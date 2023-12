Il Dipartimento di Giustizia dichiara che farà causa al Texas per la sua nuova legge

7.000 migranti arrestati in un giorno: Le ultime notizie sulla crisi al confine tra Stati Uniti e Messico

Il Dipartimento di Giustizia ha minacciato di fare causa al Texas per la sua nuova legge sull'immigrazione in una lettera di giovedì, secondo una copia della lettera ottenuta dalla CNN. La minaccia segna l'ultima escalation tra il presidente Joe Biden e il governatore repubblicano Greg Abbott sulla gestione del confine tra Stati Uniti e Messico.

All'inizio del mese, Abbott ha firmato il Senate Bill 4, che dà alle forze dell'ordine locali il potere di arrestare gli immigrati e ai giudici la facoltà di allontanarli dagli Stati Uniti. La misura dovrebbe entrare in vigore a marzo.

La Casa Bianca ha criticato la nuova legge, definendola "incredibilmente estrema".

In una lettera ad Abbott, il Dipartimento di Giustizia ha sostenuto che la misura "è preclusa e viola la Costituzione degli Stati Uniti" e rischia di interferire con la capacità del governo federale di far rispettare la legge sull'immigrazione.

"Di conseguenza, gli Stati Uniti intendono intentare una causa per bloccare l'applicazione della SB 4 a meno che il Texas non accetti di astenersi dall'applicare la legge", si legge nella lettera, firmata dal viceprocuratore generale Brian Boynton. "Gli Stati Uniti si impegnano a rendere sicuro il confine e a garantire il trattamento dei non cittadini in conformità con l'Immigration and Nationality Act (INA). L'SB 4 è contrario a questi obiettivi".

Abbott ha poi attaccato la lettera del Dipartimento di Giustizia e ha accusato il presidente Joe Biden di "distruggere l'America".

"L'amministrazione Biden non solo si rifiuta di far rispettare le attuali leggi statunitensi sull'immigrazione, ma ora vuole impedire al Texas di far rispettare le leggi contro l'immigrazione clandestina", ha dichiarato Abbott in un post su X. "Non ho mai visto una tale ostilità allo stato di diritto in America".

La minaccia legale di giovedì arriva dopo che il Dipartimento di Giustizia ha fatto causa al Texas per l'uso di barriere galleggianti nel Rio Grande. La causa è ancora in corso nei tribunali.

7.000 arresti in un giorno segnano una diminuzione

Secondo un funzionario della Sicurezza Nazionale, mercoledì le autorità di frontiera hanno arrestato più di 7.000 migranti lungo il confine tra Stati Uniti e Messico.

Gli arresti di mercoledì sono ancora inferiori rispetto all'inizio del mese - quando gli arresti giornalieri avevano superato i 10.000 - e riflettono un certo sollievo per le autorità di frontiera. Negli ultimi giorni c'è stata una "riduzione piuttosto significativa degli attraversamenti del confine", ha dichiarato mercoledì un alto funzionario dell'amministrazione.

All'inizio di dicembre, la media di sette giorni di incontri giornalieri si è aggirata intorno ai 9.600 - un salto rispetto alla fine di novembre, quando la media era di 6.800 persone.

I funzionari statunitensi e messicani hanno descritto i colloqui ad alto livello di mercoledì come "produttivi", mentre il Messico si sta muovendo per raddoppiare l'applicazione della legge sull'immigrazione e per reprimere i contrabbandieri di esseri umani.

Secondo una fonte delle forze dell'ordine, mercoledì sono stati effettuati circa 2.000 arresti nel settore di Del Rio.

La stessa fonte ha detto che gli arresti totali lunedì sono stati circa 2.000, un calo rispetto alla media giornaliera di 3.000 arresti di migranti della scorsa settimana.

Il settore di Del Rio comprende Eagle Pass, in Texas, che la scorsa settimana ha visto migliaia di migranti in attesa di essere trasportati fuori per il trattamento dell'immigrazione.

Funzionari messicani in visita a Washington

Secondo il Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, il mese prossimo funzionari messicani e statunitensi si incontreranno a Washington per discutere del contenimento dell'afflusso di migranti negli Stati Uniti.

La visita avverrà dopo la visita di questa settimana della delegazione statunitense di alto livello a Città del Messico, che comprendeva il Segretario di Stato Antony Blinken e il Segretario per la Sicurezza interna Alejandro Mayorkas.

Un portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale ha definito il viaggio "produttivo" e ha affermato che il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador "ha intrapreso nuove e significative azioni di contrasto" in materia di immigrazione.

Secondo una registrazione fornita alla CNN dal ministero degli Esteri messicano, il segretario messicano agli Affari esteri Alicia Barcena ha dichiarato che i colloqui hanno riguardato anche l'importanza delle relazioni economiche tra Stati Uniti e Messico, nonché le cause profonde della migrazione, come la povertà, la disuguaglianza, la violenza e il ricongiungimento familiare.

I funzionari statunitensi hanno affermato che il Messico ha condiviso i piani di repressione dei contrabbandieri di migranti, che stanno contribuendo al recente aumento al confine.

Il Messico ha anche assunto un ruolo di leadership nella "gestione umana delle frontiere, compresi i rimpatri", ha detto un alto funzionario dell'amministrazione statunitense, e che quest'anno sono stati effettuati più rimpatri che mai.

Gli Stati Uniti si sono storicamente appoggiati al Messico per fare da cuscinetto e arginare il flusso di migranti in viaggio verso il confine meridionale degli Stati Uniti. Ma il Messico, come gli Stati Uniti, si trova di fronte a difficoltà simili, dato che il numero di migranti che attraversano il paese supera le sue limitate risorse.

Molti migranti provenienti dal lato messicano del confine provengono dall'America centrale e meridionale, dai Caraibi, da Cuba e da Haiti.

L'immigrazione è stata una vulnerabilità politica per Biden, che ha affrontato critiche feroci da parte dei repubblicani e persino di alcuni membri del suo stesso partito per la situazione al confine tra Stati Uniti e Messico.

I funzionari statunitensi riconoscono che entrambi i Paesi devono lavorare di più.

"Continuiamo ad affrontare le cause profonde e a costruire percorsi legali che incentivino una migrazione ordinata e l'applicazione delle nostre leggi", ha dichiarato un funzionario del Consiglio di sicurezza nazionale.

Gli incontri di gennaio "valuteranno i progressi compiuti e decideranno cosa si può fare di più", ha detto il funzionario del Consiglio di sicurezza nazionale.

La notizia è in fase di sviluppo e sarà aggiornata.

Kevin Liptak, Holly Yan e Antoine Sanfuentes della CNN hanno contribuito a questo servizio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com