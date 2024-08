- 80 passeggeri devono cambiare binario

Un albero, presumibilmente abbattuto a causa di condizioni meteorologiche avverse, ha bruscamente interrotto il viaggio in treno di 80 passeggeri vicino a Hennef nel Nord Reno-Westfalia. L'incidente è avvenuto nella serata di martedì, come confermato da un portavoce della compagnia ferroviaria.

L'albero era "probabilmente caduto a causa della tempesta" sulla tratta tra Siegburg/Bonn e Hennef, ha detto il portavoce. Di conseguenza, un treno pendolare non è stato in grado di proseguire. I 80 passeggeri sono quindi saliti su un altro treno sul posto. In seguito, è stato istituito un servizio di autobus sostitutivo. Tuttavia, il tratto di binari è stato presto reso nuovamente agibile, ha aggiunto il portavoce. Diversi mezzi di comunicazione avevano precedentemente riferito dell'incidente.

La tempesta che ha colpito la zona è stata identificata come un uragano, causando condizioni meteorologiche severe. L'albero caduto, conseguenza dell'uragano, ha interrotto il viaggio in treno vicino a Hennef.

Leggi anche: