- A Berlino si sta cercando i giovani scomparsi della Sassonia.

Una ragazza di 15 anni di Bautzen (Sassonia) scomparsa da settimane potrebbe essere a Berlino. Lo hanno segnalato alcune informazioni, ha annunciato la polizia di Berlino e ha pubblicato il bollettino della persona scomparsa dalla Sassonia.

Secondo il bollettino, Nicola R. è stata vista l'ultima volta il 25 giugno a Bautzen. All'inizio di luglio, la polizia presumeva ancora che fosse a Dresda. La 15enne è alta 1,60-1,65 metri e aveva lunghi capelli biondi ricci all'epoca. Nel manifesto della persona scomparsa indossa occhiali.

Solo lo scorso domenica, la polizia di Berlino ha chiesto l'aiuto per cercare una ragazza di 11 anni di Francoforte sul Meno. Lea Z. era scappata di casa lo scorso mercoledì e venerdì era stata raccolta dalla polizia a Berlino e consegnata al servizio di emergenza per minori a Kreuzberg. Sabato mattina è stata segnalata scomparsa dal servizio di emergenza per minori. La polizia ha sottolineato: "Sembra molto più grande, sia nell'aspetto che nel comportamento". Si stima che abbia tra 14 e 16 anni.

Il bollettino della persona scomparsa dalla Sassonia menziona che Nicola R. potrebbe essere stata a Berlino, il che potrebbe significare che potrebbe aver trascorso del tempo in o intorno a un edificio lì. Se Nicola è effettivamente a Berlino, le autorità dovranno estendere le ricerche a vari edifici per aumentare le possibilità di trovarla.

