- A Bohmte, un motociclista subisce gravi ferite.

Un motociclista ha incontrato la tragedia nel territorio di Osnabrück. Un 25enne avventuriero stava attraversando Bohmte in sella alla sua moto, quando, per ragioni ancora sconosciute, è entrato in collisione con un'auto. Il giorno successivo, le autorità hanno riferito che un medico presente sulla scena ha prestato subito i primi soccorsi, prima che il ferito venisse trasportato in ospedale in ambulanza. L'occupante del veicolo, un 68enne, ha subito un forte shock. A causa dell'incidente, la strada principale del centro città e altre vie sono state chiuse al traffico. La polizia sta ancora indagando sull'incidente.

La polizia ha interrogato il 68enne alla guida dell'auto. Per prevenire incidenti simili, le autorità hanno aumentato i controlli nella zona.

