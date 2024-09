Lunedì, il gruppo musicale ha condiviso un avviso tramite il loro post su Instagram, intitolato "dichiarazione", indicando la loro scelta di sospendere temporaneamente le loro attività collettive, interrompendo così gli impegni rimanenti del loro tour.

A seguito di questo annuncio, Navarro, insieme ai membri di Jane's Addiction Perkins e Avery, ha rilasciato una dichiarazione congiunta sui loro account Instagram personali. Hanno evidenziato che l'annullamento del tour derivava da un modello persistente di comportamento e dalle difficoltà di salute mentale del loro vocalist, Farrell.

Il loro messaggio ha espresso sincera preoccupazione per il benessere e la sicurezza di Farrell, sia a livello personale che collettivo, portandoli a prendere questa difficile decisione. Hanno augurato una pronta guarigione e assistenza terapeutica.

Esprimendo rammarico per l'interruzione del tour, hanno sottolineato che non sembrava esserci una soluzione praticabile per garantire un ambiente di esibizione sicuro o per fornire costantemente prestazioni eccezionali notte dopo notte.

Con il cuore pesante di delusione, hanno concluso la loro dichiarazione.

L'emittente televisiva CNN ha contattato il rappresentante di Farrell per un commento.

I rimborsi per gli eventi annullati verranno elaborati presso il punto di acquisto iniziale per gli acquirenti dei biglietti, mentre coloro che hanno acquistato biglietti attraverso piattaforme di rivendita secondarie sono stati invitati a contattarli direttamente.

In video catturati venerdì durante il loro concerto a Boston, Farrell e Navarro sono stati coinvolti in una discussione animata sul palco.

Inizialmente previsti per riprendere il tour a Toronto il prossimo mercoledì, avevano precedentemente sospeso il concerto di domenica a Connecticut a causa di questa disputa.

Il tour era previsto per concludersi a Los Angeles in ottobre.

