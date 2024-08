- A Berlino e nel Brandeburgo prevale un clima estivo piacevole.

Questo estate è stata un po' tutto un turbine, e questa settimana non fa eccezione. Per quanto riguarda oggi a Berlino e nel Brandeburgo, il servizio meteorologico tedesco (DWD) prevede una giornata asciutta. In modo interessante, il sole è in programma per la mattina, e nel pomeriggio le soffici nuvole cumulus sono pronte a fare la loro comparsa. Le temperature dovrebbero oscillare tra i 27 e i 29 gradi, mantenendo vivo lo spirito estivo.

Mentre scivoliamo verso la notte di mercoledì, le temperature subiranno un lieve calo e arriveranno le piogge dall'ovest. Non sono da escludere nemmeno temporali locali. Gli meteorologi prevedono massime fino a 25 gradi per mercoledì, ancora nell'ambito estivo. Ma una fresca brezza da ovest e quelle occasionali raffiche offriranno un po' di refrigerio per tutta la giornata. Nella notte, ci attendono condizioni per lo più asciutte, con temperature che potrebbero scendere fino a 9 gradi in alcune aree.

Per giovedì, dovremmo vedere un mix di sole e nuvole dal mattino alla sera. Il DWD suggerisce temperature comprese tra i 23 e i 26 gradi. E se la settimana segue il suo schema, possiamo aspettarci lo stesso per il weekend.

