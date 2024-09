5 punti essenziali per il 9 settembre: dibattito presidenziale, incendi boschivi, sparatoria nel Kentucky, discorsi di Papa Francesco, "ore illuminate" di Apple

Ecco cosa devi sapere per Rimanere Aggiornato e Continuare la Tua Giornata

1. Debate presidenziale

Mentre la Vicepresidente Kamala Harris e l'ex Presidente Donald Trump si preparano per il loro primo — e probabilmente ultimo — debate presidenziale, Trump nel fine settimana ha minacciato di perseguire e infliggere pene detentive a lungo termine per gli ufficiali elettorali e gli operatori politici, suggerendo che potrebbero truccare le elezioni del 2024, se vincesse la presidenza a novembre. Le minacce di Trump — parte dei suoi tentativi ripetuti e infondati di minare l'integrità delle elezioni del 2024 — arrivano mentre il voto anticipato sta per iniziare in diversi stati. Il debate si terrà martedì al National Constitution Center di Philadelphia, segnando il primo incontro faccia a faccia tra Harris e Trump, che sono in una corsa serrata.

2. Incendi boschivi

Gli incendi boschivi in California e Nevada hanno portato all'evacuazione obbligatoria di migliaia di case mentre i meteorologi avvertono di temperature record nell'Ovest per i prossimi giorni. In California, l'incendio Line ha consumato più di 20.000 acri dopo aver iniziato alla base delle montagne San Bernardino giovedì. L'incendio è più che quadruplicato dalle prime ore di sabato e oltre 1.800 vigili del fuoco combattono l'incendio, che era ancora al 0% di contenimento domenica sera, secondo Cal Fire. E in Nevada, l'incendio Davis — un pericoloso incendio alimentato dal vento a sud di Reno — ha bruciato circa 6.500 acri e rimane al 0% di contenimento domenica sera.

3. Sparatorie nel Kentucky

Le lezioni sono state cancellate nelle scuole in diverse parti del centro del Kentucky oggi e i residenti sono stati invitati a stare all'erta mentre le autorità cercano un sospetto accusato di sparare lungo l'I-75 da tre giorni. Joseph Couch, 32 anni, è riuscito a sfuggire alla cattura sin dal pomeriggio di sabato, quando le autorità affermano che ha sparato con un AR-15 da un dirupo sul lato dell'interstatale circa nove miglia a nord di London, nel Kentucky, colpendo 12 auto e ferendo cinque persone. Anche se il movente è ancora sconosciuto, l'attacco sembra essere un atto di violenza casuale, ha detto il vicesceriffo del Laurel County Gilbert Acciardo, secondo l'Associated Press.

4. Papa Francesco

Papa Francesco è arrivato oggi nella piccola nazione del Sud-est asiatico di Timor Est, la penultima fermata del suo viaggio attraverso l'Asia e il Sud Pacifico per il pontefice ottantisettenne. Timor Est è uno dei paesi più giovani del mondo e ha forti legami con la Chiesa Cattolica, che ha giocato un ruolo significativo nella sua lotta per l'indipendenza dall'Indonesia. Il paese di appena 1,3 milioni di persone è il secondo paese più cattolico del mondo, con il 97% della popolazione che si identifica come cattolica — la percentuale più alta fuori dal Vaticano. Ma la questione degli abusi sessuali del clero sta anche gettando un'ombra su questa parte della visita del papa, poiché sono emerse accuse di comportamento inappropriato riguardanti alti prelati del Timor Est negli ultimi anni. Due anni fa, il Vaticano ha ammesso di aver disciplinato segretamente il vescovo del Timor Est e premio Nobel per la pace Carlos Ximenes Belo per presunti abusi sessuali.

5. "Glow time" di Apple

Apple è pronta a presentare la sua prima lineup di iPhone con intelligenza artificiale generativa — che consente agli utenti di creare testo e immagini — durante il suo evento annuale di prodotti più tardi oggi. Il lancio imminente è stato anticipato con lo slogan criptico "è glow time" e l'azienda mantiene il riserbo su cosa significa. Apple ha già fatto some accenni su cosa le nuove funzionalità AI saranno in grado di fare, come consentire conversazioni più naturali con Siri, aiutare a redigere email, rendere più facile trovare momenti specifici negli album fotografici e incorporare le informazioni personali degli utenti nelle risposte. Apple potrebbe anche annunciare aggiornamenti per Apple Watch e AirPods durante l'evento delle 13:00 ET.

Tennista vittorioso Il numero 1 del tennis, Jannik Sinner, ha vinto il campionato US Open domenica, battendo l'americano Taylor Fritz in tre set. Fritz è stato il primo uomo americano a raggiungere una finale di un torneo del Grande Slam dal 2009.

Attrice di successo Ha fatto il suo nome sul canale Disney, oggi è una star nella popolare serie Hulu "Only Murders in the Building" — e ora Selena Gomez può aggiungere diventare una miliardaria自力更生 alla sua lunga lista di realizzazioni.

Misteri degli squali risolti Quando gli scienziati hanno attaccato un'etichetta a uno squalo porbeagle incinta in ottobre 2020 per imparare di più sul suo habitat, non si aspettavano di scoprire le prove di come gli squali grandi cacciano gli uni con gli altri.

Trasporto per turisti spaziali Con l'interesse crescente per il turismo spaziale, perché non un aereo che porta le persone nello spazio? È difficile superare il lancio verticale di un razzo — ma una società believes di avere la soluzione.

Tracciamento dei dipendenti Una grande società di contabilità ha informato i suoi dipendenti che le loro posizioni saranno presto monitorate per scoraggiare la cultura di lavoro da casa e far rispettare la politica di ritorno in uffic

$240 milioniEcco la cifra astronomica che il quarterback delle Dallas Cowboys, Dak Prescott, incasserà grazie a un'estensione del contratto di quattro anni, secondo il suo rappresentante. Questo rende il 31enne Prescott il giocatore più pagato della NFL, con un ingaggio annuale di 60 milioni di dollari. I Cowboys hanno iniziato la stagione con una vittoria contro i Cleveland Browns domenica.

CITAZIONE DEL GIORNO

"Non avrei mai aperto la mia relazione e il mio matrimonio. Sento che era un disastro in attesa di accadere."

Taylor Frankie Paul, star del reality "The Secret Lives of Mormon Wives", uscito su Hulu la scorsa settimana. La serie esplora la vita di membri attuali e passati della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, affrontando controversie come l'uso eccessivo di alcol, gravidanze non pianificate, spettacoli di striptease maschili e scambi di partner.

Ragazzo di 12 anni riceve messaggi destinati a un giocatore NFLUn ragazzo dell'Arizona ha finito per condividere lo stesso numero di telefono precedentemente utilizzato da Ricky Pearsall dei San Francisco 49ers. Ora, è ansioso di trasmettere alcuni messaggi al novellino della NFL, che ha recentemente subito un infortunio durante un incidente a fuoco. Guarda il video qui.

