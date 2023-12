La storia in evidenza

9 cose da sapere sulla Daytona 500

La 58ª edizione della Daytona 500 si terrà domenica

La Daytona 500 è la prima gara della stagione agonistica NASCAR.

Ecco nove cose da sapere prima dell'inizio della gara:

1. Cos'è la Daytona 500?

La Daytona 500, chiamata anche "Great American Race", è una gara di 200 giri e 500 miglia che dà il via alla stagione NASCAR.

2. Dove si svolge?

Il nome è già un indizio importante. La gara automobilistica si tiene ogni anno al Daytona International Speedway di Daytona Beach, in Florida. Il tracciato è lungo due miglia e mezzo.

3. Come ci si qualifica per la gara?

Ci sono diverse possibilità per i piloti di qualificarsi per la Daytona 500. I piloti possono partecipare alla Daytona Coors Light Pole Qualifying, in cui le squadre percorrono due giri consecutivi e il giro più veloce viene utilizzato come tempo di qualifica, o al Duel at Daytona, due gare di qualifica di 150 miglia.

I due più veloci nelle qualifiche della Daytona 500 Coors Light Pole Qualifying si guadagnano le posizioni di partenza 1 e 2. Queste sono le uniche posizioni garantite e le file di partenza sono le stesse. Queste sono le uniche posizioni garantite e costituiscono la prima fila per la gara di apertura della stagione. Il Duel at Daytona determina le posizioni di partenza diverse dalla prima fila. Quest'anno alla Daytona 500 parteciperanno in totale 40 piloti, invece dei precedenti 43, e al vincitore verranno assegnati 40 punti.

4. Quando si è svolta la prima gara?

La prima edizione della Daytona 500 si svolse il 22 febbraio 1959, quando Lee Petty batté Johnny Beauchamp al fotofinish. Tuttavia, è stata la gara di apertura della stagione solo dal 1982.

5. Quanto corrono questi piloti?

La maggior parte dei piloti che hanno gareggiato l'anno scorso sfrecciavano a circa 189 miglia orarie. Buddy Baker detiene il record del 1980 per la velocità media di vittoria più elevata, pari a 177,602 miglia orarie. Junior Johnson ha vinto con la velocità media più bassa, 124,740 mph nel 1960.

Joey Logano ha vinto la NASCAR Sprint Cup Series Daytona 500 dello scorso anno al Daytona International Speedway.

6. Qualcuno ha vinto più titoli della Daytona 500?

Sì. Richard Petty detiene il record di titoli di Daytona 500 Richard Petty detiene il record del maggior numero di vittorie con sette titoli della Daytona 500. Il vincitore dello scorso anno, Joey Logano, cercherà di diventare il 12° pilota ad averne vinto più di uno.

7. Cosa vincono i piloti se la loro auto arriva prima?

Il pilota vincitore della Daytona 500 porta a casa una replica del Trofeo Harley J. Earl. Questo ambito premio viene scolpito a mano ogni anno a Omaha, Nebraska, da John Lajba. La vittoria della gara comporta anche un premio in denaro. L'anno scorso, Logano e il Team Penske hanno vinto più di 1,5 milioni di dollari per il loro primo posto.

8. Quante persone guardano la Daytona 500?

L'audience televisiva media è di 20 milioni di persone. La NASCAR ha smesso di pubblicare i numeri di affluenza a partire dal 2012. L'ultimo record di presenze, tuttavia, è stato di circa 140.000 persone.

9. Come posso guardare la gara?

È possibile seguire la Daytona 500 su Fox alle 13.00 ET di domenica. È anche possibile vivere una trasmissione in realtà virtuale dal vivo con l'app NextVR.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com