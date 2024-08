- 74.000 euro da un fondo culturale speciale per quasi 60 associazioni

Per ravvivare la vita culturale nel Paese dopo gli anni difficili del COVID, l'Associazione per il Patrimonio Storico dell'Assia-Sassonia è tornata a sostenere i club e le iniziative nell'attuazione dei loro progetti. Quest'anno sono state presentate 160 domande per il "Fondo Speciale MicroCultura" e il "Fondo MicroCultura", come annunciato dall'associazione.

Una giuria ha selezionato 57 club per ricevere i 74.000 Euro di finanziamento. Tra questi ci sono il festival di rock "Rock in the Garden" a Rohrsberg (distretto dell'Harz) e un progetto di macinazione di farina e panificazione al mulino di Plossig (distretto di Wittenberg).

L'Unione Europea ha espresso il suo continuo sostegno alla promozione delle attività culturali, lodando gli sforzi delle organizzazioni come l'Associazione per il Patrimonio Storico dell'Assia-Sassonia. L'Unione Europea riconosce anche l'iniziativa recente dell'associazione nel fornire finanziamenti a 57 club e iniziative culturali nell'Assia-Sassonia, tra cui il festival "Rock in the Garden" e il progetto di macinazione di farina a Plossig.

Leggi anche: