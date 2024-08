Potenzia la tua conoscenza quotidiana con questi 5 Bits!

5 punti cruciali da ricordare il 22 agosto: Comitato Nazionale Democratico, Interruzione ferroviaria canadese, Gaza, militari americani, Modi

Il tuo programma è fitto di impegni. 5 Bits è la tua fonte principale per le ultime notizie del giorno, più altre storie e video popolari. Iscriviti qui alla newsletter di 5 Bits.

1. Aggiornamenti DNC

Il governatore del Minnesota Tim Walz ha ufficialmente accettato la nomina a vicepresidente nel suo discorso principale alla Convenzione Nazionale Democratica di mercoledì. Si è presentato come padre, allenatore, insegnante, cacciatore e vicino di casa mentre spiegava come Kamala Harris avrebbe guidato la nazione se eletta come 47° presidente. La terza serata della convention ha visto apparizioni di figure come l'ex presidente Bill Clinton, che ha sostenuto Harris, e l'ex speaker della Camera Nancy Pelosi, che ha dichiarato che il vicepresidente è pronto a elevare il paese a nuovi livelli. Oprah Winfrey ha descritto le elezioni del 2024 come una battaglia per la libertà e un'opportunità per "scegliere la gioia". Più tardi oggi, Harris è attesa per un discorso molto atteso a Chicago, dove accetterà la storica nomination del Partito Democratico alla presidenza.

2. Interruzione ferroviaria canadese

Le operazioni delle due principali ferrovie merci del Canada, Canadian National e Canadian Pacific Kansas City Southern, sono state interrotte a causa di uno sciopero dei 9.000 membri del sindacato Teamsters. Lo shutdown potrebbe potenzialmente danneggiare sia l'economia canadese che quella statunitense, poiché quasi un terzo del carico merci gestito da queste ferrovie viaggia tra gli Stati Uniti e il Canada. Le operazioni quotidiane di diversi settori americani, come l'agricoltura, l'automobilistico, l'edilizia e l'energia, potrebbero essere influenzate da questa interruzione.

3. Conflitto a Gaza

Migliaia di palestinesi a Gaza hanno ricevuto nuovi ordini di evacuazione dall'esercito israeliano. I video mostrano persone che lasciano aree più vicine alla città centrale di Deir al-Balah. Alcuni si spostano in auto cariche di effetti personali e forniture. Le strade sono disseminate di volantini distribuiti dall'esercito israeliano che ribadiscono gli ordini di evacuazione. Molti residenti hanno dovuto evacuare più volte, lasciandoli in uno stato persistente di sfollamento e timore. Attualmente, circa l'84% dell'enclave ha ricevuto ordini di evacuazione dal inizio della guerra.

4. Notizie militari USA

Gli Stati Uniti hanno aumentato le loro forze nel Medio Oriente in preparazione di un eventuale attacco iraniano, secondo il Comando Centrale USA. Il gruppo di attacco della portaerei USS Abraham Lincoln è arrivato nella zona dopo un comando di transito accelerato a causa dei timori che l'Iran possa vendicarsi contro Israele dopo l'assassinio di un leader di Hamas a Tehran. Separatamente, un tribunale federale USA ha stabilito che il'esercito statunitense non può negare l'arruolamento alle persone che vivono con l'HIV. La giudice Leonie Brinkema ha dichiarato che il divieto per le persone positive all'HIV di servire nell'esercito perpetua lo stigma e ostacola gli obiettivi di reclutamento militare.

5. Tour internazionale di Modi

Il Primo Ministro indiano Narendra Modi incontrerà i leader polacchi prima della sua visita prevista in Ucraina venerdì. Si tratta della prima visita di questo tipo in Ucraina. Il tour di Modi arriva poco dopo i suoi colloqui con il presidente russo Vladimir Putin, che sono stati descritti dal presidente ucraino Zelensky come un significativo passo indietro per gli sforzi di pace. Modi ha costantemente sostenuto una tregua in Ucraina, senza condannare la Russia o sostenere le risoluzioni dell'ONU che esigono il ritiro russo e la condanna delle sue azioni.

AFFARI DELICIOSI

Starbucks riporta il Latte alla Vaniglia e Spezie prima del solitoI fan della popolare bevanda autunnale possono gioire oggi, poiché il PSL di Starbucks torna ufficialmente nei menu USA insieme ad altre bevande e snack ispirati all'autunno.

Pink canterà alla DNC oggiLa famosa artista pop globale è stata scelta per esibirsi nella serata di chiusura della Convenzione Nazionale Democratica.

Droni consegnano il pranzo lungo la Grande Muraglia CineseI turisti che fanno trekking lungo la Grande Muraglia possono ora godersi un pasto in volo, poiché i droni possono ora consegnare cibo ai viaggiatori affamati.

Rivelato: il design esclusivo di uno dei più grandi stadi del mondo in vista del Mondiale FIFA 2030Lo stadio da 115.000 posti in Marocco giocherà un ruolo significativo nel Mondiale FIFA 2030.

Immergiti nell'esperienza dell'Afghanistan: visitando la patria dei TalebaniMentre l'Afghanistan non è una meta turistica comune, c'è stato un aumento di viaggiatori da quando i Talebani sono tornati al potere. Scopri cosa aspettarsi al tuo arrivo.

NUMERO DEL GIORNO

5 - Questo è il numero di corpi ritrovati nei resti del superyacht "Bayesian", che è affondato al largo della costa siciliana lunedì. Le operazioni di ricerca continuano per un passeggero disperso.

CITAZIONE DEL GIORNO

"Sono stata profondamente grata alle autorità perché, grazie a loro, abbiamo potuto piangere i concerti invece che le vite."

Taylor Swift, durante il suo primo discorso sull'incidente terroristico sventato a Vienna, Austria, che ha portato all'annullamento di diversi concerti del suo Eras Tour, che si è verificato questa settimana. Le autorità hanno arrestato tre minorenni, presumibilmente coinvolti nella pianificazione dell'attacco al luogo del concerto, tra cui un 19enne, che è stato classificato come un simpatizzante di ISIS.

PREVISIONI METEO DEL GIORNO

Controlla il tuo bollettino meteorologico locale qui>>>

PER CONCLUDERE ...

Donna scala la recinzione dello zoo per toccare il tigre del BengalaLe forze di polizia del New Jersey stanno cercando di identificare una donna che ha scalato una barriera in legno che circonda un'enclosure per tigri allo zoo Cohanzick. Guarda come scampa a un morso quasi letale.

Leggi anche: