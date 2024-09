5 punti chiave per il 10 settembre: Lancio del veicolo spaziale di SpaceX, Progresso della tempesta tropicale Francine, aggiornamenti sugli incendi boschivi, sviluppi a Gaza, impegni della principessa Kate

Ecco cosa devi sapere per Rimanere Informato e Continuare la Tua Giornata:

1. Lancio di SpaceX

La missione più recente di SpaceX - un viaggio audace e rischioso nelle fasce di radiazione di Van Allen della Terra da parte di un equipaggio civile di quattro persone che cerca di condurre la prima passeggiata spaziale commerciale - è decollata. La missione, battezzata Progetto Alba, è decollata alle 5:23 ET. Il lancio è avvenuto dopo diversi ritardi meteorologici a fine agosto e questa mattina. Il processo di lancio è stato ulteriormente complicato dal bisogno di acque calme e venti per il ritorno dell'equipaggio. Il tempismo è cruciale: la missione Progetto Alba avrà abbastanza supporto vitale solo per cinque o sei giorni nello spazio, poiché la passeggiata spaziale esaurirà le scorte di ossigeno.

2. Tempesta tropicale Francine

La tempesta tropicale Francine si sta avvicinando allo status di uragano mentre si dirige verso la costa del Golfo, dove alcune comunità della Louisiana hanno iniziato a evacuare e chiudere le loro dighe in previsione dell'arrivo della tempesta, probabile mercoledì. Francine potrebbe diventare un uragano oggi e rafforzarsi in un uragano di categoria 2 all'atterraggio. Un uragano di quella dimensione è in grado di causare danni significativi alle case e blackout diffusi, portando il governatore della Louisiana a dichiarare uno stato di emergenza in tutto lo stato prima del suo arrivo. Alluvioni, venti potenti e potenzialmente minacciosi per la vita della tempesta potrebbero colpire parti delle coste del Texas e della Louisiana mentre Francine passa.

3. Incendi boschivi

Più di 60 grandi incendi attivi hanno consumato oltre 2 milioni di acri in tutto l'Ovest degli Stati Uniti, secondo le autorità, portando a dichiarazioni di emergenza in tutta la regione e costringendo migliaia a evacuare. Chi non deve evacuare deve fare i conti con blackout, scuole chiuse e piani cancellati a causa degli incendi e del caldo estremo. Gli incendi in California, Idaho e Nevada si sono dimostrati particolarmente preoccupanti, poiché le fiamme e il caldo record hanno portato a evacuazioni e alla distruzione di diverse case e attività commerciali.

4. Gaza

Almeno 40 persone sono state uccise in un attacco aereo notturno israeliano in una zona umanitaria creata per ospitare persone sfollate nel sud della Striscia di Gaza, secondo i funzionari di soccorso locali, in un'operazione che Israele ha descritto come mirata ai combattenti di Hamas nella zona. Più di 60 persone sono state anche ferite nell'attacco, secondo la Difesa Civile di Gaza, mentre i soccorritori cercavano di recuperare le vittime sepolte sotto la sabbia e i detriti. L'attacco ha colpito Al-Mawasi, una regione costiera a Khan Younis dove decine di migliaia di palestinesi sfollati hanno cercato rifugio, molti vivendo in tende in un'area con limitata infrastruttura e poco accesso a riparo o aiuti umanitari.

5. Principessa Kate

Catherine, Principessa del Galles, dice di aver completato la sua chemio e di fare ciò che può per rimanere libera dal cancro, mentre pianifica di tornare gradualmente alla vita pubblica nei prossimi mesi. Catherine, che ha rivelato in marzo di essere stata diagnosticata con il cancro, ha detto in un video altamente personale pubblicato lunedì che sta entrando in una "nuova fase di recupero con un rinnovato senso di speranza e apprezzamento della vita". La principessa, nota come Kate, ha fatto solo due apparizioni pubbliche dal momento della sua diagnosi, che è arrivata dopo che ha subito un intervento chirurgico maggiore poco dopo Natale.

6 cose da guardare quando Kamala Harris debatterà Donald TrumpL'ex presidente Donald Trump e la vicepresidente Kamala Harris si affronteranno stasera a Philadelphia nel loro primo dibattito presidenziale mentre i nuovi sondaggi mostrano che la corsa alla Casa Bianca rimane serrata senza un chiaro leader.

