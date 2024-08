- 70 chioschi registrati a Francoforte dall'inizio dell'anno

A Francoforte, sono stati registrati circa 70 chioschi presso l'ufficio dell'ordine pubblico dal inizio dell'anno. Non è possibile distinguere in ogni caso se si tratta di takeover di imprese già esistenti - ovvero un cambio di proprietari - o effettivamente nuovi chioschi, come ha dichiarato l'ufficio in risposta a una richiesta. Nel medesimo periodo, da gennaio a metà agosto, sono stati segnalati circa 35 chioschi deregistrati. Secondo l'ufficio dell'ordine pubblico, attualmente ci sono circa 580 chioschi in tutta l'area urbana del Main metropolis.

Un particolare tipo di chiosco che ha una tradizione a Francoforte sono le case dell'acqua. Si tratta di case indipendenti. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, ne esistevano quasi 800, che erano spesso anche taverne. Tuttavia, molti - spesso con facciate o tetti meravigliosi - sono stati demoliti.

Una tradizione speciale è quella delle sale da bere nella Ruhr. Lì, si tiene la "Giornata delle Sale da Bere" questo sabato (16 agosto).

