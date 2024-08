Ricevi 5 pezzi nella tua casella di posta

5 punti di rilievo per il 27 agosto: decollo di SpaceX, dibattito politico, omicidio universitario, aggiornamenti dell'Ucraina, rottura della caverna di ghiaccio

1. Escursione di SpaceX

SpaceX sta per intraprendere un viaggio di cinque giorni in orbita con un gruppo di astronauti privati diretti verso le cinture di radiazione della Terra. Nessuna persona ha mai raggiunto un punto così lontano nello spazio o attraversato l'ambiente di radiazione dal programma Apollo di NASA. La squadra di quattro membri della missione Polaris Dawn si sta anche preparando per una rischiosa passeggiata spaziale, utilizzando tute Extravehicular Activity (EVA) che SpaceX ha sviluppato in soli 2 1/2 anni. Se avrà successo, la passeggiata spaziale, che potrebbe verificarsi venerdì, rappresenterà la prima volta che astronauti non governativi (o civili) compiono tale attività. L'audace spedizione è prevista per il lancio dal Centro Spaziale Kennedy di NASA in Florida tra le 3:38 e le 7:09 del mattino ET di mercoledì - un ritardo di 24 ore rispetto all'obiettivo di lancio precedente della società a causa di una perdita di elio.

2. Discussione presidenziale

L'ex presidente Donald Trump sta seminando dubbi sulla sua debata ABC del 10 settembre contro la vicepresidente Kamala Harris. La squadra di Trump vuole che i microfoni siano muti per tutta la durata del dibattito tranne che per il candidato il cui turno è di parlare, come è stato il caso del primo dibattito con il presidente Joe Biden. Tuttavia, la campagna di Harris chiede che ABC e altre reti mantengano i microfoni accesi. Gli analisti ritengono che la campagna di Harris voglia dare a Trump l'opportunità di lanciare interruzioni offensivi che potrebbero irritare o scoraggiare alcuni dei suoi potenziali elettori. L'ex presidente ha contraddetto lunedì la posizione della sua squadra, affermando che sarebbe stato a posto senza il pulsante muto.

3. Tragedia sul campus

Un studentessa del terzo anno della Rice University di Houston è stata trovata morta nella sua stanza del dormitorio lunedì in un apparente caso di omicidio-suicidio, che ha portato a un blocco del campus durante il primo giorno di lezioni. Il corpo della studentessa è stato scoperto dalla polizia dell'università dopo che un familiare preoccupato aveva richiesto un controllo del benessere e gli agenti avevano notato che aveva saltato le lezioni. Il sospetto tiratore, un uomo che non sembrava essere affiliato all'università, è stato trovato morto nella stanza a causa di un colpo di pistola autoinflitto, secondo la polizia. Sulla base di un biglietto del sospetto trovato sulla scena, le autorità sospettano che la coppia avesse avuto una relazione romantica problematica. L'università ha sollevato il blocco lunedì sera e ha affermato che condurrà un'indagine approfondita. (Nota dell'editore: se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che ne ha bisogno, contatta la Linea nazionale di prevenzione del suicidio al 988.)

4. Conflitto ucraino

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che i soccorsi sono in corso nei siti colpiti da una raffica di attacchi russi in questa settimana. "Risponderemo senza dubbio alla Russia per questo e per tutti gli altri attacchi. I crimini contro l'umanità non sono tollerabili", ha detto Zelensky, promettendo rappresaglie. La Russia ha diretto circa 200 missili e droni contro le infrastrutture energetiche e le comunità in tutta l'Ucraina durante la notte di lunedì, il più grande attacco aereo finora, secondo Kyiv. L'Ucraina si stava preparando per un attacco significativo della Russia da settimane in risposta all'incursione nella regione di confine di Kursk - il primo invito straniero della Russia dalla Seconda guerra mondiale.

5. Crollo della grotta di ghiaccio

Un turista americano è morto in Islanda a causa del crollo di una grotta di ghiaccio. Un gruppo di 23 turisti provenienti da diversi paesi stava esplorando una grotta nel ghiacciaio Breiðamerkurjökull quando l'incidente è avvenuto domenica, secondo la radiotelevisione nazionale islandese RUV. Più di 200 soccorritori hanno partecipato alle operazioni di soccorso e quantità sostanziali di ghiaccio sono state rotte e rimosse, principalmente a mano, secondo le autorità locali. Le grotte di ghiaccio sono un'attrazione turistica popolare in Islanda, con le agenzie turistiche che offrono ai visitatori l'opportunità di "esplorare l'interno dei ghiacciai" e ammirare il bellissimo colore blu e i "pattern mozzafiato" nel ghiaccio, secondo l'Associated Press.

