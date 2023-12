7 paesi, 7 feste natalizie tradizionali

Le tradizioni alimentari del Natale e dell'Avvento sono confortanti in un momento in cui molte persone hanno avuto un anno difficile. E i piatti natalizi sono particolarmente speciali in molte famiglie.

Il tipico pasto natalizio può essere diverso a seconda della destinazione, ma non lo è l'idea di concedersi un banchetto, che sia il giorno stesso o la sera prima.

Ecco come i locali celebrano il Natale attraverso la cucina in sette Paesi. Abbiamo chiesto agli esperti dell'ospitalità di parlare di queste tradizioni e loro hanno condiviso il loro punto di vista su ciò che è tipico per loro e per le loro famiglie e amici.

Francia

I francesi si godono il loro sontuoso pasto festivo il 24 dicembre, dice Francois Payard, rinomato chef pasticcere cresciuto a Nizza.

La gente del posto si siede a tavola intorno alle 20.00 e assapora un primo piatto a base di pesce. Di solito si tratta di un thermidor di aragosta - un piatto al forno di crostacei cotti mescolati con senape, tuorli d'uovo e brandy - o di scampi.

Poi si passa a un grande cappone - un pollo maschio rinomato per la sua tenerezza - e a una serie di contorni, tra cui purè di patate e castagne saltate al burro e condite con salvia. "Per noi le castagne sono un elemento fisso di ogni pasto natalizio", dice Payard.

Il dessert, il gran finale, è un tronchetto di Natale o bûche de Noël, la versione francese di un dolce natalizio. Spesso ne vengono serviti due, uno al cioccolato e l'altro alle castagne. Da bere, il vino più pregiato che si riesce a procurare, di solito un rosso di Borgogna non troppo corposo per il cappone.

Il giorno di Natale, i francesi gustano un abbondante brunch che può includere uova strapazzate, salmone affumicato e pane tostato. Il pasto si conclude con formaggi assortiti come Brie, Gruyere e Munster, dice Payard.

Italia

Come la Francia, anche gli italiani festeggiano il Natale con una grande festa alla vigilia del grande giorno. Luca Finardi, direttore generale del Mandarin Oriental Milan, afferma che i locali sono soliti partecipare alla Messa di mezzanotte e gustare un pasto sontuoso prima di recarsi in chiesa.

Il salmone affumicato con crostini imburrati o il baccalà affumicato sono i precursori del pasto principale. Gli italiani delle zone costiere, come la Costiera Amalfitana, possono iniziare con un crudo come il branzino con erbe e sale marino, dice Finardi.

Poi ci sono i tortellini in brodo - pasta ripiena immersa in un brodo caldo di pollo e parmigiano - quest'ultimo deve provenire dall'omonima regione italiana.

Per il pasto principale, gli italiani del nord tendono a mangiare il tacchino ripieno, mentre quelli delle zone di mare possono mangiare un grosso branzino al forno circondato da patate e verdure arrosto.

"Il must, indipendentemente dalla provenienza, è il panettone, un tipico pane dolce", dice Finardi. "Il segreto è scaldarlo per pochi minuti". Lo spumante è la bevanda preferita.

Per quanto riguarda il famoso pasto natalizio italiano della festa dei sette pesci, Finardi dice che è limitato principalmente alla regione Campania, che comprende la Costiera Amalfitana e Napoli.

Secondo Finardi, il giorno di Natale è più legato al legame con la famiglia e meno al cibo. "Mangiamo gli avanzi e ci riprendiamo dal giorno prima".

Inghilterra

Gli inglesi in genere non si concedono il grande pasto della vigilia. "Il 24 si cucina con le famiglie e si va al pub locale per una birra", dice Nicola Butler, proprietaria della società di viaggi di lusso NoteWorthy con sede a Londra.

I veri festeggiamenti iniziano la mattina di Natale con un bicchiere di champagne e una colazione a base di salmone affumicato e pezzi di carne macinata. Più tardi, dopo la trasmissione del discorso annuale di Natale della Regina, è il momento della cena.

Questo significa tacchino o roast beef e una serie di contorni come pastinaca e carote arrostite, piselli imburrati e cavoletti di Bruxelles. Alcune famiglie includono lo Yorkshire pudding, un prodotto salato da forno a base di farina, uova e latte preparato con i residui della carne.

Il dessert è il Christmas pudding, una torta scura e densa a base di frutta secca, spezie e solitamente una spruzzata di brandy. "Abbiamo molto vino per accompagnare il cibo", dice Butler.

