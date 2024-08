- 51 Indagini sulla frode nel test del coronavirus

Nel land del Brandeburgo, sono state aperte 51 indagini per sospetti casi di frode nella fatturazione dei test COVID-19 dalle procure della Repubblica. In sei di questi casi, è stato stabilito un danno iniziale di circa 134.500 euro, come ha informato il Ministero degli Affari Sociali a Potsdam su richiesta del membro del parlamento statale AfD Daniela Oeynhausen.

In 32 casi, l'ammontare del danno è ancora in fase di esame. Le indagini rimanenti sono state interrotte o trasferite alle procure di altri stati federali. A causa dell'esame in corso dei documenti di fatturazione, sono attesi ulteriori casi sospetti di frode nella fatturazione.

L'Associazione dei Medici di Assistenza Sanitaria Statutaria del Brandeburgo (KVBB) ha segnalato alla procura di Potsdam otto casi di sospetta frode commerciale, che hanno portato all'apertura di sette procedimenti. In altri 41 casi, il KVBB ha fornito informazioni agli inquirenti.

Entro la metà del 2023, il KVBB aveva elaborato circa 3.600 cosiddetti controlli approfonditi delle fatture COVID-19. Circa 2.700 di questi controlli sono stati interrotti senza misure. Circa 720 procedimenti sono stati interrotti con misure e circa 200 procedimenti hanno avuto una fattura respinta. In circa 230 casi, il KVBB ha avviato procedimenti.

Ci sono diversi procedimenti contro sospetti al di fuori del Brandeburgo

La procura di Neuruppin sta attualmente conducendo tre procedimenti in cui i sospetti non risiedono nel Brandeburgo, ma a Berlino, Assia e Meclemburgo-Pomerania Anteriore. La procura di Potsdam ha quattro procedimenti contro sospetti provenienti da Berlino. Un altro caso riguarda un sospetto dalla Sassonia.

Durante i controlli della fatturazione dei centri di test COVID-19, l'Istituto Koch ha segnalato un totale di 196 anomalie statistiche all'Ufficio di Stato del Brandeburgo per la sicurezza sul lavoro, la protezione dei consumatori e la salute (LAVG) tra luglio 2022 e febbraio 2023. In 103 casi, c'è stato un primo sospetto di reati penali di entità superiore a quella di lieve entità, che è stato trasmesso alla procura competente.

Dopo aver escluso più segnalazioni su un sospetto, la procura ha combinato i casi in una singola procedura penale. L'LAVG sta attualmente esaminando 38 casi, che dovrebbero essere completati entro la fine dell'anno.

L'esame in corso dei documenti di fatturazione sta rivelando ulteriori casi sospetti di frode nella fatturazione dei test COVID-19. Oltre ai casi nel Brandeburgo, sono stati avviati diversi procedimenti contro sospetti al di fuori dello stato.

