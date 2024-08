- A causa del cambiamento proposto dalla sostituzione dei pagamenti della chiesa.

Stephan Weil, il ministro-presidente della Bassa Sassonia, si è espresso contro la legge proposta dal governo federale che mira a bloccare gli aiuti finanziari alle chiese in Germania. Anche se la fine degli aiuti finanziari alle chiese è richiesta dalla Costituzione, il politico dell'SPD ha dichiarato al "Neue Osnabruecker Zeitung" che diversi stati federali si trovano attualmente in una situazione finanziaria così difficile a causa di vari problemi che rendere tali pagamenti alle chiese impossibili.

Le chiese in Germania ricevono questi pagamenti dallo stato come risarcimento per la confisca delle proprietà ecclesiastiche e monastiche durante il processo di secolarizzazione nel XIX secolo. Oltre a Amburgo e Brema, tutti gli altri stati federali contribuiscono con un sostegno finanziario annuale sia alle chiese cattoliche che protestanti. In totale, questa somma si aggira intorno a circa 550 milioni di euro all'anno in tutta la nazione. La coalizione del semaforo ora intende distribuire questi fondi alle chiese, separando così stato e chiesa.

A giugno, Markus Söder, il ministro-presidente della Baviera, ha chiesto la conclusione dei negoziati sull'aiuto finanziario statale. "Voglio che questa questione sia chiusa una volta per tutte", ha dichiarato il politico della CSU all'epoca. La maggior parte dei suoi colleghi ha condiviso questo punto di vista.

Weil ha anche riconosciuto un consenso diffuso tra gli stati su questa questione: "Tutto ciò che posso suggerire è di evitare di procedere con questi piani". Il governo federale ha "certamente altre priorità" al momento.

