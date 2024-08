- 50 chilometri di barriera immobile installata per contenere la peste suina.

Nella battaglia contro la diffusione della Febbre Suina Africana (FSA), stanno costruendo una barriera resistente ai cinghiali selvatici, lunga 50 chilometri, nella Renania meridionale. La costruzione, che partirà da Dieburg a nord fino al confine di stato a sud lungo la strada federale B45, era prevista per iniziare il mercoledì, come annunciato dal Ministero dell'Agricoltura.

"Questa barriera permanente è un altro passo significativo nella gestione del rischio. Il nostro obiettivo è prendere il comando su questa malattia e creare una solida barriera contro la diffusione della FSA in altre aree", ha dichiarato il Ministro dell'Agricoltura Ingmar Jung (CDU).

Si stima che la costruzione richiederà tra due e tre settimane.

Secondo il ministero, i lavori saranno effettuati in due turni, con sei squadre di costruzione che opereranno simultaneamente. Lo scopo della barriera è prevenire la diffusione nell'Odenwald e negli stati confinanti della Baviera e del Baden-Württemberg.

La nuova barriera è una reazione ai ripetuti casi di febbre suina oltre le recinzioni strategiche esistenti. Dal'inizio della febbre suina a metà giugno nel distretto di Groß-Gerau, le zone di protezione sono state costantemente ampliate. Attualmente, grandi parti della Renania meridionale, sowie del Reno-Palatinato e del Baden-Württemberg sono interessate.

La barriera resistente ai cinghiali selvatici viene costruita nella regione della Renania meridionale, specificamente tra Dieburg e il confine di stato sulla strada federale B45. Per contenere efficacemente la diffusione della FSA, la nuova barriera mira ad agire come uno scudo protettivo per l'Odenwald e gli stati confinanti come la Baviera e il Baden-Württemberg.

Leggi anche: