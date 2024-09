9:29 AM Testimoni ucraini: due persone ferite dopo l'assalto aereo russo a Kiev

08:57 ISW: La maggior parte dei russi approva la guerra in UcrainaIl popolo russo mantiene il suo sostegno alla guerra in Ucraina, anche dopo le incursioni ucraine nei territori russi di Kursk, secondo i recenti dati dell'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) e del centro di sondaggi indipendente russo Levada Center. Nel mese di agosto, circa il 78% dei rispondenti ha espresso approvazione per il conflitto in Ucraina, in aumento rispetto al 75% di luglio e al 77% di giugno. Il Cremlino sembra avere la flessibilità per perseguire la sua strategia di guerra prolungata contro l'Ucraina, data l'incondizionata approvazione del popolo russo, come analizzato dall'ISW.

08:11 L'Ucraina rilascia le cifre delle perdite delle truppe russeLo Stato Maggiore ucraino ha reso noti nuovi dati sulle perdite delle forze russe in Ucraina. Dal 24 febbraio 2022, la Russia è stimata aver perso circa 617.600 soldati, con un bilancio quotidiano di 1.300. Il rapporto ucraino segnala anche la distruzione di nove carri armati, dieci sistemi d'artiglieria, un sistema lanciarazzi multiplo, e 30 droni. In totale, l'Ucraina sostiene che la Russia abbia subito perdite di 8.601 carri armati, 17.646 sistemi d'artiglieria e 368 aerei, 328 elicotteri, droni, 28 navi e un sottomarino dal lancio dell'invasione su vasta scala. Le stime occidentali suggeriscono cifre di perdite più basse, ma anche queste sono probabili sottostimate.

07:29 Saporishshya attaccata 171 volte in un giornoLe forze russe hanno apparentemente attaccato la regione ucraina di Saporishshya 171 volte nelle ultime 24 ore, secondo quanto riportato dal governatore militare di Saporishshya, Ivan Fedorov, su Telegram. Quattro raid aerei russi hanno colpito i villaggi di Lobkove, Pjatschatki e Nowoandriiwka, coinvolgendo 95 droni.

07:03 Sopravvissuto trovato dopo l'attacco russo a KharkivI soccorritori hanno trovato un superstite tra le macerie di un palazzo crollato a Kharkiv, in Ucraina, dopo un raid aereo russo, secondo quanto riportato da Reuters. Il superstite ha riferito di sentirsi bene dopo essere stato salvato. Più di 40 persone, inclusi cinque bambini, sono rimaste ferite nei raid missilistici russi su Kharkiv, secondo le autorità. Diversi missili hanno colpito un centro commerciale e un palazzo degli eventi nella città orientale domenica pomeriggio.

06:20 Kyiv sotto attacco con droni, missili e razziL'Ucraina è sotto attacco da parte delle forze russe che utilizzano droni, più di dieci missili cruise e numerosi missili balistici, secondo l'aeronautica ucraina. Kyiv, così come potenzialmente altre città, sta subendo gli attacchi. Si stanno verificando numerose esplosioni a Kyiv, che stanno portando molti residenti a cercare riparo nei rifugi antiaerei. Il sindaco Vitali Klitschko riferisce che i servizi di emergenza sono stati mobilitati nei distretti di Holosiyivskyi e Solomianskyi. Klitschko riferisce numerosi incendi, mentre il capo dell'amministrazione militare di Kyiv, Serhiy Popko, conferma gli incendi. Una persona è rimasta ferita per via di detriti caduti nel distretto di Shevchenkivskyi, come riferito. "Ci sarà una risposta a tutto. Il nemico lo sentirà", dice Andriy Yermak, capo dell'ufficio presidenziale ucraino, su Telegram.

05:39 Kyiv colpita da un altro attacco missilistico russoLa capitale Kyiv è nuovamente il bersaglio di un attacco missilistico russo, secondo i resoconti militari ucraini. Le unità di difesa aerea sono attivamente impegnate per respingere l'attacco, come riferito dai rappresentanti militari ucraini via Telegram. I testimoni a Kyiv riferiscono di diverse esplosioni forti, suggerendo l'utilizzo di sistemi di difesa aerea. Il numero esatto di missili lanciati e i danni risultanti non sono ancora stati resi noti.

04:46 Putin: la costruzione del nuovo gasdotto per la Cina sta procedendoLa costruzione di un nuovo gasdotto russo attraverso la Mongolia per la Cina sta procedendo secondo i piani, secondo il presidente Vladimir Putin. Nel gennaio 2022 è stato approvato lo studio di fattibilità preliminare e sono state effettuate le necessarie indagini tecniche, come dichiarato in un'intervista al giornale mongolo "Onoodor". Secondo Putin, il gasdotto pianificato "Forza di Siberia 2" dovrebbe trasportare 50 miliardi di metri cubi di gas naturale dalla regione russa di Yamal alla Cina ogni anno.

