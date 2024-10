5 punti cruciali per il 7 ottobre: sviluppi in Medio Oriente, impatto dell'uragano Milton, gara elettorale, panico aereo, azioni di Papa Francesco

Ecco altro che dovresti sapere per rimetterti in pari e continuare la tua giornata.

1. Medio Oriente

Una giornata di commemorazione sentita si è aperta in Israele per ricordare il primo anniversario degli attacchi di Hamas del 7 ottobre. Migliaia di persone hanno partecipato a una veglia a Tel Aviv, mentre centinaia di familiari e amici si sono riuniti nel luogo del festival musicale Nova nel sud di Israele per rendere omaggio a coloro che hanno perso la vita e sono stati catturati quel fatidico giorno. Molti ai memoriali hanno versato lacrime e si sono confortati a vicenda mentre ricordavano gli ultimi momenti dei loro cari. Gli attacchi di Hamas hanno causato la morte di 1.200 persone e hanno lasciato altre nelle mani del gruppo militante. Gli attacchi hanno anche scatenato tensioni politiche a metà del mondo negli Stati Uniti. La guerra successiva di Israele a Gaza ha causato la morte di più di 41.000 persone e ha scatenato una crisi umanitaria, accendendo un conflitto regionale più ampio.

2. Uragano Milton

Gli abitanti della Florida si stanno preparando per un'altra tempesta importante. Milton è previsto colpire la costa del Golfo della Florida come un uragano di categoria 3 pericoloso e potenzialmente letale mercoledì con velocità del vento di 120 mph. Si prevede che colpirà tra Cedar Key e Naples, che include l'area di Tampa. La tempesta è prevista rafforzarsi ulteriormente a causa di bassa shear del vento e temperature eccezionalmente calde della superficie del mare. Alcune aree dello stato potrebbero ricevere più di 15 pollici di pioggia, secondo il Centro Nazionale per gli Uragani. Le aree sono ancora in fase di recupero dagli effetti di Helene, che ha fatto terraferma nella Big Bend della Florida come un uragano di categoria 4 e ha causato la morte di almeno 232 persone nella regione sud-orientale.

3. Corsa alla presidenza

La vicepresidente Kamala Harris e l'ex presidente Donald Trump stanno intensificando la loro campagna e le apparizioni sui media nell'approccio al giorno delle elezioni, ora a sole quattro settimane di distanza. Trump ha esortato i suoi sostenitori domenica che potrebbe essere l'ultima elezione se i democratici rimangono al potere. Il miliardario Elon Musk ha fatto affermazioni simili al comizio di Trump in Pennsylvania sabato. Harris ha attirato l'attenzione con un'intervista in diretta domenica sul podcast "Call Her Daddy", in cui ha respinto le critiche repubblicane per non avere figli biologici. "Non è più il 1950", ha detto Harris nell'intervista. La candidata democratica alla presidenza ha anche criticato Trump per la sua posizione sui diritti all'aborto e per aver si è presentato come un "protettore" delle donne.

4. Paura su Frontier Airlines

Fumo è stato rilevato sotto un aereo di Frontier Airlines mentre atterrava duramente all'aeroporto internazionale Harry Reid di Las Vegas sabato. Il volo 1326 si stava avvicinando alla pista quando il fumo è stato segnalato nella cabina di pilotaggio e i piloti hanno dichiarato un'emergenza. L'aereo ha poi esperimentato un atterraggio duro con pneumatici scoppiati, secondo le autorità aeroportuali. I vigili del fuoco sono accorsi sulla scena e tutti i 190 passeggeri e i sette membri dell'equipaggio sono stati evacuati verso l'aeroporto. Il National Transportation Safety Board e Frontier Airlines stanno indagando sull'incidente.

5. Papa Francesco

Il Papa Francesco ha annunciato 21 nuovi cardinali, ampliando la rosa dei potenziali candidati per scegliere il suo successore. I cardinali sono secondi solo al papa nella gerarchia della Chiesa cattolica, svolgono ruoli di primo piano nella Santa Sede e agiscono come consiglieri del papa. La maggior parte dei nuovi cardinali giocherà un ruolo nell'elezione del prossimo papa. Francesco, 87 anni, ha fatto l'annuncio a sorpresa dopo aver commentato il conflitto in corso nel Medio Oriente. Tra i nuovi cardinali c'è l'arcivescovo di Tehran Dominique Mathieu, un missionario belga, con la decisione di Francesco di nominare un cardinale dall'Iran che probabilmente fa parte dei suoi sforzi per promuovere il dialogo con l'Islam e la pace nel Medio Oriente. Francesco ha selezionato anche un vescovo ucraino, Mykola Bychok, che a 44 anni diventerà il cardinale più giovane. Le sue scelte includono anche vescovi dall'Indonesia, dall'Algeria, dal Giappone e dalla Costa d'Avorio.

1,1 miliardi di dollari. È questa la cifra spesa dalle campagne di Kamala Harris e Donald Trump per gli spot pubblicitari dal tardo luglio alla fine di settembre. Questa somma combinata in sette stati chiave, tra cui Pennsylvania, Michigan, Georgia, Wisconsin, Arizona, Carolina del Nord e Nevada, ammonta a circa 930 milioni di dollari del totale.

