- A causa del presunto mancato pagamento di alimenti da parte di Oliver Pocher, Amira conserva i 100.000 euro di guadagno.

Per la prima volta dopo il divorzio da Oliver Pocher, Amira Aly ha reso pubblico il suo nome precedente e ha trionfato contro la cantante Vanessa Mai in "Vinci la Star" sabato sera. La conduttrice dell'evento aveva la meglio, vincendo 100.000 euro dopo 14 giochi.

"Io non mi ricordo di essere stata così ansiosa per un periodo così lungo. Tremavo, ero felice, ho avuto un breve momento di sconforto. È stato un viaggio emotivo selvaggio. Ma è stato fantastico! Non mi sono neanche resa conto di aver vinto finché Vanessa non me l'ha detto. Poi ho semplicemente esploso di gioia," ha confessato la 31enne in seguito. Ha grandi progetti per i suoi guadagni.

"Poiché sto attualmente costruendo una casa per me e i miei due figli a Colonia, e purtroppo, a differenza delle sue dichiarazioni pubbliche, il mio ex marito Olli Pocher non sta adempiendo ai suoi obblighi di mantenimento dei figli, terrò i 100.000 euro," ha rivelato a Bild.

Amira Aly accusa Olli Pocher di non pagare il mantenimento dei figli

Aly e Pocher si sono sposati nel 2019 e il loro divorzio è stato concluso a luglio. Secondo Amira Aly, lei ha rinunciato spontaneamente all'assegno di mantenimento durante le procedure di separazione. Tuttavia, durante il suo podcast "Vita d'Amore" con suo fratello Hima Aly, ha indicato che c'era un accordo riguardo ai figli. Tuttavia, Pocher non ha adempiuto ai suoi obblighi di mantenimento per un intero anno, nonostante i loro due figli stiano principalmente con lei - "anche se Olli lo descrive diversamente," ha detto a Bild.

I piani per utilizzare i guadagni di "Vinci la Star" ora includono l'arredamento delle nuove camere dei bambini. Dopo la sua vittoria, Oliver Pocher ha commentato rapidamente e ironicamente su Instagram: "Bene, ora alcune bollette possono essere saldate!" In una storia, ha anche deriso: "La matematica non era il suo punto forte..." e ha menzionato esempi di presunti errori di matematica di Amira Aly, come "il reddito durante e dopo la relazione" o "le date di nascita dei figli."

È degno di nota che "Vinci la Star" è un programma celebrato tra le celebrità che non dedica automaticamente i guadagni in beneficenza. Il cospicuo premio in denaro motiva fortemente le celebrità a spingersi durante lo show