La Grecia

Maria Loi, celebre chef greca, afferma che le celebrazioni del paese iniziano la vigilia di Natale, intorno alle 19.00. "Le famiglie si siedono intorno al camino e si preparano a mangiare.

"Le famiglie si siedono intorno al camino e mangiano un pane di grano speciale che facciamo solo a Natale", dice. "Alcune famiglie mangiano anche salsicce di maiale. È l'unica [occasione] in cui i greci mangiano il maiale, perché questa carne non è comune nella nostra cucina".

Dopo aver partecipato alla santa comunione il giorno di Natale, i greci tornano a casa per mangiare tutto il giorno, dice Loi.

I biscotti al miele fatti in casa con noci o mandorle vengono prima seguiti da una zuppa di pollo con orzo. Qualche ora dopo, si passa al pollo arrosto ripieno di castagne o a variazioni di piatti di maiale alla griglia o brasati. I contorni, come le verdure selvatiche saltate in padella, l'insalata romana tagliuzzata con scalogni e formaggio feta e le patate al limone arrostite, accompagnano le portate.

Il dessert è leggero e può essere costituito da mele al forno con miele e noci o yogurt greco condito con miele. Da bere, Loi dice che i greci preferiscono il vino rosso.

Messico

Secondo Pablo Carmona e Josh Kremer, co-fondatori di Paradero Hotels, i messicani iniziano le feste natalizie il 24 dicembre.

"Le famiglie iniziano rompendo una pignatta che viene riempita con ogni sorta di caramelle prodotte localmente al gusto di peperoncino e tamarindo", dice Kremer. La cena segue di solito tra le 19.00 e le 22.00.

Il pasto inizia con il posole, uno stufato con grossi chicchi di mais e carne di maiale o di manzo, accompagnato da ben 20 condimenti come prezzemolo, cilantro, peperoncini e formaggi assortiti.

In un cenno all'influenza americana in Messico, l'entrée - almeno per Carmona e Kremer - è un tacchino con tutti i contorni, come il purè di patate e i fagiolini.

Il dolce finale è spesso un flan cremoso con fragole e panna. Ma il pasto non è completo senza tequila e mezcal per accompagnare il cibo.

Il 25, molti messicani riscaldano gli avanzi della sera precedente. "Siamo stanchi e non vogliamo disturbarci a cucinare", dice Carmona.

Costa Rica

Molti costaricani festeggiano il Natale con una stravaganza a notte fonda, dice Leo Ghitis, proprietario del Nayara Hotels, negli altopiani settentrionali del Paese. "Andiamo alla Messa di mezzanotte, torniamo a casa e facciamo un pasto enorme alle 2 del mattino", dice.

I tamales fatti in casa, ripieni di pollo, maiale o verdure e formaggio, danno il via alla cena. Poi si passa all'arroz con pollo, il piatto di riso nazionale della Costa Rica, preparato con fagiolini, piselli, carote, zafferano, coriandolo e un pollo intero tagliato a pezzi.

Il terzo piatto è un assortimento di proteine alla griglia. I costaricani che vivono lungo la costa mangiano frutti di mare come il marlin, il tonno, il mahi mahi, i gamberi e l'aragosta, mentre gli abitanti dell'entroterra mangiano manzo, maiale e pollo. I contorni sono gli stessi per entrambi: riso con fagioli neri, frutti di palma bolliti con panna acida e insalata di cuori di palma con avocado.

Il dessert è tipicamente un flan di cocco e un arroz con leche - riso con latte, zucchero e cannella.

"Concludiamo il pasto con un sacco di punch al rum e zabaione e non finiamo prima delle 4 o 5 del mattino", dice Ghitis.

Il giorno di Natale è dedicato a finire gli avanzi e ad andare in strada per le feste all'aperto.

Bahamas

Il giorno di Natale è la grande festa del cibo per i bahamiani, dice Vonya Ifill, direttore dei talenti e della cultura del Rosewood Baha Mar.

La gente del posto fa una grande cena che comprende tacchino, prosciutto, maccheroni e formaggio, piselli e riso fatto con latte di cocco e insalata di patate.

"La sera facciamo questo banchetto e poi a mezzanotte festeggiamo il Boxing Day con il Junkanoo Festival", dice. "Dopo aver ballato e sfilato per tutta la sera e fino alle prime ore del mattino, concludiamo i festeggiamenti con un pesce bollito o uno stufato di pesce".

I frutti di mare, dice, sono sempre accompagnati da pane di patate o da Johnny Cake, una focaccia di farina di mais.

Questa storia, pubblicata per la prima volta nel dicembre 2020, è stata aggiornata nel dicembre 2023.

Fonte: edition.cnn.com