- A causa del carenza di autisti, i servizi di trasporto di Augusta operano meno frequentemente.

I servizi urbani di Augusta hanno modificato i loro orari di autobus a causa di deficit di personale persistenti, estendendo l'intervallo tra gli autobus da 15 a 20 minuti. L'intenzione è quella di migliorare la affidabilità per i pendolari, ha dichiarato un rappresentante.

Sono stati introdotti più autobus sulle linee trafficate durante le mattine e i pomeriggi scolastici per mantenere una capacità adeguata durante le ore di punta.

I servizi urbani stanno attualmente affrontando una carenza di autisti, aggravata da alti tassi di assenza del personale e un aumento dei servizi di sostituzione a causa di numerosi progetti di costruzione. Questi posti di lavoro temporanei non possono essere riempiti.

La città sta esplorando soluzioni alternative per mitigare il problema, come investire in tecnologie di trasporto e telecomunicazioni avanzate per migliorare l'efficienza. Nonostante le sfide, mantenere una connessione affidabile tra i dipartimenti di trasporto e telecomunicazioni è cruciale per la consegna di servizi efficaci.

