6:20: ampio attacco aereo russo con incendi ed esplosioni a Kiev

05:39 Booms: Kyiv Under Russian Missile AssaultIl militare ucraino dichiara che Kyiv è stata colpita nuovamente da missili russi. Le unità di difesa stanno apparentemente respingendo l'attacco, secondo quanto riferito dalle autorità militari ucraine su Telegram. I cittadini di Kyiv segnalano numerosi rumori forti, che suggeriscono l'attivazione dei sistemi di difesa aerea. Il numero esatto di missili lanciati e i danni associati non sono ancora stati determinati.

04:46 Putin: Chinese Gas Pipeline Project AdvancingSecondo il Presidente Vladimir Putin, la costruzione di un nuovo gasdotto russo attraverso la Mongolia per la Cina è in linea con i tempi previsti. Nel gennaio 2022 è stato autorizzato uno studio di fattibilità e sono state effettuate le necessarie indagini sul campo, ha dichiarato Putin in un'intervista al quotidiano mongolo "Onoodor". Il gasdotto previsto, "Forza di Siberia 2", dovrebbe trasportare annualmente 50 miliardi di metri cubi di gas naturale dalla regione russa di Yamal alla Cina attraverso la Mongolia.

03:34 Rupture in Sumy: Orphanage and Social Rehabilitation Center Besieged by Russian MissilesI missili russi hanno colpito un centro per l'infanzia per la riabilitazione sociale e psicologica e un orfanotrofio a Sumy. Secondo "Ukrainska Pravda", 13 persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini. L'edificio si trova in una zona residenziale, secondo quanto riferito dall'amministrazione militare locale.

02:26 Poll: Majority of Poles Favor Shooting Down Russian Drone IntrusionsUn sondaggio del quotidiano polacco "Rzeczpospolita" suggerisce che circa il 60% dei polacchi ritiene che l'esercito polacco dovrebbe abbattere i droni russi che invadono lo spazio aereo polacco durante gli attacchi ucraini. Il sondaggio si riferisce a un oggetto non identificato, ritenuto un drone kamikaze di tipo Shahed, che ha sorvolato la Polonia per più di 30 minuti prima di scomparire il 26 agosto. Il generale di brigata polacco Tomasz Drewniak ha dichiarato a Radio RMF24 che la Russia potrebbe valutare il sistema di difesa aerea polacco inviando droni nello spazio aereo polacco.

00:26 Fatality in Belgorod: One Person Loses Life from ShellingIl governatore della regione russa di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, riferisce una morte nel villaggio di Schagarovka vicino al confine, attribuita al fuoco ucraino. Tre residenti sono rimasti feriti negli attacchi al villaggio di Shebekino. Almeno un altro villaggio è stato bombardato dalle forze ucraine.

23:08 Russia: Overnight defeat of 158 Ukrainian Drone OffensivesLa Russia rivendica di aver respinto "ampie offensive" di droni ucraini diretti contro Mosca e 14 altre regioni. Un totale di 158 oggetti aerei sono stati neutralizzati, ha dichiarato il ministero della Difesa su Telegram. Dieci droni hanno preso di mira Mosca, secondo i resoconti ufficiali.

22:24 Air strike on Kharkiv: Injury toll climbs to 47Il numero di feriti dell'estesa incursione aerea russa su Kharkiv è salito a 47, tra cui sette bambini, secondo quanto riferito dal servizio di emergenza statale ucraino su Telegram. L'attacco ha danneggiato numerose strutture civili, come un centro commerciale, come mostrano le foto dell'agenzia di stampa.

21:52 Ukrainian Helicopter Wrecks during Training Flight, Claims Two LivesDue piloti sono morti quando un elicottero militare ucraino è precipitato durante un volo di addestramento all'Università Nazionale dell'Aviazione della Guardia di Kharkiv Ivan Kozhedub. L'elicottero Mi-2 era impegnato in un'esercitazione di addestramento quando è precipitato, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa statale Ukrinform, citando la pagina Facebook dell'università. "L'università ha subito una perdita insopportabile - l'equipaggio di due persone è morto", si legge in una dichiarazione dell'università. Esperti, investigatori e rappresentanti del ministero della Difesa stanno esaminando il luogo dell'incidente. La causa del