COLAZIONE BROWSER

L'influenza 'game-changing' dei Cheetos cadutiC'è un motivo per cui i ranger del parco non permettono ai visitatori di Carlsbad Caverns National Park di portare snack o bevande, a parte l'acquaplain. Un turista che ha infranto questa regola e ha fatto cadere un sacchetto di Cheetos nel parco del Nuovo Messico ha causato una minaccia pericolosa per l'ecosistema microbico fragile della grotta. Ecco perché.

Più turisti che si comportano maleIl luogo naturale più controverso delle Hawaii è diventato di nuovo un centro di preoccupazione, con 14 persone recentemente arrestate per aver ottenuto illegalmente l'accesso alle scale di Haiku sull'isola di Oahu. L'area che porta alle 4.000 scale metalliche è chiaramente segnata come off-limits, non solo per i pericoli per i visitatori, ma anche per proteggere le risorse naturali. "Qualcuno si farà male o morirà", ha detto un funzionario della conservazione.

Il pericolo nascosto delle bevande energeticheMolte persone potrebbero pensare alle bevande energetiche come a bevande sportive o considerarle appropriate per l'idratazione, comprese quelle per i bambini. Altri potrebbero credere che siano naturali integratori energetici invece che bevande caffeinate. Prima di prendere la tua prossima bevanda energetica, potresti voler leggere questo.

Offerente scommette su un presunto capolavoro di RembrandtIl dipinto è stato scoperto nell'attico da un banditore durante una visita di routine a una tenuta privata nel Maine. L'opera, un dipinto del 17° secolo di una giovane donna con un cappello e un colletto ricamato, era stata valutata come una copia di Rembrandt del valore di non più di 10.000 dollari. Ma diversi offerenti sembrano credere che potrebbe essere un vero capolavoro.

'Beetlejuice' attori mancanti dal sequelIl regista Tim Burton porta indietro diversi personaggi del film originale del 1988 "Beetlejuice" nel suo nuovo film "Beetlejuice Beetlejuice", tra cui Michael Keaton nel ruolo del personaggio principale. Ora, Burton spiega perché Geena Davis e Alec Baldwin non erano nel sequel.

NELLA MEMORIA

**Il leggendario attore James Earl Jones, noto per i suoi ruoli iconici come Darth Vader in "Guerre stellari" e Mufasa in "Il re leone", è morto lunedì, come riferito dal suo agente. ** Aveva 93 anni. Jones ha avuto una carriera illustre che si è svolta per oltre sei decenni, portandolo dal piccolo teatro del Michigan alla vetta di Hollywood, dove ha recitato in numerosi film e serie televisive.

OGGI IN NUMERI

800 milioni di dollari è la favolosa vincita del Mega Millions in palio stasera. Anche se c'è ancora tempo per acquistare i biglietti, è prematuro iniziare a fantasticare su uno stile di vita lussuoso. Le probabilità di vincere la jackpot sono di 1 su 302,575,350, secondo gli ufficiali della lotteria, quindi ricordate, c'è ancora una possibilità.

PAROLE DEL GIORNO

"Se non fossi stato Tyreek Hill, l'articolo sarebbe stato diverso."

Tyreek Hill, ricevitore dei Miami Dolphins, ha parlato di essere stato fermato e trattenuto domenica scorsa mentre si recava allo stadio Hard Rock per la prima partita della stagione della squadra. Le immagini delle telecamere del corpo della polizia di Miami-Dade mostrano gli agenti che fanno scendere Hill dalla sua auto e lo costringono a terra più volte dopo averlo fermato per una violazione del codice della strada.

PREVISIONI METEO DI OGGI

E PER FINIRE ...

"Era il governatore?" Un spettatore a una competizione di mangiare panini di aragosta del New Hampshire è intervenuto per salvare il concorrente Christian Moreno quando ha iniziato a soffocare. Dopo avergli praticato la manovra di Heimlich, Moreno ha continuato la sua competizione. In seguito ha scoperto che il suo misterioso salvatore altri non era che il governatore Chris Sununu. Guarda il video qui.

