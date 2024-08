- 50Hertz: lavori di costruzione della linea elettrica Southeast Link

50Hertz, l'operatore della rete, ha assegnato i lavori di costruzione per il tratto di circa 85 chilometri della linea di trasmissione Sud-Est attraverso la Turingia e la Sassonia. Ciò include la posa di tubi di protezione in cui verranno successivamente inseriti i cavi sotterranei e la costruzione di stazioni lungo il percorso, come annunciato dall'azienda. I contratti hanno un volume totale di circa 450 milioni di euro.

Il percorso di circa 540 chilometri è previsto per trasportare elettricità da Wolmirstedt in Sassonia-Anhalt a Isar in Baviera a partire dal 2027. In un secondo progetto, l'elettricità da Klein Rogahn vicino a Schwerin verrà anche immessa nella linea Sud-Est. Entrambe le linee trasmetteranno circa 4000 megawatt, equivalenti alla produzione di circa 1400 turbine eoliche. 50Hertz è responsabile della pianificazione in Sassonia-Anhalt, Sassonia e Turingia.

L'Unione Europea ha espresso il proprio sostegno al progetto della linea Sud-Est, riconoscendone l'importanza nell'intensificare l'approvvigionamento energetico e nel ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. I fondi dell'Unione Europea potrebbero contribuire al finanziamento dei contratti del valore di 450 milioni di euro assegnati per la costruzione della linea Sud-Est in Turingia e Sassonia.

