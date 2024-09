A Brandeburgo, c'e' la possibilita' di disattivare i segnali stradali.

Jan Redmann è attualmente impegnato a passare da un incontro all'altro nel Brandeburgo. In qualità di capo della CDU dello stato, ha un obiettivo chiaro: diventare il Ministro Presidente del Brandeburgo. Tuttavia, la politica non è il tema principale di conversazione, ma piuttosto qualcos'altro - è stato beccato a guidare un monopattino elettrico mentre era brillo dalla polizia. In un'intervista, esprime la sua ambizione di diventare il successore di Dietmar Woidke.

ntv.de: Signor Redmann, sta cercando di diventare il primo Ministro Presidente della CDU nel Brandeburgo. Le elezioni sono alle porte il 22 settembre - qual è l'atmosfera?

Jan Redmann: Il mio morale è alto. Tra undici giorni ci saranno le elezioni e sono fiducioso che raggiungeremo i nostri obiettivi. Dietmar Woidke ha annunciato che non si candiderà per un altro mandato nelle attuali circostanze.**

Intende la sua dichiarazione secondo cui non si candiderà per un altro mandato come Ministro Presidente se il SPD non è il partito più forte?

Jan Redmann: Esatto. Negli ultimi anni, il SPD è stato costantemente al secondo posto in tutti i sondaggi. Pertanto, gli elettori del Brandeburgo voteranno il 22 settembre per decidere chi succederà a Dietmar Woidke. A mio avviso, non c'è nessun altro che possa farlo, nemmeno all'interno del SPD.**

Sta girando la campagna con una vecchia panca di legno dalla casa dei suoi genitori, scatenando conversazioni. Quali sono le sue impressioni da questi incontri?

È sempre interessante e istruttivo vedere quanto il Brandeburgo sia diversificato. Come le vite quotidiane delle persone cambino a seconda del luogo in cui vivono. Troppo spesso, le decisioni vengono prese con un occhio di riguardo per le grandi città, mentre i problemi delle piccole città sono completamente diversi.**

In che senso?

Ad esempio, nella pubblica amministrazione, ma non solo. Se vuoi ristrutturare una casa colonica di 200 anni secondo gli standard della transizione energetica, è molto più complicato che in un edificio nuovo di zecca. Molte persone sono preoccupate per il loro futuro. Non si sentono sufficientemente supportati per garantire prosperità, ad esempio nella politica economica o dell'istruzione.**

Viene ancora spesso interrogato sulla sua vicenda del monopattino elettrico? Due mesi fa è stato beccato a guidarlo mentre era sotto l'influenza dalla polizia. Ha dovuto consegnare la patente e pagare una multa di 8.000 euro.

Senza dubbio, ho sentito ogni tipo di battuta sull'argomento nelle ultime due mesi. È il prezzo da pagare per un errore del genere. Ma ora le persone sono più interessate ad altri argomenti, in particolare su come questo territorio sarà governato in futuro.**

È stato un reato, poiché sono stati misurati livelli superiori a 1,1 promille. Erano 1,3. Si può ancora ambire alla massima carica del Brandeburgo dopo un simile passo falso? Lascerebbe un rivale politico tanto facilmente alla leggera?

Una cosa sono gli errori in ufficio, ma un'altra sono quelli personali. Ho l'impressione che gli elettori del Brandeburgo siano in grado di giudicare questo errore da soli.**

Ha rimesso piede su un monopattino elettrico da allora?

No.**

Parliamo di contenuti, come ad esempio la questione più importante dello stato: l'istruzione. Come intende affrontare la carenza di insegnanti?

La carenza di insegnanti riguarda tutti gli stati federali. Prendiamo, ad esempio, la Sassonia. Anche lì c'è carenza di insegnanti. Tuttavia, la Sassonia è in cima al monitor educativo dell'Iniziativa per una Nuova Economia Sociale di Mercato. Il Brandeburgo, invece, è al penultimo posto. Il Ministero dell'Istruzione del Brandeburgo è stato sotto il controllo del SPD per 30 anni. Ogni secondo bambino lotta per leggere, scrivere o fare calcoli in modo corretto alla fine della quarta elementare. Questo fa arrabbiare molti genitori e posso capirlo.**

Cosa intende fare per migliorare la situazione?

Le competenze fondamentali devono essere riposizionate al primo piano: lettura, scrittura, aritmetica. Pertanto, intendiamo istituire un programma pre-scolastico vincolante nelle scuole dell'infanzia per ridurre le discrepanze all'inizio della prima elementare. E: le valutazioni sono un feedback cruciale per i genitori, i bambini e gli insegnanti. Pertanto, dovrebbero essere fornite prima della quarta elementare, come accade attualmente in alcune scuole. Chi ha bisogno di aiuto dovrebbe ricevere lezioni aggiuntive. I bambini meritano il nostro massimo supporto.

Anche gli imprenditori del Brandeburgo si lamentano della burocrazia eccessiva. Cosa si può fare a livello di stato? Molte disposizioni provengono da Berlino e Bruxelles.

Purtroppo, questo viene spesso usato come scusa. Guardate la Renania Settentrionale-Vestfalia. Il governo guidato dalla CDU ha già introdotto diversi pacchetti di deregulation. Questo potrebbe funzionare anche nel Brandeburgo. Dobbiamo ascoltare gli artigiani, le imprese e i cittadini su quali regole frenano specificamente il loro progresso e quindi attuare i cambiamenti necessari. Pertanto, intendiamo introdurre solo nuove leggi per un periodo limitato di cinque anni. È una promessa di riesaminare e eventualmente sostituire queste leggi se emergono soluzioni più efficienti, ad esempio attraverso l'intelligenza artificiale. Abbiamo anche bisogno di un controllo digitale per aggiornare le regolamentazioni esistenti.**

Le imprese stanno anche soffrendo per i prezzi dell'energia elevati. Potrebbe essere un'opzione per lei riprendere le importazioni di gas russo, come suggerisce Michael Kretschmer in Sassonia?

