8:46 AM Testimoni dell'Ucraina ripetuti attacchi alle centrali elettriche di Sumy

In città nord-orientale ucraina di Sumy, le autorità dichiarano che le infrastrutture energetiche sono state nuovamente attaccate da droni russi. I dati preliminari suggeriscono che non ci sono state vittime, ma gli attacchi ripetuti hanno posto una notevole pressione sulla rete energetica. Solo due giorni fa, la Russia ha attaccato l'infrastruttura energetica a Sumy e nella regione circostante con missili e droni, causando un blackout temporaneo che ha interessato oltre 280.000 case, secondo il Ministero dell'Energia.

08:27 Forze Armate Ucraine: 1130 Perdite Russi IeriLe Forze Armate Ucraine riferiscono che 1130 soldati russi hanno riportato feriti o morti nelle ultime 24 ore. Dal lancio dell'invasione russa su larga scala a febbraio 2022, i registri ucraini mostrano un totale di 637.010 perdite nemiche. Nelle ultime 24 ore, i soldati ucraini affermano di aver distrutto 25 sistemi d'artiglieria, 45 veicoli per il trasporto e il carburante e 6 carri armati.

07:55 Ucraina Rivela Piani di Distribuzione dei Caccia F-16La Forza Aerea Ucraina ha finalizzato i piani di distribuzione dei caccia F-16 occidentali. Tutti i compiti assegnati per le forze armate e il Ministero della Difesa sono stati assegnati, ha dichiarato il Presidente Volodymyr Zelenskyy nel suo discorso serale via video. Inoltre, si sono svolti colloqui con il Comando della Forza Aerea su opportunità per espandere la flotta aerea e migliorare l'addestramento dei piloti. La gente a Kyiv chiede un addestramento di base dei piloti migliorato, poiché l'addestramento attuale dura solo 40 giorni. L'Ucraina attende circa 60 caccia F-16, ma solo pochi sono stati consegnati finora.

07:19 La Russia Rapporta Attacchi di Droni Ucraini in diverse RegioniLa Russia afferma che gli attacchi dei droni ucraini hanno colpito diverse regioni. Il sistema di difesa aerea ha eliminato 54 droni ucraini su cinque regioni russe durante la notte, secondo l'agenzia di stampa statale TASS, citando il Ministero della Difesa. Metà dei droni sono stati abbattuti nella regione di confine di Kursk, mentre i restanti droni sono stati abbattuti nelle regioni di confine di Bryansk e Belgorod e nelle regioni occidentali di Smolensk e Oryol. L'agenzia non menziona la regione di Tver a nord-ovest di Mosca, che le autorità locali e i blogger militari affermano essere stata attaccata da un drone ucraino in un grande deposito di munizioni, causando un incendio nella città di Toropets e richiedendo l'evacuazione dei residenti.

06:57 I Blogger Militari Ucraini: L'Attacco Distrugge il Deposito di Munizioni RussoI blogger militari ucraini affermano che l'attacco ucraino alla città russa di Toropets nella regione di Tver ha incendiato un deposito di munizioni pieno di migliaia di tonnellate di munizioni e razzi. Il deposito, che i blogger affermano essere stato notevolmente espanso di recente, presenta 42 bunker rinforzati e 23 magazzini e laboratori. L'ex colonnello del FSB russo Igor Girkin afferma che la situazione nella regione resta sotto controllo, secondo il suo canale Telegram. I blogger militari ucraini stimano che siano state inflitte gravi danni, in particolare ai bunker più recenti.

06:20 Il Vicecapo del Gruppo Parlamentare dei Verdi Tedesco: AfD e BSW Promuovono la Propaganda RussaIl Vicecapo del gruppo parlamentare dei Verdi, Konstantin von Notz, ha proposto un dibattito in corso nel Bundestag sulle operazioni di influenza russa in Germania. "I documenti interni della macchina di propaganda russa SDA dimostrano chiaramente le strategie subdole impiegate dalle agenzie russe per manipolare la nostra democrazia, i dibattiti pubblici e le elezioni", afferma l'esperto di politica interna. "Con AfD, BSW e altri attori complici che diffondono i narrativi russi negli ambienti pubblici e parlamentari, si formano alleanze dannose per indebolire gli interessi tedeschi insieme. those who support Ukraine are being targeted, spied on, and attempts are made to publicly discredit them."

05:42 I Troll Russi Distribuiscono Video Ingannevoli su Kamala HarrisSecondo le indagini della società software Microsoft, gli attori russi stanno intensificando la loro campagna di disinformazione contro la candidata alla presidenza statunitense Kamala Harris. Un gruppo legato al Cremlino, noto come Storm-1516, ha prodotto due video falsi dal tardo agosto per screditare la campagna di Harris e del suo compagno di corsa Tim Walz. Un video mostra un presunto gruppo di sostenitori di Harris che attaccano un partecipante a un presunto raduno Trump. L'altro video presenta un attore che diffonde la falsa affermazione che Harris ha investito una ragazza in un incidente nel 2011, lasciandola paralizzata, e se n'è andata. Entrambi i video hanno apparentemente raccolto milioni di visualizzazioni.

