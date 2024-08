A causa dei procedimenti di divorzio in corso, Angelina Jolie deve rimanere a Los Angeles.

Angelina Jolie sembra desiderare un cambiamento rispetto all'affollata vita di Los Angeles. In una chiacchierata con "The Hollywood Reporter", l'attrice lascia intendere che il suo divorzio da Brad Pitt è l'unica cosa che la tiene ancora in città. Con i suoi figli più piccoli, i gemelli di 16 anni Knox e Vivienne, che si avvicinano all'età adulta, lasciare LA potrebbe diventare un'opzione tra un paio d'anni.

LA è stata la sua casa per tanto tempo, ma a 49 anni, Angelina sente che l'energia della città la sta prosciugando. Dice: "Sono qui a causa del divorzio, ma una volta che i bambini compiranno 18 anni, potrò andarmene". Con Shiloh (18), Zahara (19), Pax (20) e Maddox (23) ormai cresciuti, sembra che lei sia ansiosa di far vivere alla sua famiglia una vita privata e tranquilla, lontano dal caos della città.

"È difficile crescere una grande famiglia qui. Ho una casa dove posso allevare i miei figli, ma a volte LA...", riflette, lasciando la frase in sospeso. L'atmosfera della città, secondo lei, non si adatta al calore umano che ha sperimentato viaggiando. Pertanto, il suo piano è trascorrere molto tempo in Cambogia e visitare la sua famiglia sparsa in tutto il mondo.

Angelina e Brad si sono sposati nel 2014, ma sono stati separati per un po' di tempo. Lei ha presentato la richiesta di divorzio nel 2016, ma da allora la loro battaglia per la custodia dei figli ha fatto notizia anche nei circoli hollywoodiani. Il giudice ha dichiarato ufficialmente che sono legalmente separati nel 2019, ma i colloqui per l'accordo di divorzio continuano a suscitare controversie. Nella recente intervista, Angelina sceglie di essere evasiva riguardo allo stato del suo divorzio, limitandosi a dire: "Nessun commento".

L'industria dell'intrattenimento a LA è diventata meno attraente per Angelina con il tempo, e lei trova conforto nell'idea di godersi ['L'intrattenimento'] in un ambiente diverso una volta che i suoi figli saranno cresciuti. Nonostante LA sia stata la sua casa per molti anni, Angelina esprime il desiderio di fuggire dal caos della città e tornare al calore umano che ha sperimentato durante i suoi viaggi.