03:34 I russi bombardano un orfanotrofio a Sumy - 13 feritiLe forze russe hanno attaccato una struttura per la riabilitazione sociale e psicologica dei bambini e un orfanotrofio a Sumy con missili. Secondo "Ukrainska Pravda", 13 persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini. L'edificio si trova in un'area residenziale, come riferito dall'amministrazione militare locale.

02:26 Sondaggio: la Polonia sostiene l'abbattimento degli aerei russi intrusiSecondo un sondaggio condotto dal giornale polacco "Rzeczpospolita", circa il 60% dei cittadini polacchi sostiene che l'esercito polacco dovrebbe abbattere gli aerei stranieri che invadono il loro spazio aereo durante gli attacchi all'Ucraina. Questo sondaggio si riferisce a un oggetto aereo non identificato, presumibilmente un drone suicida del tipo Shahed, che ha attraversato la Polonia per 30 minuti il 26 agosto prima di scomparire. Il generale di brigata polacco Tomasz Drewniak ha espresso il suo pensiero che la Russia potrebbe testare il sistema di difesa aerea polacco, rilasciando droni nel loro spazio aereo, su Radio RMF24.

00:26 Russia: testimone oculare dell'incendio doloso in BelgorodIl governatore della regione russa di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, non ha usato mezzi termini nel riferire che una persona è stata uccisa dalle armi ucraine nel villaggio di Schagarovka, vicino al confine. Inoltre, tre persone sono rimaste ferite negli attacchi al villaggio di Shebekino. Almeno un altro villaggio è stato bombardato dagli ucraini, secondo Mr. Gladkov.

23:08 Russia respinge 158 droni ucrainiLa Russia si vanta di aver respinto ampiamente gli attacchi dei droni ucraini sulla capitale Mosca e su quattordici altre regioni. In totale, 158 oggetti aerei sono stati intercettati, secondo il Ministero della Difesa via Telegram. Dieci droni sono stati segnalati come diretti verso Mosca.

22:24 Kharkiv sotto raid aereo: i morti salgono a 47Il numero di feriti per l'attacco aereo russo su Kharkiv è salito a 47, compresi sette bambini, come riferito dal servizio di emergenza statale ucraino su Telegram. L'attacco ha colpito diverse strutture civili, tra cui un centro commerciale, come mostrato dalle foto delle agenzie di stampa.

21:52elicottero ucraino si schianta durante l'addestramento: muoiono due pilotiDue piloti hanno perso la vita in un incidente involving un elicottero militare ucraino durante un'esercitazione all'Università dell'Aviazione della Guardia Nazionale di Kharkiv Ivan Kozhedub. L'elicottero Mi-2 era impegnato in una missione di addestramento quando è precipitato, come riferito dall'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform. Il università ha espresso le sue condoglianze per questa perdita irreparabile tramite la sua pagina Facebook. Una squadra di investigatori, esperti e rappresentanti del ministero sta attualmente valutando il luogo dell'incidente, ma la causa dell'incidente remains indeterminata.

21:06 La compagnia energetica ucraina annuncia i blackoutL'azienda energetica ucraina Ukrenergo ha emesso un avviso secondo cui ci saranno blackout lunedì a causa della vastità degli attacchi russi alla rete energetica del paese. Tuttavia, Ukrenergo avverte che potrebbero esserci alcune limitazioni che potrebbero cambiare.

Per rivedere tutti gli sviluppi precedenti, clicca qui.

09:58 Gli attacchi informatici contro l'Ucraina aumentano durante la guerraLa frequenza degli attacchi informatici contro l'Ucraina è aumentata durante il conflitto in corso, secondo la società di cybersecurity ESET. I gruppi di hacker sostenuti dallo stato russo, come Sandworm e Cozy Bear, stanno frequentemente attaccando organizzazioni governative e di infrastrutture critiche ucraine con l'obiettivo di disturbare i servizi e ottenere informazioni sensibili. Queste tattiche di guerra cibernetica servono come complemento alla guerra convenzionale che si sta svolgendo sul terreno.

10:34 La Russia accusata di aver lanciato una guerra cibernetica contro gli alleati della NATOLe capacità cibernetiche della Russia non solo limitano le difese digitali dell'Ucraina ma stanno anche attaccando gli alleati della NATO, secondo un rapporto della società di cybersecurity FireEye. Di recente sono state rilevate intrusioni nelle reti dei paesi membri della NATO, tra cui la Spagna e gli Stati Uniti. Questi attacchi cibernetici mirano a ottenere informazioni, minare la fiducia e creare caos nell'alleanza, ulteriormente gli obiettivi della Russia nell'Europa orientale.

click here.

Leggi anche: