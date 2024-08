- 600.000 trovati in scavi al mercato del grano

In scavi a Molkenmarkt dietro il municipio di Berlino, gli archeologi hanno già rinvenuto circa 600.000 reperti dei secoli passati. Tra questi ci sono piastrelle di forno, monete, ceramiche, bicchieri per bere, scarpe di cuoio e un anello d'oro con una pietra preziosa risalente al 1400 circa. Il lavoro proseguirà fino alla fine del 2025, ha dichiarato Christoph Rauhut, direttore dell'Ufficio per i Beni Culturali, presentando i primi risultati.

La valutazione completa dei reperti inizierà successivamente. Alcuni di essi saranno esposti in futuro nella Casa Archeologica di Petriplatz. Inoltre, verranno create delle cosiddette "finestre archeologiche" che daranno un'occhiata al passato a Molkenmarkt. Gli scavi iniziati nel 2019 sono attualmente i più estesi all'interno del centro città in Germania. "Ogni settimana succede qualcosa di nuovo", ha detto Rauhut. Finora, circa 15.000 metri quadrati sono stati esaminati dagli archeologi.

Dal primavera, un'area di 6.500 metri quadrati sotto l'antica Grunerstraße è stata scavata, ha detto Rauhut. La squadra di scavo ha scoperto, tra le altre cose, resti di fondazioni di case, pozzi e strutture igieniche medievali. Per Rauhut, questi sono particolarmente interessanti. "C'è anche molto materiale di scarto che può dirci tanto sul tempo", ha detto.

Dopo aver portato alla luce una ricchezza di reperti storici, gli archeologi pianificano di continuare gli scavi a Molkenmarkt fino al 2025. Durante questo processo, potrebbero scoprire ulteriori tesori nascosti, come vecchi rifiuti che forniscono preziose informazioni sul passato.

Leggi anche: