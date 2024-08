6.000 poliziotti per prevenire i disordini del "Grande Giorno"

Disinformazione e discorsi d'odio continuano a fomentare l'atmosfera nel Regno Unito. Oggi, il " Grande Giorno" viene temuto per portare nuovi disordini, con migliaia di agenti di polizia in standby. Una lista online in circolazione tra gruppi prevalentemente di estrema destra suggerisce possibili obiettivi.

La polizia britannica si sta preparando per i disordini di estrema destra. Sky News, citando fonti di sicurezza, riferisce che proteste e potenzialmente disordini sono attesi in 30 luoghi in tutto il paese, compresa la capitale Londra.

Si ipotizza che circa 6.000 agenti di polizia saranno in servizio. Tuttavia, ci sono dubbi sul fatto che questo sarà sufficiente. Le forze dell'ordine si affidano anche alla deterrenza: più di 100 dei più di 400 disturbatori arrestati sono già stati incriminati. Il Ministro della Giustizia Heidi Alexander afferma che verranno create più di 560 posti in più nelle carceri la prossima settimana. Il Primo Ministro Keir Starmer ha tenuto un'altra riunione del comitato di crisi Cobra nazionale martedì sera per discutere la situazione con i membri del governo e i rappresentanti delle forze di sicurezza.

Ha dichiarato ai giornalisti successivi che si aspetta "condanne sostanziali" dei disturbatori questa settimana. "Questo dovrebbe inviare un messaggio potente a chiunque sia coinvolto, direttamente o online, che verrà ritenuto responsabile entro una settimana", ha detto il politico laburista.

Il Servizio di Polizia Metropolitana ha dichiarato che farà tutto il possibile per proteggere la capitale. "Siamo a conoscenza degli eventi pianificati da gruppi odiosi e divisivi nella capitale", ha dichiarato Andy Valentine della Met martedì sera. "Hanno reso chiaro il loro intento di causare disordini e divisioni". Tuttavia, un simile comportamento non sarà tollerato.

Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha scritto su X che la polizia, il municipio e i rappresentanti della comunità stanno lavorando per proteggere gli edifici interessati. Chiunque partecipi alla sommossa subirà l'intera forza della legge. "A Londra, abbiamo zero tolleranza per il razzismo, l'islamofobia, l'antisemitismo o qualsiasi forma di odio".

Studi legali e centri di consulenza nel mirino

I disordini di estrema destra in Inghilterra e Irlanda del Nord hanno tenuto il paese con il fiato sospeso per giorni. Ci sono state aggressioni alle forze di sicurezza, alloggi per richiedenti asilo e moschee. Auto e edifici sono stati dati alle fiamme e mattoni, paletti e altri oggetti sono stati usati come proiettili. Dozzine di agenti di polizia sono rimasti feriti. I media riportano che gli studi legali e i centri di consulenza che sostengono i richiedenti asilo nelle loro domande potrebbero essere i bersagli dei disturbatori di estrema destra. Una lista online degli indirizzi è stata diffusa nei gruppi di chat e ai partecipanti è stato consigliato di coprirsi il viso nei messaggi di testo.

A Birmingham, un pub è stato attaccato da uomini che hanno cercato di fermare i disturbatori di estrema destra. Si ipotizza che fossero musulmani che si erano parzialmente armati. Un video in circolazione sui social media mostra un uomo picchiato e preso a calci da un gruppo di aggressori che sventolano una bandiera palestinese fuori dal pub. La polizia di Birmingham ha respinto le accuse di doppiezza e ha annunciato che inseguirà qualsiasi reato penale. Un uomo di 46 anni è stato arrestato con l'accusa di aver portato un'arma offensiva.

Il motivo scatenante dei disordini è stata la disinformazione su internet.

I disordini di estrema destra sono scoppiati dopo un incidente di accoltellamento durante una lezione di danza a Southport vicino a Liverpool lo scorso lunedì, che ha causato la morte di tre ragazze e il ferimento di altre. Si sono diffuse false notizie online che affermavano che l'aggressore era un richiedente asilo con un nome musulmano, ma la polizia lo nega. Il sospetto è stato identificato come un 17enne nato nel Regno Unito con genitori del Rwanda. Il movente dell'aggressione rimane sconosciuto.

Il governo britannico ritiene in parte responsabili della violenza gli istigatori online e ha promesso di rendere più conto le società dei social media. Il miliardario Elon Musk ha commentato sulla sua piattaforma X, attaccando personalmente il Primo Ministro britannico, che ha deriso come "TwoTierKier" (più o meno "DueLivelliKier"). Interrogato, Starmer ha declinato rispondere e ha invece sottolineato la sua attenzione a ripristinare la sicurezza.

La polizia di Belfast sospetta l'involvimento di forze paramilitari

Finora, le città di tutta l'Inghilterra, comprese Londra, Liverpool, Leeds, Sunderland, Nottingham, Bristol, Plymouth e molte aree limitrofe più piccole, sono state colpite dai disordini. Belfast, la capitale dell'Irlanda del Nord, ha vissuto scontri gravi, con un uomo che ha subito gravi ferite dopo essere stato attaccato da un gruppo. La polizia ritiene che l'odio fosse il movente.

In Irlanda del Nord, la polizia sospetta l'involvimento di forze paramilitari. despite the end of the Northern Ireland conflict over 25 years ago, armed splinter groups from both Protestant and Catholic factions still exist. Forces from the Protestant side are likely behind the riots. No riots have been reported in the British regions of Scotland and Wales.



