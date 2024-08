- 62 morti in un incidente aereo in Brasile

Un aereo con a bordo 62 persone è precipitato nello stato brasiliano di São Paulo. Il numero di vittime dell'incidente nella città di Vinhedo è ancora incerto. Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha dichiarato in un evento che tutti i passeggeri a bordo dell'aereo sembrano essere morti.

Il portale di notizie "G1" ha riferito, citando l'amministrazione della città, che l'aereo è precipitato in una zona residenziale. Il dipartimento dei vigili del fuoco ha confermato l'incidente e si trova sul posto con sette squadre di soccorso.

Gli ospedali di Vinhedo si stanno preparando per ricevere i passeggeri feriti, come riferito da "G1". Oltre ai vigili del fuoco, anche la difesa civile e la polizia sono presenti sul posto.

Immagini e video sui social media mostrano un aereo in rotazione incontrollata e in caduta libera, seguiti da denso fumo.

Il presidente Lula ha chiesto a coloro che erano presenti all'evento nel sud del Brasile di osservare un minuto di silenzio. "Una notizia molto triste. Le mie più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime", ha scritto sulla piattaforma X.

Il Governatore di São Paulo, Tarcisio de Freitas, ha dichiarato: "La mia solidarietà va a tutte le vittime e alle persone colpite da questa tragedia". Ha promesso di fornire tutto il supporto necessario e di pubblicare tutte le informazioni necessarie.

"Non c'è ancora conferma su come si sia verificato l'incidente o sulla situazione attuale delle persone a bordo", ha dichiarato la compagnia aerea VoePass in un primo post su Instagram riguardo all'incidente.

Secondo la compagnia aerea, a bordo dell'aereo c'erano 58 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio. L'aereo stava apparentemente viaggiando dalla città di Cascavel nello stato di Paraná a Guarulhos a São Paulo. São Paulo–Guarulhos è l'aeroporto più grande del Brasile.

Il dipartimento dei vigili del fuoco sta attualmente indagando sulle cause del crash dell'aereo a Vinhedo.

