; piuttosto, è stata una questione di pura chimica umana. Il talento incredibile di Marike sarebbe stato irrilevante se non avessimo legato con lei a livello personale.

Lennart: Per noi, avere una donna in un gruppo maschile non è mai stato un problema. Nel tempo, abbiamo avuto un equipaggio vario, incluso donne, quindi non è sembrato un'insurrezione all'interno.

Jakob: Tutto, assolutamente tutto (ride). Ma si impara da esso: Lennart ora ha quasi le cinghie della chitarra indistruttibili e le sue chitarre sono ora rotond

Lennart: Anch'io sono stato ricucito dietro le quinte, una volta mi è caduto un dito e ho sanguinato dappertutto. Ma è quello che siamo qui a fare, per lasciarci andare e non essere troppo cauti. È il nostro spazio dove possiamo lasciarci andare. Ecco perché saliamo sul palco.

Hai suonato in vari festival quest'anno. Quali sono state le migliori esperienze?

Lennart: Questo estate è contrassegnata da un programma di forte contrasto. Stiamo suonando negli slot dei festival più grandi che abbiamo mai avuto. È stato fantastico suonare ad Hurricane davanti a 55.000 persone. Allo stesso tempo, stiamo suonando concerti in piccoli club lungo la strada per i festival, davanti a 100 persone, posti che abbiamo suonato cinque o sei anni fa e non suoneremmo oggi. Dal festival altamente professionale a questi concerti fai-da-te dove stipiamo tutto su un palcoscenico due per due metri, è tutto emozionante. È questo il gruppo, cercare queste avventure. Altri potrebbero andare in un parco divertimenti, noi suoniamo un concerto in un locale troppo piccolo con l'umidità al 100% (ride).

La band Leoniden di Langfinger ha colpito ancora, ti piace prendere un "souvenir" dai festival che poi vendi nel tuo negozio. Come è nato tutto questo?

Lennart:

Jakob: Avevamo bisogno di sfogarci un po' (ride). La prima volta abbiamo preso un piccolo cartello da un piccolo negozio a Bielefeld. Non volevamo farlo diventare una cosa da Robin Hood. Volevamo solo prendere qualcosa.

Lennart: L'idea è venuta quando eravamo sempre in giro qualche anno fa e era normale portare molta roba da mangiare perché non sapevamo quanto tempo saremmo stati in macchina. Non eravamo abituati a vedere frigoriferi pieni ovunque. Poi è venuta l'idea di vendere merce rubata nel nostro negozio, a parte le magliette e i dischi, perché eravamo sempre a corto di soldi (ride).

Hai anche scelto di suonare concerti più piccoli oltre ai festival e viaggi molto per le tue esibizioni dal vivo. La salute mentale è un argomento per te?

Jakob: Penso che stiamo gestendo le pause in modo un po' più strutturato ora. Non so se è iniziato con la forzata pausa di Corona, ma mi sento come se fossimo diventati un po' più ragionevoli. Ma quando parlo con altri artisti, mi rendo conto che siamo ancora completamente pazzi. Siamo dei grandi performer e non devi prendere una pagina dal nostro libro. Se qualcuno ha bisogno di una pausa, abbiamo il massimo rispetto e la permettiamo, ma succede raramente.

Lennart: È decisamente vero che se abbiamo bisogno di una pausa, ad esempio per scrivere un album, possiamo prendercela ora. Non siamo più spinti dal bisogno di fare tournée perché altrimenti l'intera struttura finanziaria sarebbe crollata. Possiamo prendere un tempo molto più sano. D'altra parte, la salute mentale per noi significa che è bello essere in tournée. È sempre stressante e intenso, ma è quello che vogliamo fare e dove ci sentiamo a casa, da qualche parte nel pullman del tour e su un palco. Questo può darti molta forza. E siamo stati in grado di migliorare le nostre strutture molto. Non giriamo più il paese nel nostro Sprinter personale.

Torni in tournée in autunno, inclusi concerti nel Regno Unito. In che modo differiscono dai concerti qui?

Lennart: I concerti sono ovviamente molto più piccoli. Il pubblico è solitamente un mix di persone che ci hanno scoperto ai concerti di supporto e un gruppetto di studenti Erasmus che ci hanno visto a Hamburg o Monaco e sono entusiasti di vederci per 15 euro (ride). Probabilmente dovresti andare molto lontano, come la Malesia, per non trovare questo.

A proposito, è un obiettivo futuro suonare di più all'estero?

Jakob: Come abbiamo dimostrato quest'anno, le avventure che ci entusiasmano sono anche proprio sulla nostra porta di casa. Non devi fare un tour in Nuova Zelanda, puoi semplicemente andare a Bonn di nuovo. Ma amo scoprire il mondo attraverso la musica. Non sono proprio un viaggiatore, quindi se qualcuno ci offrisse un tour in Giappone la prossima settimana, faremmo le valigie immediately. Ci sto, ma non lo metterei nella mia lista dei desideri, sarebbe presuntuoso. Non apprezzerei il privilegio che già ho di vivere questa vita.

Lennart: L'anno ha solo 365 giorni e siamo completamente prenotati. È importante per noi non suonare solo a Monaco, Hamburg, Leipzig e Berlino, ma anche a Fulda, Trier o Tübingen. Se funziona, diremmo subito di sì, ma non abbiamo nemmeno la banda per pensare a un tour in Argentina in questo momento.

Jakob: La realtà è che le band che vanno all'estero e tornano felici, dando l'impressione di avercela fatta, hanno speso 100.000 euro per farlo succedere. Finanziariamente, non siamo ancora in quella posizione (ride). È la realtà per le band che lavorano in un contesto fai-da-te e fanno essentially tutto da sole.

