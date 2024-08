Rapporto dell'OMS - 934 casi di parotite nel mondo nel mese di giugno - Riunione del Comitato di emergenza

Monkeypox (precedentemente noto come Affenpocken) continua a diffondersi a livello globale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il numero di casi confermati in laboratorio segnalati a giugno è leggermente diminuito da 963 a 934 rispetto al mese precedente. Tuttavia, a causa di test e segnalazioni insufficienti, l'OMS ritiene che il numero effettivo sia probabilmente più alto.

L'OMS è preoccupata per una nuova sottovariante in Africa e ha convocato un comitato d'emergenza. Gli esperti indipendenti si riuniranno il prossimo mercoledì per discutere se la situazione attuale costituisca un "Emergenza Sanitaria di Rilevanza Internazionale" (ESRI).

Una tale dichiarazione è stata effettuata nel 2020 per la pandemia di COVID-19 e nuovamente nel 2022 per l'outbreak precedente di monkeypox. Lo scopo non è quello di scatenare immediate conseguenze, ma di allertare i governi e le autorità di tutto il mondo per prepararsi a una possibile impennata dei casi.

La monkeypox può causare sintomi come rash cutaneo e febbre e può essere mortale, specialmente per i bambini. A giugno sono stati segnalati 100 casi nella regione europea dell'OMS, 175 nell'America del Nord, Centrale e del Sud e 567 in quella africana. Il 96% di questi casi è stato segnalato nella Repubblica Democratica del Congo (RDC).

A causa delle limitate capacità di test, solo un quarto dei casi sospetti nella RDC è stato testato e due terzi di quelli testati sono risultati positivi. Pertanto, il numero di casi confermati è un'underestimation della reale portata, secondo l'OMS.

L'OMS ha dati completi fino alla fine di giugno. Da allora, quattro paesi africani hanno segnalato per la prima volta casi di monkeypox, che non sono ancora inclusi in queste statistiche: Burundi, Kenya, Rwanda e Uganda. La maggior parte delle persone colpite si trovava nella parte orientale della RDC.

In totale, l'OMS ha segnalato 99.176 casi confermati in laboratorio da 116 paesi dal 1° gennaio 2022 alla fine di giugno 2024. Ci sono state 208 morti.

L'OMS valuta il rischio di infezione con i virus del vaiolo delle scimmie dei cladi I e II in alcune parti della RDC come alto. Lo scorso anno è stata scoperta una nuova sottolinea del clade I del vaiolo delle scimmie lì, che potrebbe essere più trasmissibile di altre linee.

