6 misteri storici che gli scienziati hanno finalmente risolto nel 2023 - e uno che non hanno risolto

La paleogenetica scopre segreti sorprendenti dal DNA nascosto nelle ossa e nella terra. L'intelligenza artificiale decodifica antichi testi scritti in scritture dimenticate. L'analisi chimica dei residui molecolari lasciati su denti, pentole, bruciatori di incenso e materiali da costruzione rivela dettagli su diete, odori e tecniche di costruzione del passato.

Ecco sei misteri della storia umana che gli scienziati hanno risolto nel 2023. Inoltre, uno che ancora fa grattare la testa ai ricercatori.

La vera identità di un leader preistorico

Seppellito con uno spettacolare pugnale di cristallo e altri preziosi manufatti, lo scheletro di 5.000 anni fa scoperto nel 2008 in una tomba vicino a Siviglia, in Spagna, era chiaramente una persona importante.

Inizialmente si pensava che l'individuo fosse un giovane uomo, in base all'analisi dell'osso del bacino, il modo tradizionale con cui gli scienziati determinano il sesso dei resti scheletrici umani.

Tuttavia, l'analisi dello smalto dei denti, che contiene un tipo di proteina con un peptide specifico del sesso chiamato amelogenina, ha determinato che i resti erano di sesso femminile e non maschile.

In altri studi, la tecnica ha anche sfatato il cliché dell'"uomo cacciatore" che ha informato molte riflessioni sui primi esseri umani.

"Questa tecnica, secondo noi, aprirà un'era completamente nuova nell'analisi dell'organizzazione sociale delle società preistoriche", ha dichiarato a luglio alla CNN Leonardo García Sanjuán, professore di preistoria all'Università di Siviglia, quando la scoperta è stata resa pubblica.

L'ingrediente alla base della leggendaria resistenza del calcestruzzo romano

Il calcestruzzo romano ha dimostrato di essere più duraturo del suo equivalente moderno, che può deteriorarsi nel giro di decenni. Prendiamo ad esempio il Pantheon di Roma, che ha la cupola non rinforzata più grande del mondo.

Gli scienziati autori di uno studio pubblicato a gennaio hanno dichiarato di aver scoperto l'ingrediente misterioso che ha permesso ai Romani di rendere il loro materiale da costruzione così resistente e di realizzare strutture elaborate in luoghi difficili come moli, fogne e zone sismiche.

Il team di studio ha analizzato campioni di calcestruzzo risalenti a 2.000 anni fa, prelevati da un muro di cinta nel sito archeologico di Privernum, nell'Italia centrale, e simili per composizione ad altri calcestruzzi trovati in tutto l'Impero romano.

Hanno scoperto che i pezzi bianchi presenti nel calcestruzzo, chiamati clasti di calce, gli hanno conferito la capacità di sanare le crepe che si sono formate nel tempo. In precedenza, i pezzi bianchi erano stati ignorati come prova di una miscelazione approssimativa o di una materia prima di scarsa qualità.

L'aspetto reale di Ötzi l'uomo venuto dal ghiaccio

Nel 1991 alcuni escursionisti hanno trovato il corpo mummificato di Ötzi in un burrone sulle Alpi italiane. I suoi resti congelati sono forse il reperto archeologico più studiato al mondo, in grado di rivelare con dettagli senza precedenti com'era la vita 5.300 anni fa.

Il contenuto del suo stomaco ha fornito informazioni sul suo ultimo pasto e sulla sua provenienza, mentre le sue armi hanno dimostrato che era destrorso e i suoi vestiti hanno fornito un raro sguardo a ciò che gli antichi indossavano.

Ma una nuova analisi del DNA estratto dal bacino di Ötzi ha rivelato in agosto che il suo aspetto fisico non era quello che gli scienziati avevano pensato in un primo momento.

Lo studio del suo patrimonio genetico ha dimostrato che Ötzi l'Uomo venuto dal ghiaccio aveva la pelle scura e gli occhi scuri, e probabilmente era calvo. Questo aspetto rivisto è in netto contrasto con la nota ricostruzione di Ötzi che raffigura un uomo dalla pelle chiara con capelli e barba folti.

Rivelato l'indossatore di un ciondolo di 20.000 anni fa

Gli archeologi portano spesso alla luce utensili in osso e altri manufatti da siti antichi, ma è sempre stato impossibile sapere con certezza chi li usasse o li indossasse.

