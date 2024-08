- 75 anni di diritto internazionale umanitario e gli orrori della guerra senza fine

Il terrore della Seconda Guerra Mondiale ha scosso il mondo: anche nei momenti di guerra, deve applicarsi un minimo di umanità, hanno trovato i governi. Il 12 agosto 1949, hanno adottato le quattro Convenzioni di Ginevra, pilastri del diritto umanitario internazionale. Ma soprattutto le violazioni sempre più frequenti fanno notizia oggi, dalla aggressione della Russia all'Ucraina alla guerra anti-terrorismo di Israele nella Striscia di Gaza, alla lotta per il potere nel Sudan e molti altri.

"Ha fallito il tentativo di mantenere l'umanità anche nei momenti di guerra?", si domanda lo storico Johannes Piepenbrink sulla rivista "Aus Politik und Zeitgeschichte" dell'Agenzia federale per l'educazione civica di Bonn. Il giurista Pierre Thielbörger dell'Università di Bochum dice di no. Dopo tutto, sono possibili sanzioni economiche o procedimenti sotto il diritto penale internazionale in risposta alle violazioni, e molti governi considerano attentamente il loro comportamento, ha detto all'agenzia di stampa tedesca.

Origini

Le Convenzioni di Ginevra risalgono al cittadino svizzero Henry Dunant. Nel 1859, fu così sconvolto dalle sofferenze dei soldati feriti sul campo di battaglia di Solferino in Italia che propose società neutrali per assistere i soldati feriti. Questo portò all'istituzione del movimento della Croce Rossa nel 1863. Inoltre, i rappresentanti dei governi si sono accordati nel 1864 sulla prima Convenzione di Ginevra per la protezione dei feriti e la neutralità del personale medico.

Questa base del diritto umanitario internazionale è stata ampliata a una conferenza diplomatica con quasi 20 stati nel 1949. Oggi, 196 paesi hanno ratificato le Convenzioni di Ginevra.

Cosa proteggono le convenzioni

Le quattro convenzioni determinano il trattamento dei feriti e dei malati sulla terraferma e in mare, il trattamento umano dei prigionieri di guerra e la protezione dei civili in guerra, nel loro paese o nei territori occupati. In seguito sono stati aggiunti protocolli aggiuntivi, tra cui per l'applicazione del diritto umanitario internazionale nei conflitti interni. "Le regole delle Convenzioni di Ginevra e dei protocolli aggiuntivi del 1977 sono ora ampiamente parte del diritto internazionale consuetudinario e si applicano a tutti gli stati e a tutte le parti dei conflitti", specifica il Dipartimento federale degli affari esteri svizzero.

Violazioni

Quando la Russia lancia missili contro edifici residenziali in Ucraina, quando Israele demolisce edifici nella Striscia di Gaza per disturbare una cellula terroristica, quando le parti in conflitto nel Sudan assediano città e condannano centinaia di migliaia a morire di fame: queste sono violazioni delle Convenzioni di Ginevra.

Gli Stati Uniti hanno anche cercato di aggirare le convenzioni: hanno etichettato i sospetti capi dei attentati terroristici del 2001 che hanno catturato come "combattenti illegali" (lotta illegale) che non erano protetti. Gli esperti giuridici hanno respinto questo. Allo stesso modo, l'organizzazione terroristica Hamas viola le convenzioni quando lancia missili da moschee contro Israele o utilizza civili come scudi umani.

Stanno perdendo importanza le convenzioni?

Mentre le Convenzioni di Ginevra non includono sanzioni, vengono spesso citate per punire le violazioni, dice il giurista Thielbörger. Ad esempio, le sanzioni dell'UE contro la Russia sono state giustificate dalle violazioni del diritto umanitario internazionale in Ucraina, così come le indagini del Tribunale penale internazionale contro il presidente russo Vladimir Putin, nonché i politici israeliani e i funzionari di Hamas. "Il diritto penale internazionale aiuta così a far rispettare il diritto umanitario internazionale", ha detto alla dpa.

Inoltre, i rappresentanti degli stati, considerando il diritto umanitario delle nazioni, hanno modificato dichiarazioni e azioni, ad esempio riguardo alle consegne di armi a Israele. "Questo è anche dovuto alla preoccupazione che queste armi potrebbero essere utilizzate nella Striscia di Gaza per violare il diritto umanitario delle nazioni. Così, il diritto umanitario delle nazioni influisce direttamente anche sulla politica estera nazionale in questo caso."

Problema: attori non statali

Nel 1949, i firmatari delle Convenzioni di Ginevra hanno presupposto che solo gli attori statali fossero coinvolti nei conflitti armati. Tuttavia, sempre più altri gruppi armati partecipano ai conflitti. All'inizio erano movimenti di liberazione che combattevano contro le potenze coloniali, ma oggi includono gruppi come Hamas nella Striscia di Gaza, la milizia di Hezbollah in Libano o gli Houthi nello Yemen. Dal 1977, il diritto umanitario delle nazioni si applica anche a loro. Thielbörger si riferisce anche al diritto internazionale consuetudinario, regole che esistono anche senza un trattato e pretendono un minimo di umanità. "Questo diritto consuetudinario è particolarmente importante nel diritto internazionale e si sviluppa continuamente, senza che tutti gli stati debbano firmare un nuovo trattato, che è spesso difficile e lungo", dice.

Cosa si può fare per promuovere il rispetto?

"Gli stati e le parti in conflitto devono ora dare il buon esempio", richiede Laurent Gisel, avvocato del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR). "Elevare l'osservanza delle leggi della guerra a priorità politica è essenziale per garantire che queste leggi continuino a proteggere l'umanità durante i tempi di conflitto."

L'Unione Europea ha giocato un ruolo significativo nell'applicazione del diritto umanitario internazionale giustificando le sanzioni dell'UE contro la Russia per le violazioni delle Convenzioni di Ginevra in Ucraina. Inoltre, il Tribunale penale internazionale ha avviato indagini contro il presidente russo Vladimir Putin, nonché i politici israeliani e i funzionari di Hamas a causa delle loro violazioni delle convenzioni.

Leggi anche: