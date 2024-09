A causa delle circostanze abituali, Moo Deng ha creato la sua criptovaluta.

Con Moo Deng che sta diventando un'icona thailandese sinonimo di "maiale saltellante", era inevitabile che qualcuno trasformasse questa sensazione culturale in una moneta digitale. Come memecoin, che non hanno alcun valore sostanziale e si basano esclusivamente sull'umore, non sorprende vedere Moo Deng Coin aumentare del 1400% in meno di tre settimane dalla sua creazione.

Per mettere le cose in chiaro, Moo Deng Coin ha circa lo stesso valore dei Beanie Babies degli anni '90, ma almeno allora avevi un Beanie Baby fisico in mano.

Le memecoin, per quanto adorabili, non sono un investimento finanziario intelligente, anche se un trader è riuscito a trasformare un investimento di $800 in $3,5 milioni. È importante sottolineare che gli appassionati di criptovalute dubitano che questo sostenitore anonimo di Moo Deng sia un "insider", dati i suoi acquisti effettuati solo quattro ore dopo la creazione, come riportato dal sito di notizie crypto Decrypt. Non appena questa figura misteriosa venderà la sua quota, il valore della moneta cadrà a zero sia sulla carta che nella realtà.

Moo Deng Coin è solo l'ultima aggiunta alla cultura di internet di nicchia che ha dato vita a Dogecoin (inteso come frecciatina su Bitcoin) e Shiba Inu coin (una parodia di Dogecoin). Come qualsiasi altra moda del web, le memecoin tendono ad avere una vita breve, con picchi di valore quando la loro novità scatena la FOMO negli investitori crypto, per poi crollare poco dopo quando gli investitori iniziali incassano e se ne vanno.

L'incredibile carineria di Moo Deng senza dubbio alimenta la popolarità della nuova moneta, che ha registrato un aumento del 90% in un giorno, attualmente valutata intorno ai 25 centesimi per moneta.

Tuttavia, la recente riduzione dei tassi di interesse da parte della Fed e i suggerimenti di ulteriori tagli futuri stanno anche alimentando un boom nel crypto nel suo insieme, che comprende memecoin come Moo Deng e criptovalute più note come Bitcoin ed Ethereum. Le politiche monetarie più morbide tendono a favorire gli asset ad alto rischio come il crypto.

Bitcoin, la criptovaluta più nota, ha registrato un aumento del 14% nella