All'inizio di quest'anno, gli scienziati hanno recuperato del DNA umano antico da un ciondolo fatto di ossa di cervo trovato nella grotta di Denisova, in Siberia. Grazie a questo indizio, sono stati in grado di rivelare che chi lo indossava era una donna vissuta tra 19.000 e 25.000 anni fa.

Apparteneva a un gruppo noto come Antichi Eurasiatici del Nord, che hanno un legame genetico con i primi americani.

È probabile che il DNA umano si sia conservato nel pendente di osso di cervo perché è poroso e quindi ha maggiori probabilità di trattenere il materiale genetico presente nelle cellule della pelle, nel sudore e in altri fluidi corporei.

Non si sa perché il ciondolo in osso di cervo contenesse una così grande quantità di DNA dell'antica donna (circa la stessa quantità di un dente umano). Forse è stato amato e indossato vicino alla pelle per un periodo eccezionalmente lungo, ha detto Elena Essel, biologa molecolare presso l'Istituto Max Planck per l'antropologia evolutiva di Lipsia, in Germania, che ha sviluppato una nuova tecnica per estrarre il DNA.

L'antica pergamena danneggiata decodificata dall'IA

Circa 1.100 pergamene furono bruciate durante la famosa eruzione del Vesuvio di quasi 2.000 anni fa. Nel 1700, alcuni intraprendenti scavatori hanno recuperato l'enorme collezione dal fango vulcanico.

La collezione, nota come rotoli di Ercolano, è forse la più grande biblioteca conosciuta dell'antichità classica, ma il contenuto dei fragili documenti è rimasto un mistero fino a quando uno studente di informatica dell'Università del Nebraska ha vinto un concorso scientifico all'inizio di quest'anno.

Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale e della tomografia computerizzata, Luke Farritor è stato il primo a decodificare una parola scritta in greco antico su uno di quei rotoli anneriti.

Farritor ha ricevuto 40.000 dollari per aver decifrato la parola "πορφυρας" o "porphyras", che è la parola greca per porpora. I ricercatori sperano che non passerà molto tempo prima che interi rotoli possano essere decifrati con questa tecnica.

I materiali necessari per la costruzione di una mummia

Da frammenti di vasi scartati in un laboratorio di imbalsamazione, gli scienziati hanno scoperto alcune delle sostanze e degli intrugli che gli antichi egizi usavano per mummificare i morti.

Analizzando chimicamente i residui organici lasciati nei vasi, i ricercatori hanno determinato che gli antichi Egizi usavano un'ampia varietà di sostanze per ungere il corpo dopo la morte, per ridurre gli odori sgradevoli e per proteggerlo da funghi, batteri e putrefazione. I materiali identificati includono oli vegetali come ginepro, cipresso e cedro, oltre a resine di pistacchio, grasso animale e cera d'api.

Sebbene gli studiosi avessero già appreso dai testi egizi i nomi delle sostanze utilizzate per imbalsamare i morti, fino a poco tempo fa erano solo in grado di ipotizzare a quali composti e materiali si riferissero esattamente.

Gli ingredienti utilizzati nel laboratorio erano vari e provenivano non solo dall'Egitto, ma anche da molto più lontano, il che suggerisce uno scambio di merci a lunga distanza.

Beethoven: Svelato un segreto di famiglia - ma un mistero continua a persistere

Il compositore Ludwig van Beethoven morì all'età di 56 anni nel 1827 dopo una serie di problemi di salute cronici, tra cui perdita dell'udito, problemi gastrointestinali e malattie del fegato.

Nel 1802 Beethoven scrisse una lettera ai suoi fratelli chiedendo che il suo medico, Johann Adam Schmidt, indagasse sulla natura delle malattie del compositore una volta morto. La lettera è nota come Testamento di Heiligenstadt.

Quasi 200 anni dopo la sua morte, gli scienziati hanno estratto il DNA da ciocche di capelli conservate nel tentativo di onorare questa richiesta.

L'équipe non è stata in grado di formulare una diagnosi definitiva, ma i dati genetici di Beethoven hanno aiutato i ricercatori a escludere le potenziali cause del suo disturbo, come la celiachia, l'intolleranza al lattosio o la sindrome dell'intestino irritabile.

Le informazioni genetiche hanno anche suggerito che nella famiglia del compositore si era verificata una relazione extraconiugale.

Fonte: edition.cnn.com