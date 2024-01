80 anni fa, una folla razzista distrusse la casa di Opal Lee. Ora, la "nonna di Juneteenth" sta reclamando la terra della sua famiglia.

"I nostri genitori hanno lavorato molto duramente... e poi hanno comprato questa casa in Annie Street", ha detto Lee parlando della sua casa d'infanzia. "Mia madre l'aveva sistemata benissimo".

Ma poco dopo il trasloco, ha raccontato Lee alla CNN, cominciò a radunarsi una folla di bianchi, arrabbiati per il fatto che una famiglia nera avesse acquistato una casa nel quartiere.

"Ci credereste che il 19 giugno la gente ha iniziato a radunarsi? C'erano poliziotti e non hanno fatto nulla", ha raccontato Lee alla CNN. "I nostri genitori ci hanno mandato da amici a diversi isolati di distanza. (Poi) se ne sono andati con il buio".

"Quelle persone hanno buttato via i mobili. Hanno fatto cose spregevoli", ha detto. La folla ha distrutto la casa di Lee, bruciandola, ha detto la donna.

"I nostri genitori non ne hanno mai parlato con noi, nemmeno una volta", ha detto Lee, aggiungendo: "Ho seppellito l'intera faccenda per tanto tempo".

Ma la data dell'attacco - Juneteenth - avrebbe in seguito definito la vita di Lee. Invece di trattenere i sentimenti di astio, Lee ha detto di aver incanalato le sue emozioni nell'attivismo. Ha dedicato la sua vita ad aiutare le persone della sua comunità e a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del Juneteenth, che commemora la libertà dei neri americani dalla schiavitù.

Nel 2016, all'età di 89 anni, Lee ha iniziato una camminata da Ft. Worth, Texas, a Washington, DC, per fare una campagna affinché il Juneteenth diventi una festa nazionale. Divenne nota come la "nonna di Juneteenth" e, dopo anni di campagne, Lee poté finalmente festeggiare il Congresso che rese Juneteenth una festività nel 2021, come riportato in precedenza dalla CNN.

Negli ultimi anni, però, Lee ha raccontato alla CNN di aver ricominciato a pensare all'attacco alla sua famiglia che aveva stimolato la sua vita di attivismo. Ha deciso di provare a comprare il terreno dove un tempo sorgeva la sua casa.

Così ha chiamato il proprietario del terreno, Trinity Habitat for Humanity, dove, guarda caso, faceva parte del consiglio di amministrazione. Lee racconta di aver chiesto all'amministratore delegato Gage Yager, un amico che conosceva da anni, se le avrebbe venduto la proprietà. Lui ha risposto di no.

"Stava per darla a me!". Ha detto Lee. "Mi hanno portato i progetti, in cui Habitat progettava di costruire una casa per me su quel lotto. Che ne dite di chiudere il cerchio?".

Yager ha dichiarato alla CNN: "Con Opal e la sua terribile storia, abbiamo concluso che la cosa migliore da fare sarebbe stata quella di darle quel lotto per farci quello che voleva. Questo non rimette a posto il torto, ma chiude il cerchio".

Trinity Habitat ha aperto il terreno in ottobre e ha preparato una bozza della futura casa di Lee, ha detto Yager. L'organizzazione sta attualmente lavorando con i partner per raccogliere i fondi necessari alla costruzione della casa, ha aggiunto.

Lee ha detto che vorrebbe che la sua attuale casa, dove ha vissuto per 50 anni, diventasse un museo. Ma non vede l'ora di recuperare la terra che appartiene alla sua famiglia.

"Volevo fare una danza sacra", ha detto. "Sono felice, ragazza, non puoi credere a quanto sono felice!".

Fonte: edition.cnn.com