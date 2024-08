- A causa delle alte temperature, decidono di aprire le zone balneari all'aperto per rilassarsi.

Si sta riscaldando di nuovo al Nord: i punti di balneazione di Amburgo si stanno preparando per l'ondata di calore imminente aprendo diverse piscine pubbliche nei loro giorni di riposo nelle prossime settimane. "Bondenwald aprirà le sue porte il martedì, mentre Naturbad Stadtparksee e Marienhöhe seguiranno il mercoledì e il giovedì", ha condiviso un rappresentante. Inoltre, Bondenwald sarà aperto ogni martedì dalle 11:00 alle 19:00, qualsiasi condizione meteorologica, fino alla fine della stagione del bagno. Ciò implica la cancellazione dei giorni di riposo, anche se le ore saranno comunque ridotte.

L'amministrazione delle piscine di Amburgo ha avuto un inizio lento e umido dell'estate, posticipando l'inaugurazione dei loro punti di balneazione estivi e limitando le ore di apertura a causa delle condizioni fredde e tempestose. La stagione del bagno è iniziata ufficialmente a Kaifubad a metà maggio, con altri punti di balneazione che si sono uniti alla fine di giugno.

Despite the chilly start to the summer, Bondenwald swimming pool will continue its sessions every Tuesday, rain or shine, until the end of the swimming season. Visitors looking for a swim during the heatwave might consider visiting Marienhöhe or Naturbad Stadtparksee, as they plan to open their swimming areas in the coming days.

