- 62 morti dopo l'incidente aereo in una zona residenziale

Un aereo con a bordo 62 persone è precipitato in un'area residenziale di Vinhedo, una città nello stato brasiliano di São Paulo. Nessuno dei passeggeri è sopravvissuto all'incidente, avvenuto nel pomeriggio di venerdì, secondo l'amministrazione comunale. La compagnia aerea VoePass ha confermato che a bordo c'erano 58 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio.

L'aeromobile stava viaggiando da Cascavel, nello stato di Paraná, a Guarulhos, a São Paulo. L'aeroporto internazionale di Guarulhos è il più grande del Brasile. Tragicamente, non è la prima volta che questo tipo di aeromobile è coinvolto in un incidente mortale. Circa 19 mesi fa, in Nepal, decine di persone hanno perso la vita in un incidente simile.

Il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha chiesto a coloro che erano presenti a un evento nel sud del paese di osservare un minuto di silenzio. "Questa è una notizia molto triste. Le mie più sincere condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime", ha scritto sulla piattaforma X.

L'aereo è precipitato su un terreno in un complesso residenziale

Il portale di notizie "G1" ha riferito, citando le autorità locali, che l'aereo è precipitato vicino a una casa dove c'erano residenti. Tuttavia, non c'è stato nessuno ferito a terra.

Un testimone oculare che ha ripreso un video dell'aereo in fiamme ha detto al canale di notizie UOL, "Non ho mai sentito un rumore del genere in vita mia".

I pompieri sono presenti con le squadre di soccorso. Gli ospedali di Vinhedo sono in massima allerta. Oltre ai pompieri, sono coinvolti anche la difesa civile e la polizia, secondo "G1".

Immagini e video sui social media mostrano un aereo in caduta libera e seguito da denso fumo. I dati della piattaforma Flightradar 24 suggeriscono che l'aereo ha perso quasi 4.000 metri di quota in meno di un minuto.

Il governatore di São Paulo, Tarcisio de Freitas, ha dichiarato, "La mia solidarietà va a tutte le vittime e alle persone colpite da questa tragedia". Ha promesso tutto il sostegno necessario.

La causa dell'incidente è ancora in corso di indagine. La compagnia aerea VoePass ha dichiarato in un primo post su Instagram di non poter ancora commentare la causa. La Polizia Federale brasiliana ha avviato un'indagine sull'incidente. Secondo "G1", la polizia ha allestito un centro di crisi nella casa di un residente nella comunità recintata dove si è verificata la tragedia.

Questo incidente è uno dei più letali della storia dell'aviazione brasiliana, secondo il portale di notizie UOL.

Molti ricorderanno il crash del 28 novembre 2016, quando un aereo che trasportava il club di calcio brasiliano Chapecoense precipitò durante il viaggio verso Medellín, in Colombia, per la finale della Copa Sudamericana. Settantuno persone morirono, tra cui quasi tutti i giocatori, oltre a allenatori, staff e giornalisti accompagnatori. Sei passeggeri sono sopravvissuti.

L'aeromobile coinvolto nel crash di venerdì era un aereo passeggeri a elica turbopropulsata di tipo ATR 72, un aereo a ala alta prodotto dal consorzio franco-italiano Avions de Transport Régional. Nel gennaio 2023, 72 persone, comprese 4 membri dell'equipaggio, sono morte quando un ATR 72-500 è precipitato durante il tentativo di atterraggio all'aeroporto internazionale di Pokhara, in Nepal.

I pompieri sono attivamente impegnati nell'estinzione dell'incendio causato dal crash dell'aereo. Dopo il crash, è diventata subito evidente la necessità dei servizi antincendio.

Leggi anche: