- 5200 bambini identificati come sospetti in cause penali

Il numero di bambini che sono giunti all'attenzione delle autorità per reati penali ha continuato a crescere a Berlino. Lo scorso anno, la polizia ha registrato 5200 ragazzi e ragazze come sospetti autori. Lo ha reso noto una risposta del Senato a un'interrogazione dell'AfD. In particolare, c'erano 3550 ragazzi e 1650 ragazze sotto i 14 anni. Negli ultimi anni, i numeri sono stati più bassi, in parte a causa della pandemia di COVID-19. Nel 2019, l'anno precedente alla pandemia, c'erano circa 4550 sospetti sotto i 18 anni.

I numeri più alti riguardavano i 12 e 13enni. Tuttavia, sono stati registrati circa 750 sospetti autori anche tra gli 11enni, e quasi 500 tra i 10enni. C'erano 121 sospetti tra i 7enni, 60 tra i 6enni e 50 tra i bambini ancora più piccoli.

I reati non erano dettagliati nei dati generali, ma lo erano per i crimini violenti. Qui c'è stato un aumento maggiore, da 697 sospetti bambini nel 2019 a 992 lo scorso anno. Circa il 60% aveva cittadinanza tedesca, e il resto aveva cittadinanza straniera. La maggior parte dei casi riguardava lesioni personali, ma c'erano anche casi di rapina, aggressioni con coltello e molestie sessuali. Tuttavia, legalmente, questi atti non hanno conseguenze: in Germania, i minori sono responsabili penalmente solo dal compimento del 14° anno di età.

