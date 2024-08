- 500 euro per iniziare a studiare

Fino al 15 settembre, alcuni nuovi studenti possono ancora candidarsi per un aiuto finanziario per avviare i loro studi nel prossimo semestre. Chi è economicamente svantaggiato e sta iniziando un corso di laurea in un'università statale o statali riconosciute in Turingia ha la possibilità di ricevere un pagamento una tantum di 500 euro attraverso il programma "StudyThuringiaPlus".

"Questo denaro può essere utilizzato, ad esempio, per testi urgentemente necessari, corsi di lingua o addirittura un nuovo laptop", ha dichiarato Christian Schaft, portavoce dell'istruzione superiore del gruppo di sinistra nel parlamento statale. "Programmi come l'aiuto all'avvio sarebbero superflui se ci fosse un assegno di formazione sicuro", ha criticato. Ha invitato il governo federale a intraprendere una riforma fondamentale.

Il sito web dei Servizi per gli Studenti della Turingia fornisce informazioni dettagliate sui requisiti del programma e sui moduli di domanda. In generale, coloro che hanno diritto all'aiuto sotto la legge federale per l'aiuto alla formazione (BAföG) hanno anche la possibilità di ricevere l'aiuto all'avvio.

Nel 2023, secondo l'Ufficio statistico di stato, 25.269 studenti, studenti e studenti in Turingia hanno ricevuto il BAföG, un aumento del 4,8% rispetto all'anno precedente.

