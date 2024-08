- 70.000 fulmini e tempeste: danni in Svizzera

Dopo giorni di caldo torrido con temperature superiori a 35°C, più di 70.000 saette hanno colpito la Svizzera lunedì sera, scatenando forti piogge, inondazioni, frane e smottamenti. Diversi temporali si sono sviluppati intorno al lago di Brienz, causando forti piogge e spostandosi lentamente.

A Brienz, circa 75 chilometri a sud-est di Berna, il piccolo fiume Milibach ha superato gli argini dopo forti piogge, trasportando detriti e legname che hanno attraversato le strade del villaggio. Le auto sono state trascinate via dal lago e la stazione ferroviaria è stata inondata. Quasi due dozzine di voli sono stati deviati all'aeroporto di Zurigo.

Intorno a 70 persone sono state evacuate come precauzione a causa del rischio di inondazioni nelle loro case. Non sono state segnalate persone disperse, secondo l'Organizzazione di Leadership Regionale dell'Alta Brienz (RFO). L'entità dei danni era inizialmente sconosciuta. I servizi ferroviari e in battello per Brienz sono rimasti sospesi, con gli autobus che hanno sostituito. La città è stata chiusa al traffico.

Frane e strade bloccate

Grindelwald nella regione dell'Oberland bernese è anch'esso solo parzialmente accessibile. Le frane hanno bloccato la strada tra Zweilütschinen e Grindelwald, chiudendo la strada e sospendendo i servizi ferroviari. Le autorità hanno istituito itinerari alternativi.

Sopra l'Axenstraße sul lago dei Quattro Cantoni nella Svizzera centrale, c'è stata una frana. La strada corre direttamente lungo la riva del lago sotto una massa rocciosa alla fine meridionale del lago. I sistemi di monitoraggio avevano già segnalato movimenti del terreno, quindi il canton Uri aveva già chiuso la strada come precauzione. L'Ufficio federale delle strade (Astra) ha pianificato di ispezionare eventuali danni in elicottero.

