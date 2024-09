Ricevi 5 cose nella tua casella di posta

5 punti cruciali da capire il 26 settembre: l'impatto dell'uragano Helene, gli aggiornamenti mediorientali, lo stallo del governo federale, la situazione del sindaco di New York, la visita di Zelensky

La tua giornata è piena di impegni. 5 Cose è il tuo punto di riferimento per le ultime notizie, insieme ad altre storie e video popolari che le persone stanno cliccando. Iscriviti qui alla newsletter 5 Cose.

1. Uragano Helene

Una tempesta colossale che si sta sviluppando nel Golfo del Messico è prevista fare terraferma in Florida oggi come uragano di categoria 4. La risalita del mare – l'altezza che l'acqua raggiunge al di sopra dei livelli normali – potrebbe raggiungere fino a 20 piedi intorno alla Grande Curva della Florida. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha avvertito che l'Uragano Helene potrebbe portare "condizioni insopportabili" nella Baia di Apalachee. Le velocità del vento nella tempesta sono previste raggiungere almeno 130 miglia all'ora, although un'ulteriore intensificazione è possibile. Migliaia di residenti della Florida sono già stati evacuati e praticamente l'intero stato è sotto allerta. Si prevedono anche ampi blackout nella regione sud-orientale. Segui gli aggiornamenti in diretta qui.

2. Medio Oriente

Sono in corso sforzi diplomatici per prevenire un conflitto nel Medio Oriente, con gli Stati Uniti e i loro alleati che promuovono una cessazione del fuoco di 21 giorni lungo il confine Israele-Libano. Il capo dell'ONU ha chiamato tutte le parti a "fare un passo indietro dal baratro". Gli appelli per la calma arrivano dopo che il militare israeliano ha annunciato di essere preparato per un'eventuale incursione terrestre in Libano. Ha anche dichiarato di mobilitare due brigate di riserva per missioni nel nord. Via via che il conflitto si intensifica, Israele e Hezbollah si scambiano ondate di attacchi, costringendo decine di migliaia di libanesi a lasciare le loro case. Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu non ha ancora risposto alla proposta di cessate il fuoco, come ha dichiarato il suo ufficio in una dichiarazione oggi, aggiungendo che i resoconti che suggerivano che ci potesse essere una pausa erano "inaccurati".

3. Shutdown del governo

Il Congresso ha approvato mercoledì un piano di spesa per evitare uno shutdown del governo. L'accordo finanzierà il governo fino al 20 dicembre sotto una stretta risoluzione continuativa sponsorizzata dal Speaker della Camera dei Repubblicani Mike Johnson. La misura ha incontrato l'opposizione di alcuni membri del suo stesso partito nel corpo controllato dai Repubblicani, costringendo Johnson a cercare un significativo sostegno democratico. Verrà quindi inviato al Presidente Joe Biden per essere firmato in legge. Biden ha elogiato il Congresso per "aver evitato uno shutdown costoso del governo", dicendo in una dichiarazione che "dà ai membri del Congresso più tempo per approvare i progetti di finanziamento annuali entro la fine di quest'anno".

4. Sindaco di NYC

Il sindaco di New York Eric Adams è stato incriminato per diverse accuse penali federali, confermano diverse fonti a CNN. L'incriminazione segue un'indagine federale di diversi mesi condotta dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti a Manhattan, che stava apparentemente indagando sui legami di Adams con funzionari e uomini d'affari turchi, nonché sui contributi della campagna che aveva ricevuto. Le accuse specifiche contro Adams rimangono sconosciute al momento. Adams ha negato qualsiasi illecito e ha ripetutamente dichiarato di aver consigliato ai membri della sua campagna e dell'amministrazione di rispettare la legge. In un messaggio video inviato mercoledì, Adams ha insistito non solo sulla sua innocenza, ma anche sul fatto che non si sarebbe dimesso.

5. Visita di Zelensky

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky visiterà la Casa Bianca oggi per fare una pressante richiesta all'amministrazione Biden di continuare a fornire aiuti al suo paese martoriato dalla guerra. I dettagli esatti del "piano di vittoria" che Zelensky presenterà in riunioni separate con il Presidente Joe Biden e il Vice Presidente Kamala Harris rimangono ignoti. Tuttavia, secondo fonti informate sulla questione, il piano riflette gli appelli del leader ucraino per ulteriori aiuti immediati per contrastare l'invasione russa. Nel frattempo, il Presidente russo Vladimir Putin ha minacciato l'Occidente mercoledì che la Russia potrebbe utilizzare armi nucleari se l'Ucraina lancerà missili convenzionali occidentali nel suo paese.

COLAZIONE VELOCE

I 20 migliori piatti americaniDalla zuppa di vongole al hamburger, ecco i 20 piatti americani preferiti da CNN Travel. (Per favore, non irritatevi se non siete d'accordo ... è solo cibo per pensieri.) 😉)

Meta aggiorna il suo chatbot AIGli utenti di Facebook e Instagram potranno ora chiacchierare con voci che sembrano celebrità come Judi Dench, John Cena e Keegan-Michael Key.

L'aumento dei jet privati a DubaiNel Emirati Arabi Uniti, il club dei milionari sta crescendo più velocemente che in qualsiasi altro posto del mondo, e con esso la domanda di aviazione corporate e di lusso.

Il video mostra un coyote che rapisce il cane di Tommy LeeUna telecamera di sicurezza ha catturato un coyote che rapisce il cane del batterista dei Mötley Crüe Tommy Lee. Per fortuna, sua moglie, Brittany Lee, è riuscita a salvare il loro animale domestico. Guarda il video qui.

Il giudice fallimentare approva la vendita all'asta di InfowarsL'impero delle teorie del complotto di Alex Jones, Infowars, verrà smantellato e venduto per aiutare a pagare i quasi $1,5 miliardi che deve alle famiglie di Sandy Hook.

Attrice Meryl Streep ha sollevato un problema all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite questa settimana, evidenziando che sotto le regole dei Talebani in Afghanistan, gli animali hanno più libertà delle donne e delle bambine. Secondo l'interpretazione specifica dell'Islam dei Talebani, la voce di una donna è considerata intima e non dovrebbe essere udita in pubblico, sia attraverso il canto, la recitazione o la lettura ad alta voce. Inoltre, alle donne e alle bambine nel paese è vietato lavorare o frequentare la scuola oltre la 6ª elementare, e devono mantenere la copertura totale del corpo.

PREVISIONI METEO LOCALI

Ottieni i dettagli meteorologici attuali qui>>>

E PER CONCLUDERE...

L'ASCESA DEI BEVANDE SENZA ALCOL

Mentre sempre più americani cercano di ridurre o eliminare del tutto il consumo di alcol, le bevande non alcoliche sono sempre più popolari nei menu dei ristoranti in tutto il USA. Immergiti in questo video per esplorare la tendenza crescente dei mocktail e il concetto di "sobrietà intermittente".

Migliaia di residenti della Florida, consapevoli della gravità della situazione, hanno già scelto di essere evacuati a causa dell'uragano di categoria 4 Hurricane Helene in arrivo. La proposta di cessate il fuoco lungo il confine Israele-Libano, mirata a prevenire ulteriori escalation, è ancora in attesa di una risposta dal presidente degli Stati Uniti Benjamin Netanyahu e il suo team.

Leggi anche: