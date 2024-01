5 modi per ridurre lo stress quest'anno

Lo stress è una reazione normale a situazioni ad alto rischio o imprevedibili, ma i livelli di stress cronico sono stati associati a vari problemi di salute, tra cui pressione alta, depressione e ansia, ha dichiarato l'esperta di benessere Leana Wen, medico d'urgenza e professore di politica e gestione sanitaria presso la George Washington University Milken Institute School of Public Health.

Lo stress può anche "manifestarsi sotto forma di frustrazione o rabbia, che può avere un impatto sulle nostre relazioni", ha dichiarato via e-mail la psicologa clinica Karmel Choi, assistente di psicologia presso la Harvard Medical School di Boston.

La felicità o lo stress gestito, invece, "derivano dal sentirsi equilibrati e in grado di gestire gli ostacoli che a volte portano i nostri livelli di energia al limite", ha affermato la dottoressa Monica Vermani, psicologa clinica con sede a Toronto e autrice di "A Deeper Wellness: Conquistare stress, umore, ansia e traumi".

"Massimizzare i nostri livelli di energia... ci permette di essere presenti e capaci di affrontare qualsiasi cosa ci capiti a tiro", ha aggiunto Vermani. "Quale modo migliore di dare il via al nuovo anno se non impegnandosi in una cura di sé di qualità?".

Cinque routine da mettere in pratica oggi potrebbero aiutarvi a farlo.

1. Giocare

La vita diventa reale quando si diventa adulti, ma questo non significa che si debba abbandonare la gioia del gioco dell'infanzia. In effetti, in età adulta il gioco rimane importante per affrontare il disagio e migliorare la soddisfazione della vita.

Uno studio pubblicato nel marzo 2013 su quasi 900 studenti universitari ha rilevato che coloro che erano più giocosi avevano livelli di stress inferiori rispetto ai partecipanti meno giocosi. Gli studenti più giocosi avevano anche maggiori probabilità rispetto a quelli meno giocosi di utilizzare strategie di coping sane, incentrate sui loro specifici fattori di stress, invece di cercare di sentirsi meglio evitando o sfuggendo ai loro problemi.

Sta a voi decidere come integrare il gioco nella vostra vita. Ci sono attività dell'infanzia che vi mancano? C'è un nuovo hobby che avete iniziato a praticare ma che non avete trovato il tempo di apprezzare? Riflettere su questi aspetti potrebbe darvi una strada da seguire, così come fare il quiz del National Institute of Play per determinare la vostra personalità ludica.

Una volta individuata, fate in modo di trovare regolarmente spazio per il gioco nella vostra agenda.

2. Fare qualcosa di poco impegnativo

L'idea di poltrire davanti alla TV per ridurre lo stress può sembrare molto contraria al benessere, ma a volte potrebbe essere proprio quello di cui avete bisogno.

Le attività di svago, come il divano, possono essere utili per le persone che non riescono a spegnere facilmente il cervello e trovano difficile meditare o fare altre pratiche di mindfulness, ha dichiarato la dottoressa Victoria Garfield alla CNN. La Garfield è ricercatrice senior presso l'Unità del Medical Research Council per la salute e l'invecchiamento lungo tutto l'arco della vita dell'University College di Londra.

Assicuratevi solo di non usare gli schermi a un'ora dall'ora di andare a letto, per non rovinare il sonno che vi aiuta anche a gestire e reagire meglio allo stress.

3. Sospirare

Sospirare può sembrare una risposta negativamente indulgente allo stress, ma uno studio pubblicato a gennaio suggerisce il contrario.

Un tipo di respirazione - il sospiro ciclico - è risultato il più utile tra tutte le tecniche di respirazione e meditazione considerate. Si può praticare il sospiro ciclico inspirando dal naso fino a riempire i polmoni per metà, facendo una breve pausa, inspirando di nuovo per riempire completamente i polmoni e poi espirando lentamente dalla bocca.

"Il sospiro ciclico è un modo piuttosto rapido per calmarsi", ha dichiarato a marzo alla CNN il dottor David Spiegel, autore dello studio e direttore del Center on Stress and Health della Stanford University School of Medicine. "Molte persone possono farlo per circa tre volte di seguito e vedere un immediato sollievo dai sentimenti ansiosi e dallo stress".

4. Prova il rilassamento muscolare progressivo

Il rilassamento muscolare progressivo è una tecnica di rilassamento mente-corpo molto efficace che può essere praticata ovunque ci si possa sedere o sdraiare anche solo per cinque minuti. Grazie all'attiva tensione e al rilassamento sistematico dei muscoli, il PMR è un'altra tecnica adatta a chi ha bisogno di un po' di aiuto per concentrarsi sugli esercizi di respirazione meditativa.

Qui potete trovare istruzioni dettagliate su come eseguirla.

5. Praticare la gratitudine

Anche in caso di difficoltà, la pratica della gratitudine può ridurre lo stress e migliorare l'umore, secondo alcuni studi. Questo può essere fatto in molti modi, ad esempio tenendo un diario della gratitudine in cui annotare alcune cose ogni sera prima di andare a letto, oppure un album di foto di gratitudine sul telefono. Le foto possono essere di qualsiasi tipo, anche di persone care, di risultati raggiunti, di un bel tramonto o di scambi di messaggi significativi. Provate a guardarle durante i momenti di stress , invece di fare il punto della situazione o di confrontare la vostra vita con quella degli altri.

"Lo stress restringe la nostra attenzione", ha detto Choi, bloccando la consapevolezza di tutto ciò che di buono c'è nella vita.

Ma "quando ci sentiamo meno stressati", ha aggiunto Choi, "siamo in grado di allargare la nostra visuale per notare i momenti positivi e le diverse opportunità che ci circondano".

