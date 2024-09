Ricevi 5 cose nella tua casella di posta per una giornata produttiva

5 punti cruciali per l'11 settembre: dibattito presidenziale, condizioni meteorologiche estreme, persone catturate, manifestazioni in Messico, articoli di igiene essenziali.

1. Conflitto politico

La Vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris e l'ex Presidente Donald Trump si sono scontrati duramente nel loro primo dibattito presidenziale di martedì a Philadelphia. Entrambi i candidati hanno cercato il sostegno degli elettori con meno di due mesi alle elezioni. Harris è sembrata avere la meglio con tattiche che hanno fatto infuriare Trump e lo hanno spinto a reagire. Harris ha sostenuto che i leader mondiali stavano prendendo in giro Trump e lo accusavano di sottovalutare le persone. Trump ha spesso perso il controllo e ha diffuso una massa di falsità, come l'allegazione bizzarra che gli immigrati in Ohio stanno consumando gli animali domestici degli altri. Ha anche ripetuto le affermazioni di brogli diffusi nelle elezioni del 2020. Secondo un sondaggio CNN sui telespettatori del dibattito condotto da SSRS, gli elettori registrati hanno ritenuto che Harris avesse superato Trump.

2. Disastri naturali

Francine si è intensificata in un uragano di categoria 1 prima del suo atterraggio in Louisiana oggi. Gli impatti più dannosi sono attesi questa settimana lungo la costa meridionale della Louisiana e nella zona di New Orleans. Le autorità hanno avvertito di allagamenti, venti potenti e possibili ondate di marea letali che potrebbero causare danni significativi e blackout diffusi. Nel frattempo, le temperature più calde dovute ai cambiamenti climatici indotti dall'uomo stanno alimentando gli incendi boschivi intensi in tutto gli Stati Uniti. Parti della California meridionale sono state gravemente colpite da tre grandi incendi martedì, costringendo gli sfollati e mettendo alla prova le capacità dei vigili del fuoco. Altri incendi in Idaho e Nevada stanno causando preoccupazione poiché le fiamme e il caldo record rappresentano una minaccia per la distruzione delle case e delle attività commerciali.

3. Situazione di ostaggi

Un funzionario israeliano ha proposto di offrire a Yahya Sinwar, leader di Hamas, un passaggio sicuro da Gaza una volta rilasciati tutti i restanti 101 ostaggi tenuti nel territorio palestinese. Sinwar, uno dei leader più influenti di Hamas, è accusato di aver orchestrato il massacro del 7 ottobre in Israele, quando i miliziani hanno ucciso 1.200 persone in Israele e ne hanno prese più di 250 in ostaggio. È anche tra i leader di Hamas sotto indagine dai pubblici ministeri degli Stati Uniti per l'attacco mortale. Un funzionario israeliano ha suggerito che il rilascio di Sinwar, insieme alla "demilitarizzazione e deradicalizzazione" di Gaza, potrebbe aiutare a portare la pace a Gaza e porre fine al conflitto. CNN ha contattato Hamas per un commento sulla proposta.

4. Turbolenza politica

I legislatori messicani hanno sospeso il dibattito su una controversa riforma giudiziaria dopo che i manifestanti hanno fatto irruzione nel palazzo del Senato e hanno interrotto i lavori. La votazione sulla riforma costituzionale — secondo cui i messicani eleggerebbero i giudici con il voto popolare — è stata infine approvata dal Senato, superando un ostacolo significativo. Le immagini dei manifestanti mostrano persone che tentano di entrare nella camera mentre sventolano la bandiera messicana dalla galleria del Senato. Le proposte di modifiche costituzionali hanno scatenato proteste diffuse. Il Presidente del Messico Andrés Manuel López Obrador è stato da tempo critico nei confronti della sua Corte Suprema, che ha bloccato alcune delle sue proposte politiche.

5. Preoccupazioni per la salute

La FDA ha annunciato che esaminerà il potenziale danno causato dai metalli pesanti nei prodotti per l'igiene. L'azione della FDA segue uno studio pubblicato a luglio che ha trovato arsenico e piombo nei tamponi organici e non organici. although the levels of both metals were low, the EPA states there is no safe level of lead exposure. The organic tampons contained higher levels of arsenic, while the non-organic tampons had higher levels of lead, according to the study. Se gli studi futuri determinano che i metalli pesanti o le sostanze chimiche nocive fuoriescono dai prodotti per le mestruazioni nel corpo, potrebbe rappresentare una preoccupazione per la salute significativa, hanno avvertito gli esperti medici.

RIEPILOGO MATTUTINO

Quattro civili battono i record dello spazioLa missione Polaris Dawn di SpaceX ha fatto storia martedì. La parte più rischiosa della missione deve ancora arrivare questa settimana, quando l'equipaggio tenterà una passeggiata spaziale senza precedenti.

Campbell Soup Company introduce un nuovo nome

Dopo 155 anni, la Campbell Soup Company sta lanciando un restyling. Le etichette rosse e bianche iconiche rimarranno, ma il nome dell'azienda cambierà leggermente.

Glenn Lowry si ritirerà come direttore del Museum of Modern Art di New York

Glenn Lowry, il direttore più a lungo in servizio del MoMA di New York, si dimetterà a settembre 2025. La sua decisione è stata probabilmente presa dopo una lunga considerazione, data la sua lunga permanenza nel ruolo.

Medaglie olimpiche rubate dall'auto di un rematore australiano

La polizia ha arrestato un uomo per aver rubato quattro medaglie olimpiche — tre d'oro e una d'argento — appartenenti al rematore australiano Drew Ginn. Tuttavia, le medaglie sono ancora disperse.

Il farmaco per la perdita di peso mostra promesse per i bambini in sovrappeso

I medici dicono che per chiunque sia in sovrappeso, perdere peso è difficile, indipendentemente dall'età. Uno studio recente ha scoperto che il farmaco liraglutide potrebbe aiutare i bambini con un alto indice di massa corporea.

NUMERO DI OGGI

2

Questo è il numero di aerei Delta Air Lines che si sono scontrati mentre si preparavano al decollo all'aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta martedì. Fortunatamente, non ci sono stati feriti tra i passeggeri, ma un aereo ha subito danni alla sezione della coda.

CITAZIONE DEL GIORNO

Ho scavato a fondo nei dati e ho scelto il mio schieramento. La tua esplorazione dei dati è completamente tua, e la decisione finale spetta a te.

— Taylor Swift, che ha rivelato martedì di sostenere Kamala Harris e Tim Walz nelle elezioni presidenziali del 2024. Questa popolare cantante ha sostenuto pubblicamente le politiche e i candidati democratici, incoraggiando spesso i fan a votare e sostenendo questioni come i diritti delle donne, la salute riproduttiva e i diritti LGBTQ+.

PREVISIONI METEOROLOGICHE DI OGGI

