5 punti vitali per il 21 agosto: il Comitato Nazionale Democratico, le manifestazioni di Chicago, RFK Jr., gli sviluppi in Ucraina e il naufragio di un superyacht.

Ecco ciò che devi sapere per Rimanere Informato e Continuare la Tua Giornata

Ricevi 5 Notizie nella Tua Casella di Posta

La tua giornata è frenetica. 5 Notizie è il tuo negozio unico per le ultime notizie, insieme ad altre storie e video che le persone stanno cliccando. Iscriviti qui per la newsletter 5 Notizie.

1. DNC

L'ex Presidente Barack Obama, l'ex first lady Michelle Obama e il secondo gentleman Doug Emhoff sono stati i principali oratori martedì alla Convenzione Nazionale Democratica a Chicago. Gli Obama hanno presentato un appello emotivo agli elettori americani e hanno promesso di continuare i loro sforzi per sostenere la Vicepresidente Kamala Harris nelle ultime 11 settimane della sua campagna presidenziale. Emhoff ha utilizzato il suo discorso per presentare un lato personale di Harris, che ha descritto come l'ancora della loro famiglia. Anche se Harris ha saltato la seconda serata della DNC per fare campagna a Milwaukee, ha simbolicamente accettato la nomination del partito dopo che i delegati alla convention hanno tenuto una cerimonia di conteggio dei voti. La lineup per oggi include il compagno di Harris Tim Walz, l'ex Presidente Bill Clinton e l'ex Presidente della Camera Nancy Pelosi.

Nel podcast odierno "Una Cosa", CNN's David Rind si reca alla DNC per sentire dai democratici come Harris ha galvanizzato la corsa - e se quell'entusiasmo si tradurrà in voti. Ascolta qui.

2. Proteste a Chicago

Le proteste stanno avvenendo questa settimana fuori dalla Convenzione Nazionale Democratica, comprese le incontri con la polizia nelle strade di Chicago. Sono state installate recinzioni di sicurezza aggiuntive nella zona martedì - un giorno dopo che un gruppo di manifestanti a favore della Palestina, che protestavano contro il sostegno degli Stati Uniti a Israele nella sua guerra contro Hamas, ha superato una barriera vicino al United Center. Le proteste di martedì hanno visto anche alcuni momenti tesi fuori dalla Consolato israeliano a Chicago, dove i manifestanti e la polizia con caschi hanno iniziato a spingere e spintonare, come ha osservato un equipaggio di CNN. Centinaia di ufficiali sono scesi in strada per sgombrare la strada e i marciapiedi. Non è chiaro quanti arresti siano stati effettuati martedì, ma diverse persone sono state apparentemente trattenute dalla polizia.

3. RFK Jr.

Il candidato indipendente alla presidenza Robert F. Kennedy Jr. sta considerando di lasciare la corsa del 2024 e sostenere l'ex Presidente Donald Trump, ha detto la sua compagna di corsa Nicole Shanahan in un'intervista martedì. Ha incorniciato la decisione come un tentativo di ridurre "il rischio" che la Vicepresidente Kamala Harris diventi presidente, sostenendo che Kennedy attira più voti da Trump che da Harris. Quando le è stato chiesto quale ruolo Kennedy potrebbe svolgere in un futuro governo Trump, Shanahan ha ipotizzato che il suo compagno di corsa potrebbe essere aperto a un ruolo come segretario della salute e dei servizi umani. Trump ha detto martedì che sarebbe "certamente" aperto a far svolgere a Kennedy un ruolo nel suo governo. Questo mentre i nuovi documenti mostrano anche che Kennedy sta affrontando risorse campagne in calo e quasi $3,5 milioni di debiti.

