Il piano di sicurezza proposto dal governo federale in risposta all'incidente con il coltello a Solingen viene elogiato dal Presidente del Ministero di Bassa Sassonia Stephan Weil come sulla strada giusta. "Inizialmente, il piano sembra positivo nel suo insieme", ha dichiarato il politico SPD. "Tuttavia, è prematuro per una valutazione completa; dobbiamo prima approfondire i dettagli".

Weil ha elogiato l'unità di SPD, Verdi e FDP su questa questione. "Si tratta di un accordo notevole", ha detto il capo del governo. Ha anche apprezzato la decisione del governo federale di coinvolgere gli stati nel processo.

"Si tratta di numerosi piccoli bulloni"

"Tutti noi miriamo a far sì che i cittadini si sentano sicuri nel nostro paese e che la migrazione sia gestibile e regolamentata", ha detto Weil. "Tuttavia, nessuno dovrebbe dare l'impressione che ci sia una leva significativa per ridurre ulteriormente la migrazione irregolare. Si tratta di numerosi piccoli bulloni e è positivo che la coalizione a traffico luce abbia concordato un corso d'azione condiviso".

Il Cancelliere federale Olaf Scholz (SPD) ha annunciato un gruppo di lavoro sulla sicurezza e sulla migrazione, composto da rappresentanti dei tre partiti della coalizione, nonché degli stati e dell'Unione, la più grande forza di opposizione, a partire dalla prossima settimana. Bassa Sassonia attualmente condivide la presidenza congiunta della Conferenza dei Presidenti dei Ministeri.

Il piano di sicurezza proposto include regole più severe per il porto di coltelli in pubblico, requisiti maggiori per i permessi di armi e il ritiro di alcuni benefici per i richiedenti asilo.

