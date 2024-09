A Berlino, il tetto di una barca di festa si è tragicamente abbattuto, causando il ferimento di dodici persone.

A seguito di un incidente su un'imbarcazione per eventi sulla Sprea a Berlino, che ha causato dodici feriti, la polizia sta indagando su potenziali accuse di lesioni colpose. Lo ha reso noto la polizia di Berlino. I servizi di emergenza, compresi la polizia e i vigili del fuoco, sono stati inviati martedì sera a un'imbarcazione situata a Berlin-Mitte, poiché il tetto metallico dell'imbarcazione per eventi, saldamente ormeggiata sulla Sprea nelle vicinanze dell'Isola dei Pescatori, era crollato.

In totale, nove donne tra i 22 e i 30 anni e tre uomini di 24, 26 e 31 anni sono risultati feriti. Due delle donne sono state trasferite in ospedale per ulteriori cure, ha confermato un portavoce della polizia. Diversi feriti sono stati trattati sul posto o in ospedale. Le indagini sulla causa dell'incidente proseguono.

I testimoni oculari hanno riferito la presenza di persone sul tetto. Inizialmente, i vigili del fuoco hanno stimato circa 30 feriti, ma in seguito hanno rivisto il numero a nove. Secondo l'operatore, circa 120 persone si trovavano sull'imbarcazione.

L'imbarcazione in questione era chiamata "MS Heimatland". Un testimone oculare ha raccontato al quotidiano "Bild": "Era un concerto in barca e le persone erano anche autorizzate a salire sul tetto. Proprio mentre finiva il secondo pezzo, una parte del tetto è crollata". Sono state condotte operazioni di ricerca e soccorso sia sull'acqua che sulla riva con una barca multifunzione, ma non sono state trovate altre persone in acqua.

Al loro arrivo, molti sono stati esaminati e successivamente trattati dalla squadra di soccorso, hanno riferito i vigili del fuoco. I feriti sono stati trasportati negli ospedali vicini e un elicottero di soccorso è stato anche dispiegato.