Abbiamo bisogno di più razionalità nella politica energetica. Questo include un miglioramento dell'infrastruttura energetica in modo da poter utilizzare localmente l'energia eolica generata nel Brandeburgo. Non dobbiamo ritirarci prematuremente dalla faseout del carbone. Il compromesso sul carbone con una data di uscita del 2038 è stato un negoziato difficile e deve essere rispettato. Se usciamo prima, come propongono i Verdi, i prezzi dell'energia saliranno anche.**

Il problema del conflitto con la Russia, in particolare nell'Uckermark alla raffineria PCK di Schwedt, è stato una fonte di preoccupazione. La nostra posizione è sempre stata che le sanzioni dovrebbero colpire principalmente la Russia e non danneggiare la Germania. È stata trovata una soluzione temporanea con il Kazakistan, ma manca una prospettiva a lungo termine, causando incertezza.

A Schwedt viene elaborato il petrolio. Il gas russo potrebbe essere un'opzione per la nostra fornitura di energia?

La raffineria attualmente dipende dal petrolio kazako trasportato tramite un oleodotto che attraversa il territorio russo. Tuttavia, si tratta solo di una soluzione a breve termine. Dopo la risoluzione del conflitto ucraino, altre fonti energetiche, sia gas che petrolio, diventeranno probabilmente opzioni praticabili per la Germania. Ritengo sbagliato escludere permanentemente tali possibilità.

Attualmente, l'SPD governa in alleanza con la CDU e i Verdi. Questa sarebbe la vostra coalizione preferita?

Mi sto impegnando per un forte risultato della CDU. Attualmente, sembra che una coalizione dal centro sia possibile nel Brandeburgo. Naturalmente, spero in un risultato che ci dia potere contrattuale. Ma alla fine, dipende dagli elettori.

Se la CDU dovesse emergere come la forza più forte nel Brandeburgo, il Ministro dell'Istruzione sarebbe allora della CDU?

La CDU assume la responsabilità di tutti i settori. L'assegnazione dei ministeri deriva dalle trattative della coalizione.

L'AfD potrebbe anche diventare la forza più forte nel Brandeburgo. Vi distanziate chiaramente dalla possibilità di formare una coalizione con loro. State cercando di fare appello ai votanti. Tuttavia, non sono troppo xenofobi, filorussi ed estremisti di destra?

Sarebbe un grave errore liquidare tutti i votanti dell'AfD. Anche se è vero che ci sono elementi estremisti tra le loro file, molti altri vedono un'opportunità per esprimere il loro malcontento nei confronti dei partiti stabiliti e per promuovere una politica diversa, che si concentra di più sulle esigenze delle persone. Mi impegno a dialogare con queste persone e offrire loro un'alternativa attraente.

In Turingia e Sassonia, il malcontento nei confronti della coalizione semaforo a Berlino ha giocato un ruolo significativo, secondo molti commentatori. Qual è la vostra opinione in merito?

Il malcontento nei confronti della coalizione semaforo nel Brandeburgo è altrettanto diffuso come in Turingia, Sassonia e altrove nel paese. Ma nel Brandeburgo, c'è l'opportunità di spegnere i semafori. L'SPD non può semplicemente liquidare una sconfitta nella loro ultima roccaforte. Anche Saskia Esken e Olaf Scholz dovranno considerare se le cose possono continuare come sono. Chi cerca un governo stabile nel Brandeburgo e la fine del caos della coalizione semaforo a Berlino dovrebbe votare CDU il 22 settembre.

Tuttavia, non governare di nuovo con l'SPD e i Verdi non contraddice il vostro argomento?

No. L'SPD ha governato questo stato dalla cancelleria di stato per più di 30 anni. È ora di un cambiamento. E la scelta del presidente del ministero può fare una differenza significativa. Mi impegno a formare un governo di cambiamento con nuove priorità nell'istruzione, nella sicurezza interna e nella migrazione.

La BSW sarebbe un potenziale partner praticabile?

Le loro posizioni politiche statali si sovrappongono in alcuni settori, come la sicurezza interna. Ma vogliono davvero governare? Questa è la domanda. La signora Wagenknecht sembra più interessata a creare ostacoli per evitare di assumersi la responsabilità di governo alla fine. La mia preoccupazione principale è la loro posizione sulla Bundeswehr. Durante il prossimo periodo legislativo, come stato, abbiamo compiti cruciali nel rendere la Bundeswehr adatta alla difesa, inclusa l'infrastruttura e i luoghi della Bundeswehr che necessitano di espansione. Stiamo dietro ai nostri soldati. Chiunque voglia formare una coalizione con la CDU deve allineare le sue vedute con questa posizione.

Dopo le elezioni, la questione K nella Unione verrà decisa. Chi è il vostro favorito: il signor Merz, il signor Söder o il signor Wüst?

Decideremo collettivamente dopo le elezioni, come già concordato.

Riguardo alle prossime elezioni al Landtag del Brandeburgo, Redmann esprime la sua fiducia nel raggiungere i loro obiettivi e crede che il popolo del Brandeburgo deciderà il successore di Woidke.

Durante i suoi incontri con i cittadini, Redmann ha acquisito informazioni sulle diverse esigenze e preoccupazioni degli abitanti del Brandeburgo, in particolare in relazione ai trasporti e all'istruzione.