05:19 Tver, Russia: Incendio Causato da Attacco di Drone UcrainoUn attacco di drone ucraino, secondo le fonti russe, ha causato un incendio nella regione russa di Tver. I detriti di un drone ucraino distrutto hanno innescato un incendio nella parte occidentale della regione di Tver, causando l'evacuazione parziale dei residenti, secondo il governatore della regione, Igor Rudenya, sulla piattaforma di messaggistica Telegram. I pompieri stanno attualmente cercando di domare l'incendio. La causa dell'incendio non è ancora stata stabilita. Le unità di difesa aerea russe sono ancora impegnate a respingere "un attacco di massa di droni" sulla città. Il insediamento, con una popolazione di poco superiore a 11.000, è stato segnalato dall'agenzia di stampa statale RIA nel 2018 come luogo di un arsenale russo per il deposito di missili, munizioni ed esplosivi.

02:56 Commercio di triangolazione: gli Stati Uniti indagano su un possibile varco nel divieto di acquisto di uranio dalla Russia da parte della CinaLe autorità degli Stati Uniti stanno indagando su possibili tattiche utilizzate dalla Cina per aggirare il divieto di acquisto di uranio dalla Russia, diretto verso gli Stati Uniti. Si sospetta che la Cina stia acquistando uranio arricchito dalla Russia mentre esporta il proprio uranio prodotto negli Stati Uniti. "Siamo preoccupati dalla possibilità che il divieto di importazione di uranio russo venga aggirato", ha dichiarato Jon Indall dell'Associazione degli Produttori di Uranio degli Stati Uniti (UPA). "Non vogliamo perdere la fornitura russa e averla tutta dalla Cina. Abbiamo richiesto al Dipartimento del Commercio di esaminare ulteriormente la questione". Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti non ha offerto commenti in merito alla richiesta di commenti.

01:54 Fonti interne: gli Stati Uniti pianificano di rafforzare le riserve di petrolioUna fonte interna ha riferito a Bloomberg che il governo degli Stati Uniti intende rafforzare le sue riserve strategiche di petrolio. Gli Stati Uniti stanno valutando l'acquisto di fino a sei milioni di barili di petrolio, data la attuale bassa quotazione, secondo la fonte. Se completato, questo sarebbe l'acquisto più consistente dal significativo rilascio del 2022. Nel 2022, il governo degli Stati Uniti ha venduto grandi quantità di petrolio dalle sue riserve strategiche a seguito dell'aumento dei prezzi della benzina a causa dell'invasione russa dell'Ucraina, che all'epoca era il "più grande rilascio di riserve di petrolio della storia".

00:45 Due morti e cinque feriti nell'attacco a SaporishshyaLa Russia ha lanciato un attacco contro la regione di Saporishshya durante la notte, causando la morte di almeno due civili e il ferimento di altri cinque, secondo quanto riferito dal governatore Ivan Fedorov. Fedorov ha poi precisato che la Russia ha condotto un'intensa offensiva contro la comunità di Komyshuvakha nella regione. Sono state inoltre danneggiate diverse case e una struttura infrastrutturale. I servizi di emergenza sono ancora sul posto per valutare l'entità dei danni, ha riferito "Kyiv Independent".

23:38 L'ambasciatore degli Stati Uniti all-ONU: abbiamo esaminato il piano di pace di ZelenskyL'ambasciatore degli Stati Uniti all-ONU Linda Thomas-Greenfield ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno esaminato il "piano di pace" del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha riferito "European Pravda", citando una conferenza stampa presso la sede dell'ONU. "Abbiamo esaminato il piano di pace del presidente Zelensky. Crediamo che abbia potenziale. Dobbiamo esaminare come possiamo contribuire alla sua attuazione", ha aggiunto. L'ambasciatore degli Stati Uniti ha espresso ottimismo per il processo di pace, senza fornire ulteriori dettagli sulla sua strategia. Thomas-Greenfield si riferiva probabilmente al "piano di vittoria" annunciato da Zelensky lo scorso mese.

22:29 Allarme falso in Lettonia: l'oggetto volante misterioso era solo un gruppo di uccelliAllarme falso in Lettonia: i rapporti su una possibile invasione dello spazio aereo dello stato baltico della NATO da parte di un oggetto volante sospetto si sono rivelati infondati. L'oggetto non identificato, che si era avvicinato al confine dalla vicina Bielorussia e l'aveva attraversato nella parte orientale di Kraslava, è stato infine identificato come un gruppo di uccelli, ha riferito l'agenzia di stampa lettone Leta, citando l'aeronautica. In precedenza, il ministero della Difesa a Riga aveva espresso preoccupazione per un oggetto volante anomalo e aveva dispiegato aerei da intercettazione NATO basati sulla base aerea di Lielvarde. Purtroppo, non sono stati in grado di localizzare alcun oggetto sospetto.

Moldova e Germania rivelano un patto sulla cybersecurityLa Moldova e la Germania intendono rafforzare le loro difese contro la "guerra ibrida di Putin" con una collaborazione sulla cybersecurity. Il presidente russo Vladimir Putin intende continuare ad utilizzare tattiche di guerra ibrida contro l'Europa, in particolare la Moldova, come metodo di disturbo, ha dichiarato la ministro degli Esteri tedesca Annalena Baerbock durante una visita a Chisinau. "Ma proprio per questo motivo stiamo intensificando le nostre difese".