4. Ucraina

Le autorità russe hanno accusato oggi l'Ucraina di aver lanciato "uno dei più grandi tentativi mai avvenuti" per attaccare Mosca con i droni. La Russia ha affermato che i loro sistemi di difesa hanno danneggiato 45 droni ucraini durante la notte - compresi 11 su Mosca, due nella regione di confine di Belgorod e due a Kursk. Dal momento che l'incursione ucraina è iniziata quasi due settimane fa, le sue forze stanno avanzando a Kursk e distruggendo ponti chiave in un tentativo di paralizzare le capacità logistiche di Mosca e disturbare le rotte di approvvigionamento. Separatamente, le autorità russe hanno invitato le persone nelle regioni di confine a smetttere di usare le app di appuntamenti e limitare l'uso dei social media per impedire alle forze ucraine di raccogliere informazioni mentre proseguono l'avanzata.

5. Superyacht affonda

Le autorità italiane hanno continuato le ricerche oggi di sei persone disperse dopo che un tornado ha affondato uno yacht di lusso lunedì al largo della costa della Sicilia. Quindici passeggeri sono stati salvati dalla barca poco dopo che è capovolta, secondo la Guardia Costiera italiana. Un corpo è stato successivamente recuperato dalla chiglia della nave affondata, chiamata "Bayesian". Tra i dispersi ci sono due americani e quattro britannici - compreso il tycoon della tecnologia britannica Mike Lynch, Jonathan Bloomer, presidente di Morgan Stanley International, e Chris Morvillo, un avvocato di spicco. I resoconti iniziali suggeriscono che un piccolo vortice d'acqua, che si è sviluppato nella zona lunedì, potrebbe essere stato alla base dell'affondamento dello yacht.

CRONACA MATTUTA

Jennifer Lopez e Ben Affleck si separano dopo due anni"Bennifer" sta chiedendo il divorzio ... ancora una volta. Ecco cosa sappiamo della loro separazione.

Un aeroporto in Giappone ha chiuso perché un paio di forbici sono scomparsiGli ufficiali dell'aeroporto hanno trovato gli attrezzi, ma alcuni viaggiatori erano piuttosto frustrati per i ritardi di diverse ore.

Ricette deliziosi a base di zucca in scatolaL'inizio ufficiale dell'autunno è ancora a più di un mese di distanza, ma non è mai troppo presto per - oserei dire - le ricette di zucca. Ecco come la zucca in scatola può essere facilmente incorporata in ogni parte del tuo pasto.

Nuovo studio mostra il legame tra la carne rossa e il diabete di tipo 2Molte persone cercano di ridurre il consumo di carne rossa e lavorata per motivi di salute cardiaca o ambientali. Uno studio completo pubblicato martedì spiega come sostituire la carne rossa possa abbassare il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2.

Miliardi di granchi sono scomparsi intorno all'Alaska. Gli scienziati hanno le prove che accadrà di nuovoIl declino del granchio delle nevi dell'Alaska segnala un cambiamento più ampio dell'ecosistema nell'Artico, man mano che gli oceani si riscaldano e il ghiaccio del mare scompare.

OGGI'S CITAZIONE

"L'mpox non è l'ultimo Covid."

— L'Organizzazione Mondiale della Sanità, che esorta una risposta unita all'attuale epidemia di mpox mentre gli ufficiali cercano di contrastare le paure sul virus. Migliaia di casi di mpox sono stati segnalati nella Repubblica Democratica del Congo e un caso confermato è emerso in Svezia, il primo fuori dall'Africa. Almeno un caso sospetto è anche sotto indagine in Argentina, secondo gli ufficiali sanitari di questa settimana.

OGGI IL TEMPO

Controlla le previsioni locali qui>>>

E PER FINIRE ...

Cosa accade veramente alle aste d'arte?Dalla preparazione alla vendita al colpo di martello finale, l'ex CEO di Christie's Steven Murphy fornisce informazioni sul processo di asta.

Nonostante il caos della tua giornata, assicurati di iscriverti alla newsletter 5 Pieces per rimanere informato e continuare la tua giornata con gli ultimi titoli. La Convention Nazionale Democratica a Chicago ha visto un appello emotivo all'azione da parte degli Obama e del compagno di corsa della Vicepresidente Kamala Harris, Tim Walz, che esortano gli elettori americani a continuare e sostenere la loro campagna, che è cruciale per noi come cittadini.

Leggi anche: